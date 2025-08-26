Lucy en el cielo... apela a un mensaje de Lennon para generar un thriller psicológico

La música de The Beatles trasciende las generaciones, y la obra de teatro Lucy en el cielo... lo demuestra. Escrita y dirigida por Gustavo Andrés Rocco, esta comedia dramática -que es, en sus palabras, un "thriller psicológico"- se presenta todos los martes a las 20 en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA). La pieza, protagonizada por Lucas Foresi, Sergio Ríos, Merari Flores, Cristian Andreo y Rodrigo Carbone, se sumerge en la obsesión por un supuesto código oculto dejado por John Lennon, navegando entre la música, el drama y la revolución cultural que significó la banda.

El equipo completo de Lucy en el cielo...

Para Rocco la fascinación por el cuarteto británico no se limita a la música, sino que se centra en el "fenómeno cultural" que representaron. El director, con una clara pasión por el tema, cita a Ozzy Osbourne para ilustrar el impacto de la banda: "Antes de The Beatles yo veía el mundo en blanco y negro. Un día me desperté y era en colores. Creo que es la mejor definición para hablar de ese fenómeno cultural".

La obra toma tangencialmente esa influencia, inspirándose en la polémica sobre el tema Lucy in the Sky with Diamonds, cuya sigla supuestamente refería al LSD. Aunque Lennon lo desmintió, la obra utiliza ese misterio como punto de partida para una trama de búsqueda y obsesión.

Un código y un viaje disruptivo

La historia se centra en un personaje que se obsesiona con la idea de que Lennon "fragmentó en varios simples de vinilo un código" que habría que reunir para descifrar su mensaje. La obra transita esta creencia y la figura del protagonista, que se convence de que este misterio está directamente relacionado con la canción de Lucy.

Rocco describe la estructura de la obra como "muy disruptiva, con cuatro actos que, en un principio, pueden parecer inconexos, pero al final de la trama se ordena". Este enfoque es parte de su estilo como autor, y en una entrevista exclusiva confesó que deja que sus obras tomen "una autonomía que uno desconocía cuando la escribió", lo cual considera un proceso "muy rico". Aquí la charla completa:

Lucy en el cielo... es la tercera obra que Rocco escribe y dirige, un trabajo que resultó un desafío debido a la complejidad de coordinar a cinco actores en un contexto de teatro independiente, que ensayan "cuando se puede". Más allá de la trama psicológica, la obra busca transmitir un segundo mensaje: la vigencia de la influencia de The Beatles 60 años después. Así el director destaca su rol como "faro de ideas" y su postura contestataria, ilustrándolo con una anécdota poco conocida: "En 1964 se negaron a tocar en el sur de los Estados Unidos si no se permitía la entrada de personas negras al concierto. Fue la primera vez que en un show había un negro al lado de un blanco", destaca Gustavo, quien concluye que, aunque The Beatles ya no estén, su espíritu y su conciencia de cambio "harían mucha falta" hoy en día.

