Sangre, venganza y humor negro: Emmanuel Degracia se pone en la piel de Sweeney Todd

"Para mí es un musical que necesito hacer para desafiarme, para conocerme y para que se vea lo que siento que puedo llegar a hacer", confiesa Emmanuel Degracia sobre la imponente exigencia de encarnar a Benjamin Barker en el emblemático título de Stephen Sondheim, Sweeney Todd: El cruel barbero de Fleet Street, que regresa a la cartelera porteña con una superproducción de Velka Producciones. Desembarca el sábado 15 de agosto a las 20:30 en la sala renovada del Teatro Santa María (Montevideo 842, CABA).

Con música y letras de Sondheim, libro de Hugh Wheeler y basado en la adaptación de Christopher Bond, la obra retrata el desgarrador retorno de un barbero injustamente exiliado que busca venganza contra el corrupto Juez Turpin. En su camino, reabre su barbería sobre el local de empanadas de la ingeniosa Sra. Lovett, desencadenando una espiral de obsesión y crimen. Bajo la dirección general de Marcelo Rosa, la dirección musical y vocal de César Tello y las coreografías de Pamela Peker, esta nueva propuesta reúne a un amplio elenco donde Degracia estará secundado por Anabella Boron como Mrs. Lovett, junto a Tomás Vila, Lucía Louzan, Alfredo Alesandro, Mario Angelome, Agustín Iannone, Nacho Batti y Aimara Vázquez, acompañados por un ensamble integrado por Marian Lorena Vázquez, José Fiz, Lucía Ingol, Chiara Rodó, Hernán Cáceres, Camila Schuale y Santiago Sastre.

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El origen del proyecto y el motor del desafío

Lejos de aguardar una propuesta sentado en un escritorio, la inquietud del propio actor fue el detonante para que esta versión tomara forma en Buenos Aires. "Les llevé la idea a los productores porque sentía que era un musical que podía causar revuelo en la Argentina. Sé que mucha gente está esperando musicales clásicos. Les gustó la idea y me contrataron. Con el equipo de Velka Producciones -que están haciendo Tarzán- tomamos las riendas de este monstruo", rememora Degracia sobre el surgimiento del montaje actual.

La travesía de los ensayos implica atravesar escenas de alto impacto psicológico y técnico. "Son hermosos. ¿Y por qué digo hermoso? Porque no hay uno que no sea un desafío, que no esté probando algo nuevo, que no esté conociendo otra cosa. Con todo el elenco estamos probando cosas nuevas porque la historia es una historia brutal para todos. Hay una canción que dice: '¿Qué es lo que se escucha alrededor? El ruido que hacen para masticar'. No está hablando literalmente de cómo la gente se come a sí misma, sino que habla metafóricamente de cómo en la sociedad uno come al otro. Es una crítica brutal que creo que está vigente hoy en día al 100 %, no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo", analiza sobre el trasfondo de la pieza. Aquí la entrevista completa.

Una puesta imponente y la exigencia del directo

Para recrear el escalofriante ecosistema victoriano, la producción montó una estructura de dos niveles en el recuperado Teatro Santa María. "La barbería está en el piso de arriba y el negocio de la Sra. Lovett abajo. El teatro me sorprendió porque lo conocía de antes y no lo reconocí ahora. Hoy no hay sala en la calle Corrientes que esté así de bien cuidada, en técnica e infraestructura. Nos están abriendo las puertas por completo y es nuestra casa. Además, tocar esa partitura es tremendo; hace muy poco hice Don Giovanni, y Sweeney está cabeza a cabeza en cuanto a exigencia vocal", asegura el protagonista.

Al abordar una obra célebre, resulta inevitable la referencia con puestas locales previas, como la que encabezó Julio Chávez en 2010. Sin embargo, el enfoque dramático actual toma otra dirección estética: "Somos dos actores en lugares distintos de las carreras y la versión que hizo Julio es la del '79, que va hacia lo grotesco y lo brutal. Esta es completamente naturalista, es como se actuaría en una película y se entiende porque va más por un lado de emociones y de sensaciones puro. Es todo lo que va viviendo Benjamin Barker desde el momento en el que va preso hasta que termina con su plan".

Con una sólida trayectoria en piezas de gran volumen dramático como Dorian Gray, Degracia celebra la vitalidad de la cartelera porteña y su idilio con los personajes oscuros: "A mí el personaje busca una cosa interior, la sufre, la transita y transforma ese sufrimiento o esa rabia en algo, me fascina. Me gusta la profundidad en el personaje. Para mí, como actor, atravesar estos personajes tan complicados es un sueño, lo que soñé desde chico".

Las funciones se llevarán a cabo los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30. Encontrá acá más info sobre las entradas.