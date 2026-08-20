Flavio Mendoza innova con el estreno de un espectáculo integral

Es una apuesta arriesgada, costosa y maravillosa. No se puede decir otra cosa de la nueva ocurrencia de Flavio Mendoza: El Príncipe Feliz, Corazón Dorado que se estrenó recientemente en un nuevo espacio creado por el coreógrafo: La Cúpula. Se trata de una innovadora carpa de circo dotada con tecnología de punta instalada en el estacionamiento del Casino Puerto Madero (Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1, Dársena Sur, CABA), que es el vehículo especial para esta puesta y las próximas que esta mente creativa nos dará.

Tomando como partida el argumento del cuento del Príncipe Feliz de Oscar Wilde, Mendoza desarrolla con una atractiva puesta visual un espectáculo de más de dos horas durante el cual más de 20 artistas en escena, entre actores, cantantes, trapecistas y acróbatas, se ponen al servicio del relato.

Se trata de un proyecto ambicioso que deslumbra partiendo de una historia sencilla y conmovedora: el príncipe de un reino murió pero su espíritu se encuentra en la estatua que lo recuerda. Desde allí ve cómo su sucesor, antes su visir, hace abuso de poder y maltrata a la población. Así convence a una golondrina para que lo ayude a repartir entre sus pobladores los dones que tiene su estatua, y juntos salvan a la gente.

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Un elencazo

Pero son los intérpretes los que dejan todo en cada función, partiendo del presentador y maestro de ceremonias, un camuflado pero siempre magistral Nacho Pérez Cortés, quien encarna a Dédalo, quien va conduciendo al espectador a lo largo de la lujosa propuesta. Junto a él cantantes, bailarines, acróbatas y talentosos artistas aéreos arman un cuento efectivo para el público de todas las edades. Y Mendoza eligió a Alan Lez, quien fuera finalista de La Voz Argentina, para interpretar al Príncipe Feliz, mientras que Valen Podio es la golondrina, una interpretación que incluye no sólo cantar y bailar, sino acrobacias aéreas.

El equipo principal se completa con Fede Giacomantone como el rey, y a Joel y Brian Cazeneuve como sus pícaros laderos.

La técnica que marca un show del futuro

Ellos se presentan en un ambiente amplio y calefaccionado, la flamante carpa circense. Hay que tener en cuenta al sacar las entradas que desde todos las ubicaciones se ve muy bien, particularmente de las superiores, sitio del que se obtiene una visión más completa de lo que ocurre arriba y abajo:.hay un escenario central, ubicado exactamente debajo de La Cúpula: el domo circular en el que se proyecta un mappíng que acompaña lo que ocurre con los actores, potenciándolo. Construido sin columnas ni obstáculos visuales, ofrece una visión de 360° por medio de una impactante proyección de última generación que obliga al espectador a mirar a ambos lados, particularmente porque hay trapecistas suspendidos desde ese centro.

Además, el imponente recinto cuenta con un escenario compuesto por 12 plataformas con movimiento dinámico. Un mecanismo tecnológico que permite transformar el espacio en cada escena y potenciar el impacto visual de la obra. Por supuesto que los aspectos técnicos no sólo sorprenden sino que convierten al show en una situación inmersiva en la que el público no sólo es espectador sino que se encuentra dentro de la historia. ¡Hasta cae nieve!

Vale la pena mencionar a algunos de los integrantes de este equipo talentoso que rodea a Flavio, que incluye música original, un vestuario maravilloso y las coreografías de Malena Cattalini, así como el diseño de maquillaje de Eliana Carletta y Mila Marzi.

Las funciones serán hasta el 13 de septiembre, de jueves a domingo en diferentes horarios. Encontrá acá más info sobre las entradas.