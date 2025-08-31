El Teatro Negro de Praga volverá a recorrer la Argentina

Llega a Buenos Aires el tradicional Teatro Negro de Praga, un estilo teatral basado en combinar la iluminación de tono negro con trajes fluorescentes que crean magníficas ilusiones visuales. Este tipo de representación escénica muda se distingue de otras al utilizar cortinas negras, un escenario de color oscuro con una iluminación estratégica y trajes fosforescentes, conjunto que brinda un fantástico juego de luces y sombras.

Ofrecerá un espectáculo asombroso, con actores que hacen acrobacias imposibles, objetos flotando en el aire y otros visuales de magia, todo en un show maravilloso e imperdible para toda la familia, bajo el nombre de Lo Mejor del Teatro Negro de Praga..

El estreno será el sábado 1 de noviembre en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860. CABA), Previamente, del 28 de septiembre al 7 de noviembre, el espectáculo girará por Canning, San Nicolás, Paraná, Santa Fe, Rosario, Trenque Lauquen, Santa Rosa, General Pico, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Viedma, Trelew, Puerto Madryn, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea, Quilmes, La Plata, Morón y Pilar. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sorpresa constante con fondo negro

Black Light Theatre Srnec es el primer teatro de este tipo en el mundo. El público pudo ver a la compañía por primera vez en el verano de 1961 en el Festival Internacional de Edimburgo. El éxito allí no tuvo precedentes. Así, Jiří Srnec logró crear un género teatral no verbal completamente original que, desde el día de su fundación, goza de éxito no sólo en la República Checa sino en todo el mundo. La compañía realizó ya más de 300 giras en 68 países (China, Rusia, Estados Unidos, Siria, Israel, Grecia, África, Alemania, Australia, Francia, Turquía, Tailandia, Gran Bretaña, Honduras, Guatemala, México, Mónaco, Corea del Sur, Noruega, Suecia, Argentina y muchos otros), y asistió a 87 festivales.

En 2011, Srnec recibió la Medalla al Mérito en el campo de la cultura y el arte, en 2014 se hizo acreedor del premio cultural europeo Trebbia a la actividad creativa y en 2018 el premio especial Thalía por su “contribución extraordinaria a la cultura checa de arte teatral”.