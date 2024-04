Laurita Fernández brilla en Legalmente Rubia rodeada de un elenco impecable

Finalmente se estrenó el musical Legalmente Rubia en la cartelera porteña con el sinigual protagónico de Laurita Fernández. Realmente parecería que la bailarina nació para interpretar a Elle Woods en esta propuesta que la tiene durante casi dos horas cantando y bailando en el escenario del Teatro Liceo (Av. Rivadavia 1495, CABA): y lo hace todas las noches, de miércoles a domingo, con una entrega total.

La historia de la chica, en apariencia rubia tonta, que decide reconquistar a su ex estudiando derecho sirve para mostrar el descubrimiento de un nuevo mundo. La temática siempre es efectiva y tiene un efecto multiplicador en los espectadores pese a que el libro de Amanda Brown y la película son de 2001. Esto viene a cuento de algunas situaciones que hoy no serían políticamente correctas. Pero en el musical casi pasan desapercibidas para el espectador, envueltas en canciones pegajosas (algunas que no son fáciles de cantar en castellano), bailes acrobáticos y mucho color (en el que por supuesto se destaca el rosa).

Sin dudas Laurita se destaca en esta labor, aportando simparía, picardía y cierta seriedad cuando el momento lo requiere. Probablemente sea el mejor trabajo que le vimos interpretar, en el que su voz llega a todos los tonos que requieren las canciones. Una maravilla. A su alrededor hay una pléyade de intérpretes destacados muy bien elegidos por los directores Ariel del Mastro y Marcelo Caballero: Federico Salles es un tapado que al principio engaña haciendo pensar que sólo va a hablar pero cuando canta, lo hace de manera magistral. Su contrapartida en Santiago Ramundo, a quien vimos crecer como intérprete y cala perfecto en el rol del ex. Mario Pasik cumple ajustadamente con su rol de profesor haciéndose odiar un poco y Costa acompaña con su simpatía en el rol de Paulette. Cada personaje va escalando en la construcción dramática hasta mostrar su propia verdad.

Además hay un grupo de talentosos intérpretes ya probados en el musical. La mayoría cumple más de un rol y además arman ensambles corales inigualables: Ivanna Rossi (sorprendente como siempre), Georgina Tirotta (quien también tiene a su cargo la dirección coreográfica junto a Georgina Seva), Lucien Gilabert, Camila Rosen, Carolina Mainero, Fernanda Provenzano, Martina Scigliano, Nicolás Villalba, Tatiana Luna y Nahuel Adhami. Están espectaculares en cada participación y merecen cada aplauso que reciben.

También merecen una mención especial el vestuario de Javier Ponzio, la escenografía móvil de Gonzalo Córdoba y la estratégica iluminación de Anteo del Mastro. Como todo musical, si el sonido no fuera impecable, no funcionaría, y aquí Eugenio Mellano logra que todo se entienda como corresponde, a lo que se suma la ajustada dirección vocal de Pilar Noseda.

Animarse a traer a un escenario porteño tamaño despliegue de producción en tiempos que no son simples, requirió de la unión de MP Producciones, Carlos y Tomás Rottemberg, GO Broadway, y Maricel y Guillermo Cerviño. Ellos fueron los que arriesgaron una apuesta interesante y son premiados con la sala llena en cada función. Emcontrá acá más info sobre las entradas.