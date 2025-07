Natalia Cociuffo encarna a María Callas: un homenaje íntimo en el Teatro Astros

A 100 años del nacimiento de María Callas, la soprano que revolucionó la lírica mundial, el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA) se prepara para recibir un homenaje íntimo y conmovedor: la obra María es Callas, protagonizada por Natalia Cociuffo. Tras tres exitosas temporadas en el Teatro del Pueblo, esta producción que entrelaza música, emoción y la trágica vida de la diva, promete una experiencia única para el público.

Así el espectador podrá sumergirse en la intimidad de la artista internacional, presentándola en su cuarto en un momento de vulnerabilidad en el que comienza a perder la potencia de su voz. Acompañada por un coro que representa las voces de su tormento (interpretado por Sol Agüero, Pedro Frías Yuber, Verónica Pacenza y Pilar Rodríguez Rey), la obra explora el ocaso y la caída de "La Callas" para dar paso a María, la mujer.

Entre el amor desesperado por Aristóteles Onassis, una traición y la inevitable premonición del final, del otro lado del teléfono, la voz de "Ari" se lleva lo que queda de ella, dejando al descubierto la historia trágica de una mujer que, a pesar de entregarse por entero, nunca fue suficiente para los demás ni para sí misma. Adriana Tursi, autora del texto, y Tatiana Santana, directora general, explican que la obra busca honrar a Callas y, a través de su figura, a todas aquellas mujeres que "sin ser recompensadas con el amor, cuidado y respeto que merecen, dan hasta lo inimaginable".

Natalia Cociuffo: la voz detrás de María y La Callas

En una entrevista exclusiva, Natalia Cociuffo compartió su profunda conexión con el personaje. Aunque ya conocía a María Callas como una cantante impactante y una mujer con una vida privada turbulenta, la propuesta de encarnarla la llevó a una inmersión aún mayor. "No lo dudé", afirmó y contó que se dedicó a estudiar documentales para comprender la historia real de Callas y cómo esta se vinculaba con la ficción teatral. La actriz reveló que se sintió "muy identificada" con la vulnerabilidad personal de esta artista a pesar de su innegable fortaleza artística. "Siempre que me tocan esos personajes con los que me siento muy identificada y me gusta ponerme en esas pieles me quedan como más cercanas", explicó. Su proceso de composición, influenciado por trabajos anteriores en personajes reales como Marion Petrich o Piaf, se centró en "capturar la esencia de la energía de esas mujeres", más allá de una imitación literal. Así lo contó en la charla:

Natalia se siente plenamente acompañada en el escenario por sus compañeros que componen el coro, a quienes describe como "fabulosos", fundiéndose en diversos roles como su mente, periodistas, amores, familia y alter ego. Este desafío de interpretar a una mujer que habla por teléfono ha sido superado con creces por la actriz, quien sigue descubriendo "cada vez más aristas" del personaje.

La puesta tiene dirección y composición musical de Rony Keselman, coreografía de Valeria Narváez, escenografía de Alejandro Mateo, vestuario de Uriel Cistaro, Iluminación de Ivan Nirich, sonido de José Poty Frías, diseño de maquillaje de Adam Efron; maquillaje y peinado de Guillermina Fernández, realización de vestuario a cargo de Patricio Delgado y Sandra Ligabue; producción ejecutiva de Lorena Sánchez y general de Club Media – VE8.

Las funciones están programadas para los domingos 27 de julio y 17 de agosto a las 20 en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746x, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.