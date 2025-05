"El Puente, de Gorostiza, hace un interesante corte de la sociedad argentina", dice Florencia Cubelo

Los textos de Carlos Gorostiza mantienen su vigencia según pasan los años. Recientemente, una producción de Andamio ‘90, con adaptación y dirección general de Pablo Golero, tomó El Puente para reversionar la obra estrenada en 1964. Una historia que se puede repetir en un caluroso enero de este 2025: un barrio porteño de clase media baja en el que perdura una casona de familia acomodada. Los habitantes de esta casa tienen una situación en común con los vecinos que están en la vereda: ambos esperan la llegada de dos personas que trabajan en la construcción de un puente y desde la noche anterior no han vuelto. La familia de la casa espera al ingeniero. Los chicos de la barra, junto a la madre y su hermana, esperan a Andresito, un obrero. El puente muestra una utopía de unión entre las clases pero que, sin embargo, se termina derrumbando. Símbolo de la comprensión o la ruptura entre antagonistas sociales, entre individualidades complejas y por lo tanto difícilmente clasificables. En ese contexto, Gorostiza destaca y preserva, frente al comportamiento de la burguesía media, la solidaridad de los de abajo y la fortaleza de los personajes sencillos.

Con un elenco numeroso, integrado por Flor Cubelo, Juan Trzenko, Mariel Rueda, Agustina D'Angelo, Ivana Averta, Nicolás Cúcaro, Elíán Harperin, Mauricio Méndez, Diego Semino, Joaquien Ceballos, Micaela Neve, Pablo Pallaman, Lautaro Pérez Hilan, Juan Cruz Cortes y Facundo Leyrado llevan adelante esta obra que se representa los sábados a las 21.30 en Andamio 90 (Paraná 660, CABA).

Sobre la importancia de recuperar piezas teatrales como ésta y sobre su interpretación conversamos con Flor Cubelo, quien encarna a la señora de la casa pudiente, y esto es lo que contó:

"Si bien es una obra superactual desde el tema que trata, tenía modismos, jergas que eran propios de de la época -reveló Cubelo durante la entrevista-. Lo que Pablo hizo traerlo a nuestra actualidad, que aparezca el celular, la manera de hablar de los pibes. Gorostiza lo que hizo en su momento fue hablar de la sociedad argentina, de lo que les pasaba a estas clases sociales y lamentablemente nos siguen pasando las mismas cosas. Yo encarno a Elena, una mujer de clase alta que vive en esa casa y está esperando a su marido. Hay una preocupación que la moviliza durante toda la obra. Es la contracara de lo que se ve en la calle, donde prima la solidaridad,. Es un personaje duro en la obra y me parece un desafío hermoso como actriz por lo que dice. No es empático con el público. Me encanta ponerme en la piel de Elena porque es un personaje que te hace reflexionar. Es muy interesante y la podemos reconocer en la sociedad. El público se van de la función muy conmovido, emocionado".

Esta puesta se completa con la coreografía y diseño de movimiento de Marina Svartzman; diseño de luces, música y diseño sonoro de Agustín Bandi; diseño de escenografía y vestuario de Vanesa Abramovich y producción ejecutiva de Celina Yañez.

Sin dudas una temática actual quizás poco tenida en cuenta en este momento. Vale la pena reparar en ella. Encontrá acá más info sobre las entradas.