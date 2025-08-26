Manuel Medrano celebra 10 años de carrera en Buenos Aires con un show único en el Ópera

El cantautor colombiano Manuel Medrano, dos veces ganador del Latin Grammy, se prepara para un reencuentro muy especial con el público argentino. El próximo 20 de septiembre se presentará en el icónico Teatro Ópera (Av. Corrientes 860 , CABA), en el marco de su gira internacional Manuel Medrano 10 Años Tour. La visita a la capital argentina será una de las fechas más emotivas de la gira.

En el show, el público podrá disfrutar de sus grandes éxitos, como Bajo el agua, La mujer que bota fuego y Una y otra vez, además de canciones de su disco más reciente, Perfecto. Acompañado por su banda completa de cinco músicos, Medrano promete un espectáculo con una puesta en escena de alto nivel.

El artista, que se describe como un hombre soñador confesó, durante una entrevista exclusiva, que su mayor meta siempre ha sido conectar con las personas a través de una música que sane el corazón y genere un impacto positivo. Este sueño sigue intacto, y es el motor principal de su carrera. Aquí la charla completa:

Además el colombiano expresó su amor por la ciudad de Buenos Aires, a la que considera una de sus favoritas en el mundo. El concierto no sólo será una celebración musical, sino también una oportunidad para interactuar con sus seguidores ya que, aunque el show está muy planeado, le gusta tomarse momentos para conversar con el público, contar historias detrás de sus canciones y hacer bromas.

Medrano, quien ha sido influenciado por grandes artistas argentinos como Gustavo Cerati, Fito Páez y Charly García, mencionó que el show en el Ópera será una fiesta para celebrar esta década de música y conexión. Además, dejó entrever durante la conversación que podría interpretar algunas canciones inéditas de su próximo álbum. Con el 10 Años Tour, Manuel no sólo repasará sus éxitos, sino que reafirmará el privilegio de poder vivir de la música y compartirla con fans de todo el mundo. Su paso por Buenos Aires será un hito más en una carrera llena de emociones y sueños cumplidos. Encontrá acá más info sobre las entradas.