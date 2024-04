India Martínez: "El encuentro con el público es mágico, sientes que eres uno con ellos: prima la emoción"

India Martínez vuelve a cantar entre nosotros y está feliz por anticipado pensando en el reencuentro con el público argentino. Desde su primera presentación en el Festival de Villa María hasta ahora, el romance entre la imprescindible intérprete y compositora española y sus fans locales. Y en charla vía Zoom, ella no puede estar más contenta. Viene a presentar su último disco, Nuestro Mundo, que da nombre a la gran gira que está realizando, aunque ella juega con el Vuestro Mundo. Una de las canciones de este hermoso disco se llama La Maleta y, aunque el texto no es reciente, refleja su amor por nuestro país:

"... Me gusta cuando me dices/"Boluda, me estás jodiendo"/.... Me emborrachan tus calles, me pierdo contigo/ Cantando Zamba por bulerías/ Agarrando la mano de Sole al sombrero de Abel.../Buenos Aires, levantas mi falda/ Sube por mi espalda/Un tango andaluz/ Fuiste tú/ Fuiste tú... Ya es momento de la despedida/Pero tú no llores por mi Argentina".

De este regreso esperado, de su forma de componer y temática, hasta de la ropa que gusta usar en los shows y de los alfajores conversamos con ella, mientras esperamos a que se produzca ese ansiado reencuentro:

La cita será en el Teatro Opera (Av,. Corrientes 860, CABA) el 18 de abril, un hermoso venue al que ella engalanará con su voz aunque el escenario sea "más pequeño que los que me vengo presentando en España", como reveló durante la entrevista. Traerá su disco más personal y también las otras canciones que nos hicieron amarla. Encontrá acá más info sobre las entradas.