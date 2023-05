María Ucedo convierte en arte una revelación familiar que conoció de grande

¿Qué harías si de adulto te revelan una situación familiar que te cambia la perspectiva de todo? ¿Cómo reaccionarías? ¿A qué recurrirías para elaborar esa revelación en pro de un futuro sano? Pues María Ucedo, actriz y bailarina, la mejor manera que econtró de resolverlo fue creando su propuesta El Rayo, una obra performática que ella misma representa los viernes a las 21 en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA).

Se trata de un biodrama íntimo y sensible que celebra una gran historia de amor: la de la madre y su mejor amiga de toda la vida. "Fue una necesidad tenía después de que mi madre me revela esta historia. A partir de la muerte de mi tía Naia, la amiga de mi mamá desde que yo nací, su compañera incondicional, mi mamá se encuentra con un duelo que es mucho más grande y más profundo. Ahí empieza a compartir su historia; se había muerto su compañera de toda la vida. Cuando hizo esa revelacion, que era siempre una sospecha pero nunca una certeza, fue muy impactante porque esta relación había empezado desde que yo tenía 3 años, cuando mi mamá todavía estaba casada y mi tía también".

Al trasladar toda la historia al unipersonal, María utilizó todos los recursos a sus alcance: la danza, la música, elmentos para acompañarse en escena, la palabra y la grabación de una conversación con su progenitora: "Fue muy emotiva y divertida la manera en que me contó todo eso, también muy tierna. Todo eso de lo que antes no quería hablar, necesitaba imperiosamente compartirlo. Esto trajo la resignifiacion de mi vida. En la obra hablo de mi infancia y rescato a la madre que me tocó en suerte como una especie de homenaje a ella y a ese amor no dicho. A medida que van pasando las funciones veo que todo se resignifica. Celebro un amor no dicho de tantos años, y esa libetad e independencia, esa fuerza que tuvo ella para llevar adelante su vida muy feliz y disfrutándola sin rencor, con alegría y criando a tres niños".

Esta propuesta también tiene humor, biodrama, teatro documental, combinado con el lenguaje corporal, "que es con lo que siempre me he sentido cómoda", un objeto que acompaña y música. Y Ucedo finaliza: "El público la recibe super bien, es una grata sorpresa que me estoy llevando. No pensé que la obra podía llegarles tanto. Cuando termina la función estoy bien, muy agradecida porque recibo unos mensajes preciosos, de los más lindos que he recibido en mi vida. Y es bueno ver la obra desde otros ojos, es interesante y tiene un rebote muy lindo, amoroso. Estoy muy satisfecha. Para lograrlo trabajé con Andrea Fernández, que es la asistente de dirección y estuvo desde el comienzo, y la convoqué a Valeria Correa para que me ayudara en la dramaturgia". Además la música es de Martín Pavlovsky y la iluminación de Matías Sendón.

Encontrá acá más info sobre las entradas.