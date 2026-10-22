Gauchos, vampiros y verso contemporáneo: el universo poético de La Anticrista

¿Qué sucede cuando el verso del teatro clásico se cruza con gobernantes chupasangre en el corazón del norte argentino? La respuesta es La Anticrista y las langostas contra los vírgenes encratitas, la impactante propuesta escrita por el dramaturgo Gonzalo Demaría que se presenta los viernes a las 22:30 en el Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA). La trama sigue a la Gobernadora y a su esposo, una pareja de vampiros de Santiago del Estero que agoniza ante la desaparición de su fuente vital: la sangre de los propios habitantes de la provincia, a quienes creían exterminados. Ante la desesperación, la invocación del diablo desata la aparición de plagas de langostas que ofrecen inesperadas soluciones, dando forma a una alegoría tan disparatada como mordaz sobre el poder, la explotación, la moral y la persistencia de los pueblos.

La búsqueda hoy del verso escrito

El proyecto nació del impulso de su director, Santiago Lasarte, quien intentaba volver a las raíces de la representación teatral. "Hace mucho tenía ganas de hacer una obra en verso, pero que fuera de un escritor contemporáneo, y fui en búsqueda de Gonzalo Demaría. A mí la poesía siempre me gustó, pero tenía ganas de ver cómo se escribe el verso hoy en día", explica Lasarte.

Para el director, el trabajo métrico -que transita por endecasílabos y variadas estructuras poéticas según cada personaje- impone un ritual único en el espacio escénico: "El verso te conecta con los orígenes del teatro. La forma de decir la rima te propone una anormalidad en el habla que te obliga a entrar en una sintonía ritual. Si te subís a jugar el verso, se genera algo mágico".

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Esa búsqueda literaria se entrelaza además con una conexión personal profunda. Con abuelos paternos oriundos de Santiago del Estero, Lasarte encontró en el texto una vía para conectar con su propia identidad: "Me encontré con mi propio origen. Quería que la música en vivo nos llevara a Santiago, por eso sumamos canciones nativas registradas por Andrés Chazarreta y temas en quichua como el palapala o la arunguita. Al analizar esas canciones noté que están profundamente ligadas a lo ritual, a lo andrógino y a la falta de límites morales; no hay frontera entre lo permitido y lo prohibido".

Un despliegue visual de autor: vestuario, escenografía y calzado de diseño

Lejos de una puesta despojada, La Anticrista impacta por una refinada propuesta estética trabajada minuciosamente durante dos años. El propio Santiago asumió el diseño del vestuario (en colaboración con Jo Vera y la realización de Noelia Langle), la iluminación y la escenografía, complementado por la caracterización y maquillaje de Joaquín Vega Caro y el diseño de pelucas de Alejo Moisés.

Un detalle distintivo de la puesta es el calzado teatral, desarrollado a través de la marca de zapatos del propio director (Chique Ba), impulsada junto a su pareja. "Siempre me gustó la estética andrógina y los zapatos con taco, inspirado por referentes musicales como Prince o Queen. Como calzo 43 y no conseguía, empecé a diseñarlos para mí y luego para la comunidad LGBT y chicas trans. Para la obra creamos zapatos especiales que potencian el aspecto visual de los personajes", revela el realizador.

El debut en las tablas como la gobernadora vampiresa

El proceso de montaje trajo, además, una sorpresa inesperada: el debut actoral del propio director. Tras haberse formado en Dirección Escénica en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Lasarte solía volcar su faceta actoral únicamente durante los ensayos. Sin embargo, la salida imprevista de la actriz que iba a encarnar a la protagonista lo llevó a asumir el papel principal. "Siempre me me sabía de memoria los textos de todos los personajes y en los ensayos me ponía a actuar si alguien faltaba. Por circunstancias de la vida tuve que buscar un reemplazo a muy poco del estreno y se dio de manera muy natural. Es mi debut actoral con público y ponerme en la piel de la gobernadora vampiresa me resulta superdivertido", confiesa entre risas.

Con la dirección musical de Tomás Rivera, las coreografías de Sol Luque y las actuaciones de un elenco integrado por Francisco Barral, Guido Botto Fiora, Leticia Coronel, Ignacio Quesada, Augusta Sayavedra y los músicos en escena Mateo Pulella, Sebastián Sonenblum e Ivo Zayas, La Anticrista se consolida como una de las puestas más originales y arriesgadas de la cartelera porteña actual, combinando folclore, humor negro y la fuerza inconfundible del teatro en verso.

Las funciones son los viernes a las 22.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.