Ketekalles regresa a la Argentina para dar un concierto en el Konex

La agrupación barcelonesa Ketekalles visitará nuestro país por segunda vez para presentar su segundo álbum de estudio Antiheroína. Junto a Lesbidrama cantarán en CC Konex (Sarmiento 3131, CABA), el domingo 17 de marzo a las 20. Con una apuesta arriesgada, camaleónicas e inquietas, y un mensaje que entonan fuerte y claro, llevan a un viaje musical con colaboraciones que enriquecen su sonido y vuelven himno cada canción, resignificando a la Antiheroína que somos todas.

El cuarteto está conformado por Sombra Alor, Cami López, Ana Toledo y Nadia Lago Sáez, y aborda temas como la migración, el machismo, las infancias, el capitalismo y el impacto que esto tiene en la vida de las mujeres y las disidencias, ofreciendo un punto de vista diferente marcado por sus propias raíces.Las encontramos ya visitando San Pablo, Brasil, antes de llegar a la Argentina, y aprovechamos para que nos contaran que prepararon para el Konex.

"Es nuestra segunda vez en Latinoamérica, porque vinimos el año pasado, pero esa vez nos autogestionamos la gira porque, a través de las redes sociales, la gente nos pedía mucho vernos en vivo. Y era: 'Tenemos que ir!'. Logramos conseguir todo para viajar a Chile, Argentina y Uruguay. Por suerte este año estamos de la mano de Gonna Go, entonces otra historia; tenemos una productora grande. Ahora estamos en Brasil, luego vamos a Colombia, se siente ya otro tipo de gira", asegura Nadia

La idea de armar la banda "nació de una forma bastante espontánea. Con Sombra, la cantante y tecladista, y Tole que es cantante también y guitarra, nace en el contexto underground de Barcelona, en centros sociales ocupados, en toda la movida alternativa trans feminista. Empiezan a crear canciones, a aprender a cantar y a tocar la guitarra. Y así empieza a tener sentido lo que hacían. Cuando quisieron seguir una vida más formal como músicos, aparecimos Nadia y yo. Ella es bajista y yo percusionista y batería de la banda. En ese momento nos plantamos las cuatro y dijimos: 'Queremos hacer esto con nuestra vida, o sea, ¡a por todas! y ya sin miedo empezamos a echarle pa' lante a lo que viene a ser una carrera profesional hace cinco años", explica Cami.

Son conocidas por tocar temas que quizás no todos hablan, "hay un contenido de lucha feminista que se corresponde a todo el cambio social que estamos viviendo también. Hay un punto en que no se busca eso, pero sucede y ya se habla como desde un sentimiento, y desde un lugar mucho más cotidiano de cosas que nos atraviesan en el día a día. Ideas que cuestionamos, verdad. Sombra es impresionante escribiendo, la Tole también. Y bueno, pues salen ellos estribillos que a todo el mundo le hace sentido cantar y con los que además se sienten identificados, porque quién más, quién menos pasa cosas parecidas", agrega Nadia.

Y Sombra suma: "También intentamos transmitirlo con la misma emoción con la que escribimos. Entonces creo que, en ese Yin Yang con que hablamos siempre de música que nos acompaña momentos muy difíciles y creo que Ketekalles es un mix muy interesante ahí".

En este camino de crecimiento que comenzaron hace cinco años, tuvieron que combinar muchas cosas, hasta el look de los shows: "Al principio era como estábamos en casa, no encontrábamos las estética. Nos pusimos ir todas iguales y ahí vimos que cada una tiene una personalidad muy fuerte y muy individual. Ahora sí hemos encontrado un punto en común", completa Cami.

¿Qué es lo que preparan para esta visita a la Argentina? "Estamos queriendo preparar muchas cositas, colaboraciones. Además van a abrir el show Paula y Lucy con el nuevo proyecto Lesbidrama, que es interesante y divertido, para hacer una fiesta. Habrá artistas invitadas, tenemos tres colaboraciones guapísimas. Todo el show va a ser como entrecruzado con eso. Nos hace como mucha ilusión y lo vamos a dar todo, la verdad. Es súper lindo de la música la posibilidad de generar red, de ir conociendo nuevos colegas, de ir compartiendo, no solo arte, sino ideas, y conversar y conocerte. Es muy lindo cómo te conecta la música con otra gente, incluso con los que te van a ver por primera vez. Es maravilloso", cierra Ana Toledo.

Encontrá acá más info sobre las entradas.