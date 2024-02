Machito Ponce trae toda la alegría de los '90 a la Bizarren Miusic Parti

Te habíamos anticipado la realización de la Bizarren Miusic Parti para Carnavales, fecha, que finalmente se postergó por cuestiones climáticas. Con todas las entradas válidas para la nueva fecha, este viernes 1 de marzo a partir de las 19.30, el estadio GEBA (Av. Coronel Marcelino E. Freyre 3831, CABA) se prepara para recibir a Vilma Palma, Kapanga, Damas Gratis, Los Chakales, Los Sultanes, Alcides y Machito Ponce, para armar una fiesta de diversión, tragos, disfraces y actividades originales.

"Actuar en la Bizarren es muy especial -explica Gustavo Radaelli, alias Machito Ponce- porque me había retirado de los escenarios y, cuando me convocaron en 2008 dije, bueno, hago unas canciones y ya. Pero el recibimiento del público esa noche fue tan afectuoso que seguí y muchísimos años después me siguieron convocando. Y ésta, que va a ser la más grande, junto a otros músicos muy importantes, preparé un show nuevo, con el repertorio clásico de Macito Ponce que todos esperan, pero incorporé a una nueva cantante y estamos haciendo otras cosas que van a ser interesantes de ver".

Esto lo dijo en una entrevista exclusiva vía Zoom, donde anticipó que piensa hacer un super show acorde a las dimensiones del escenario, que incluirá bailarinas y un DJ. Aquí la charla:

Tirando siempre la mejor desde arriba del escenario y a punto de celebrar los 30 años de su primer disco, Ponce no reniega de la música actual, a la que relaciona directamente con "la tecnología al alcance de las nuevas generaciones, y lo que más rescato de lo que pasa hoy en día es la independencia que tienen los chicos. En algunos casos ni siquiera necesitan de los medios masivos para promocionarse. Tienen toda una red que hace que puedan hacer su música sin necesitar grandes inversiones ni tener un tipo sentado en un escritorio que les diga lo que tienen que hacer", finaliza el cantante que pondrá a bailar a todos este viernes. Econtrá acá más info sobre las entradas.