Entre el mito de Tita Merello y la sanación en canciones: el presente consagratorio de Natalia Cociuffo

"Siempre es una responsabilidad, porque la gente la tiene muy instalada en su inconsciente colectivo y hay mucho fanático. Cuando uno se mete en la piel de esos personajes, lo hace con esa sensación de 'me van a comparar, me van a cuestionar'. Por eso intento componerlo desde la energía que yo entiendo, sin querer copiarle tanto. Si no, iría al fracaso directamente", asegura Natalia Cociuffo sobre la imponente tarea de encarnar a Tita Merello. La polifacética actriz y cantante integra el elenco renovado de Ellas son Tango en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA), al tiempo que sostiene su suceso en Benito de la Boca y alista una gira rioplatense con Natural, su proyecto autoral.

Su recorrido artístico se despliega actualmente en múltiples frentes. Por un lado, continúa integrando el elenco de Benito de la Boca, el musical centrado en el pintor Quinquela Martín que se presenta en el Teatro La Ribera y transita su cuarta temporada como un clásico del Complejo Teatral de Buenos Aires. En paralelo a su desembarco en el Astral para el homenaje tanguero, se alista para el 17 de agosto un concierto íntimo en el Santa Evita (Julián Alvarez 1479, CABA) titulado Aunque te Mueras por Volver.

En diálogo con Vivo Perfil, la intérprete profundiza sobre el desafío de componer a un ícono popular, la construcción del tono dramático sin caer en la imitación y la necesidad de sublimar los duelos personales a través de la música.

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En la piel de la "dama del cine"

El abordaje de Tita Merello dentro de Ellas son Tango exigió una búsqueda que trasciende el archivo histórico para hacer foco en la estirpe de una mujer fundamental de la cultura argentina: "Me atrajo su personalidad, su manera tan imponente de llevar su vida, su drama, su historia. Un personaje pintoresco, su manera de pensar, su carácter, su impronta... me parece una mujer muy de armas tomar. Ella siempre decía que vino del barro, que se crió en la pobreza y el tango le salvó la vida. Los personajes que pudieron evolucionar en la vida me parecen heroínas. Además, es una mujer que aprendió a leer y a escribir de grande; no es que cultivó su voz o tomó clases, lo tenía adentro y encontró la vocación haciendo", analiza.

Frente al peligro de la caricatura, la actriz apoya el peso dramático en el espíritu del personaje y no en la réplica mecánica: "No somos imitadores. Obviamente la peluca, el vestuario y algunas maneras, gestos o tonos, me pueden ir llevando, pero no quiero que la gente busque la copia fiel de Tita Merello, porque Tita es Tita y para eso vamos a buscarla en una película o en un video. Simplemente es un matiz que una actriz compone. Cuando me tocó hacer de María Callas, Marlene Dietrich o Isadora Duncan, los directores me ayudaron a entender que algo tengo de esos personajes, que en algo mi vida se roza con ellas. Es buscar en mí qué tengo de ellas y que sea una sugerencia sutil".

Su incorporación a este formato se da tras haber participado el año anterior interpretando a Susana Rinaldi en una versión previa. En esta oportunidad, la puesta cuenta con la dirección de Sebastián Iribarren y Titite, y el trabajo escénico de Roberto Antier. "Está buenísimo porque se adaptaron a una nueva energía y propuesta, y estar con amigos ayuda a sentirse cómoda investigando", suma la artista. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sublimar el dolor en escena

En forma paralela al teatro comercial y de repertorio, Cociuffo sostiene desde hace dos décadas su agrupación Natural, un espacio donde canaliza sus inquietudes poéticas y expresivas. "Es una banda con la que hacemos covers y temas propios. Es como mi lado B, mi mundo íntimo y privado. Siempre tiene algo teatral y ecléctico porque soy actriz y no es que me paro y canto; todo está interpelado e interpretado".

Para la presentación programada en el Santa Evita, la propuesta toma un cariz abiertamente confesional a partir de sus vivencias recientes. "Quise darle una impronta un poco más conceptual. Después de una separación fuerte y un desamor muy grande, quise sublimar con canciones ese aspecto de mi vida que fue tan doloroso. Qué mejor que cantando y acomodando desde las canciones ese dolor que a veces sufrimos y que necesitamos despedir. Elegí canciones que tengan que ver con esos momentos que viví, más las de la banda que siempre me acompañaron".

Secundada por Bruno de Lucchese en teclados, Joaquín Friedman en bajo, Lisandro Etarra en guitarra y Diego Gosiker en percusión, la velada combina el repertorio con textos propios y pasajes literarios de Silvia Iglesias: "Trabajé la separación en encuentros terapéuticos, pero los vínculos nos conectan con dolores primarios y heridas que se abren, por lo que me pareció muy lindo poder constelarlas en canciones. Se vuelve una cuestión inmersiva; no es solamente escuchar canciones lindas, sino entender por qué las canto. Sentía que si eso sirve para que yo siga sanando y para que otros puedan conectar con eso, es la responsabilidad que tenemos los artistas al subirnos al escenario: dejarte un mensaje, un síntoma o una reflexión", concluye. Encontrá acá más info sobre las entradas.