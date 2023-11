Jorge Pardo sobre sus próximos conciertos en la Argentina: "Está 100 % asegurado que lo vamos a pasar genial"

El eximio músico español Jorge Pardo está feliz de volver a la Argentina para brindar conciertos en varias ciudades del país y también en cada una ofrecer una master class. Así lo reveló desde Madrid en una cálida conversación vía Zoom:

Además de la ilusión y las ganas de estar entre nosotros, durante la entrevista contó cómo van a ser esos conciertos, quizás el más notorio será el que hará el domingo 10 de diciembre a las 20.30 en Café Berlín (Av. San Martín 6656, CABA): “Tengo un amplio reportorio de piezas clásicas del flamenco, de Paco de Lucía, de Camarón de la Isla, o de otros grandes artistas del género. Todo músico que toque este estilo, sin importar donde haya nacido, conoce profundamente esas canciones y son las que haré en los conciertos junto a la combinación con muchas de mis composiciones y han tenido una gran difusión por allí entre todos los aficionados. Será muy abierto a lo que suceda pues un gran porcentaje de los conciertos que doy en argentina son con artistas locales, bien vengan del ámbito flamenco o del jazz, así que me gusta dejar un espacio para lo que pueda suceder, por así decirlo, y no cerrar el repertorio a algo que ya está muy establecido. Como en el jazz, las cosas suenan más frescas de esta manera”.

Consultado sobre sus colaboraciones con la camada de nuevos músicos españoles, aseguró que es algo que intenta cultivar y estar atento a lo que va apareciendo: “Presumo de no aislarme, de no quedarme sólo en mi generación o en las cosas que hayan pasado, sino que pretendo ser un músico actual y un amante de los músicos nuevos, de las nuevas generaciones. Pienso que mucha gente en diferentes profesiones y en ser artista. Valoro la experiencia en su justa medida, sobre todo en el mundo del arte, pero no me aporta tanto como la intuición, que me aporta es esa inteligencia fresca y agresiva, si se me permite el término, de gente que vive su momento, sus visiones y apuesta por ellas. He sido siempre así, y a pesar del paso del tiempo, sigo conservándolo, sigo viviendo de esa manera: a golpes de intuición más que de experiencia. Tengo mucho contacto con las nuevas generaciones y, aunque no tengo tiempo para conocerlo todo, sí me sumerjo en esa atmósfera tanto en los garitos de Madrid y toda España, como del jazz; y también en mis viajes por todo el mundo. Siempre estoy pendiente de lo que están haciendo las nuevas generaciones”.

Estos son los sitios en los que se presentará el gran flautista:

6/12: Bolívar 852 en Buenos Aires

10/12: Café Berlín Buenos Aires. Av. San Martín 6656, C1419. CABA.

12/12: Masterclass, Escuela Nempla,- Av. Jorge Newbery 3907, CABA.

13/12: Teatro Bicentenario, Sala Auditorio, Las Heras Sur 430, San Juan.

14/12: Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, Mendoza.

15/12: Masterclass, Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Mendoza.

Y cierra la charla esbozando que “está asegurado al 100 % que lo vamos a pasar genial; vamos a hacer algo con la gente que esta allí, que pueda haber un puente de música y de flamenco entre los dos países y que nos nutramos los unos a los otros”.

Seguramente serán ocasiones inolvidables para vivir en vivo esta experiencia enriquecedora. Encontrá acá más info sobre las entradas.