"Mirtha Legrand está dentro de todos nosotros", asegura Julia Calvo

Los domingos del Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) tienen color a homenaje con la puesta de Mirtha, el mito, la nueva creación de José María Muscari protagonizada por Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Belén Pasqualini, Anita Pauls, María Rojí, Dedé Romano y Heidy Viciedo. Un verdadero seleccionado de talentos femeninos que, lejos que convertirse en la Chiqui, le rinden tributo a través de cada una de sus épocas.

Así tuvimos oportunidad de conversar con una de las diosas que integran este destacado y variado elenco, nada menos que con la adorable Julia Calvo, quien reveló exactamente cómo llegó a esta propuesta: "Hola, Julia, soy José María Muscari y quiero hacer un homenaje a Mirtha donde hay eh 12 actrices que ninguna va a hacer de ella... Y me pareció genial, interesantísimo y muy acertado. Es un capo armando grupos así y lo que logró es precioso. Nos cuidamos mucho, nos miramos mucho, nos tiramos la pelota unas a las otras todo el tiempo porque así es la propuesta. Es como un gran collage de muchos momentos de Mirtha, emblemáticos de la tele, del cine, de la moda, de sus momentos privados, acompañados por música y canciones que a ella le gustan. Hay momentos muy muy muy hermosos", reveló la actriz y cantante.

Además reconoció que cada domingo en el Regina la gente sale "muy contenta, muy agradecida, lo pasó muy bien y después puede ir a comer temprano. Me encanta".

Vivo Perfil - ¿Hacer este espectáculo te cambió la imagen que tenías de Mirtha?

Julia Calvo - No, como le dije a Mirtha la última vez que comí con ella, cuando yo nací ella ya estaba. Y me dijo: "¿Qué me querés decir con eso, querida?". Nada, que usted y su hermana ya estaban dentro de las casas de todos. Y además siempre fue desde la primera vez que la vi, tan amorosa conmigo, con tanta memoria de todo lo que le he contado de todo lo que me iba pasando que eso se agradece. Es realmente una una figura muy importante de nuestro país. Creo que logramos, junto con con con José María, rendirle un buen homenaje, porque está tratado desde el cariño y desde la admiración. Y no le chupamos las medias. Todas tenemos algún recuerdo bueno con ella. Y eso se traslada. Hay un texto que dice Nati Lobo, que nos atraviesa casi por osmosis, ya está en nosotras. Está en todos. En el teatro, nosotras empezamos alguna oración de Mirtha y el público la cierra. Eso es genial, es único y eso es Mirta.

VP - Tu abanico de espectadores es como el de Legrand, vos también abarcás a varias generaciones...

JC - Sí, bueno, por ahí tiene que ver con eso, con que ella también abarcó muchas edades, muchas generaciones. Hoy en día hay gente de 40 años que me está viendo desde que tenía 15 y vos decís: "¿Qué?" Me da mucho placer y mucha alegría, me gratifica porque además lo que me devuelve todo el tiempo es gratitud y eso es hermoso. Te cuento que una propuesta de José es que nosotras estemos en la sala mientras entra la gente. E inmediatamente toman contacto con nosotras. No hacemos mucho más que más que darles la bienvenida. Y todo el tiempo recibo el cariño. En definitiva son 40 y pico de años de teatro, pero no tantos de tele. Empecé en el 2003 con Soy Gitano y me escribieron textos para decir de una manera hermosa. Así es muy fácil y es muy placentero. A veces me encuentran en YouTube y me escriben por algo que hice hace mucho. Eso también habla bien de lo que se ha querido contar en su momento, que se hizo bien y sigue vigente. Está buenísimo y yo muy contenta. Recibo mensajes de tantos lugares del mundo y de muchas generaciones que me impresiona. A veces alguien me dice: "Porque cuando dijiste tal cosa" y dice casi el texto, o cuando hiciste tal escena me marcó o me vino bárbaro porque yo estaba pasando por tal cosa. Eso me lleva a pensar en qué alcance que tiene nuestro trabajo, ¿no? Eso se llama cultura y tiene un alcance enorme.

Con coreografías de Georgina Tirotta, sobre una idea de Valeria Ambrosio, con las bailarinas Romi Fos y Josefina Oriozabala; asistencia de dirección y producción ejecutiva de Emanuel González, vestuario de Alfiler de Gancho y diseño de luces de Juan Pablo Ragonese. Las funciones son los domingos a las 18 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.