El peso de las máscaras: Vinicius Campos y el thriller psicológico que sacude la cartelera con Entenderás

En la intersección entre la necesidad de supervivencia social y los rincones más oscuros de la represión, la cartelera porteña alberga un nuevo suceso de suspenso y profundidad dramática. Se trata de Entenderás, una obra que propone un viaje tan vertiginoso como incómodo al corazón de las apariencias. Protagonizada por el propio autor del texto, Vinicius Campos junto a Natalia Imbrosciano y Leo Vasone, la puesta sumerge al espectador en un universo de tensiones insostenibles. La historia sigue a Augusto, un respetable cirujano, hombre de fe y padre de familia que, en la clandestinidad de un sauna gay, muta junto a Víctor, un joven magnético. Lo que transcurre bajo el código del anonimato quiebra su estricta frontera cuando el secreto invade el living de su propia casa, desatando una trama donde la reputación se convierte en el bien supremo a defender a cualquier costo.

De la experiencia personal al thriller asfixiante

El origen de la pieza bebe directamente de vivencias íntimas y de una radiografía social que el autor comenzó a trazar décadas atrás, al descubrir su propia sexualidad en espacios marcados por el tabú. “Yo empecé a descubrir mi sexualidad a los 21 años en Brasil, y ir a boliches me daba mucha vergüenza y miedo. Los saunas en general son negocios sin carteles, puertas anónimas y oscuras donde vi la posibilidad de sentirme protegido de lo que la sociedad establecía como correcto”, relata en diálogo con Vivo Perfil.

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Ese mapa de clandestinidad dejó al descubierto dinámicas humanas complejas que luego encontrarían su correlato dramático en el thriller, potenciadas por un riguroso diseño sonoro a cargo de Jorge Gentile: “Me fui dando cuenta de que todos los que iban ahí tenían vidas dobles, relaciones sin nombres ni teléfonos, con mucho miedo. Y al no tener carteles, en Sudamérica atrae al público casado que se quiere esconder. Bajo esa protección del anonimato, nadie sabe quién sos y empiezan a generarse vínculos sombríos. La obra habla de cómo el miedo a exponer quién uno es de verdad y a que la reputación termine manchada, hace que un individuo se permita ser mala persona y valerse de lo que sea para protegerse”.

Lejos de buscar un panfleto ideológico, el texto empuja al espectador a un terreno moralmente gris: “Augusto es un buen tipo, un humano increíble que hace trabajo voluntario y es referencia en la iglesia, pero que para vivir su sexualidad mantiene una vida doble. Cuando se enamora, tiene que decidir si asume su amor o protege su reputación, y elige la reputación. Es una decisión cuestionable que invita al público a preguntarse: ¿cuál es el límite?”.

Una puesta cinematográfica con pulso teatral

Llevar semejante densidad psicológica al terreno de las tablas representaba un riesgo estéticamente mayúsculo, resuelto con precisión quirúrgica por la dirección de Federico Buso, la asistencia de dirección de Silvina Bailo y un diseño de producción donde cada detalle visual que aporta a la atmósfera. “Era un desafío, es una obra muy cinematográfica. En el estreno, un espectador dijo: ‘Sentí que veía un capítulo de una serie de suspenso’. Pero Fede Buso fue muy inteligente y en ningún momento hubo intento de parecerse a una película; al contrario, lo hizo de la manera más teatral posible, asumiendo las herramientas del teatro”, destaca el autor y actor, quien además resalta el trabajo del equipo integrado por Leandro Orellano en el diseño de iluminación, Alicia Leloutre en el diseño y realización de escenografía, y Ana Markarian en el diseño y realización de vestuario.

Sobre el proceso de convivencia entre su rol autoral y el actoral, Campos confiesa haber encontrado en la mirada de Buso un contrapeso ideal: “Yo soy un poco combativo e intenso, y Fede es muy amoroso; le dio silencios y un aire que el público necesitaba para transitar esa historia intensa de una hora. Además tuvimos el regalo enorme de contar con Javier Daulte, quien estuvo muy involucrado en el proceso como padrino artístico, ayudándonos a armar el equipo y puliendo el texto en su taller de dramaturgia”.

La generosidad del teatro porteño y un elenco engranado

Para Campos, quien desarrolló gran parte de su carrera televisiva en producciones infantiles de Disney y cuenta con una trayectoria literaria en su Brasil natal, subirse a un escenario en Buenos Aires significó vencer propios fantasmas y reencontrarse con su vocación más profunda. “Siempre me achiqué porque pensaba: ‘¿Cómo voy a entrar a este universo del teatro porteño, que para mí es el mejor del mundo?’. Este país es muy generoso, una vez más su generosidad me abraza y me permite contar una historia de la cual estoy profundamente convencido, junto a un elenco divino como Natalia y Leo. Estamos muy manija porque todos entendemos la importancia de hablar de la masculinidad y de cómo la exigencia de un modelo único de ser hombre termina generando víctimas a su alrededor”, concluye con entusiasmo.

Las funciones en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA) son los miércoles a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.