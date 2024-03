Naza Marozzi será la nueva estrella del musical porteño

Inspirada en las canciones de ABBA, se estrenará el 11 de junio Waterloo: Summer Night City en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343. CABA), con producción de SDO y dirección de Nicolás Sorrivas. El elenco, elegido en un riguroso casting, está integrado entre otros por Carolina Domenech, Lucas Spadafora, Bruno Coccia, Cristian Zeballos, Aitana Salvia y el gran descubrimiento de la producción: Naza Marozzi quien encarnará el rol fundamental de Lady M.

Cuando se cumplió un aniversario de la salida del disco Waterloo hubo celebración y tuvimos la oportunidad de conversar con Naza, quien fue a la audición para roles secundarios y nunca pensó que la elegirían para el protagónico. Después de haber conversado con ella, no tenemos dudas de que será la nueva sensación del teatro musical relata una historia de amor y de superación. Hay que aclararlo, hace de Drag y además lo es. Con un encanto sin igual, y perfilándose como la gran revelación de la calle Corrientes, Naza está muy cómoda con esa vida: “Soy una drag en mi vida, y una activista. Para mí es muy emocionante encontrar un lugar donde puedo hacer teatro musical. Es una de las artes que más me interpela. Personalmente me ayudó a entender un montón de mi identidad. Gracias a que soy drag me considero una persona no binaria”.

Y prosigue: “Arranqué en 2014 en Santa Fe capital, o sea que ya serían como 10 años. Siempre desde un lugar muy experimental. Había una fiesta que se llamaba Otra Bestia, que si ibas montade, entrabas gratis. Así que pensé, ‘Bueno, vamos a probar’. En ese momento tenía el pelo un poco largo, lo solté, me puse un par de cositas y empecé a probar cada vez más. Hasta llegar a lo que hoy estoy logrando con el maquillaje, -tal como se puede ver las foto de apertura-. Me han pasado distintas cosas, ¿eh? Situaciones algunas medio feas en la vida, que me llevaron a abrazarme como soy. Para mí es un gran orgullo dar charlas hoy en Santa Fe sobre no binarismo y drag, y que me llamen para hablar sobre mi experiencia de vida. Siempre está el tironeo de la incomprensión en la sociedad. Y también el tema de lo económico. Creo que generalmente es por ahí cuando llega la crisis, porque es muy caro sostener la caracterización drag y eso todavía no se valora lo suficiente. Ahora estoy muy feliz de que se me celebre, y de que me busquen para hacer de una persona drag, que es lo que lo que soy”.

Durante la entrevista reconoció que la vida de Drag "es mucho desde el autogestión, siempre como estar remando y construyendo espacios. En Buenos Aires hay más espacios para probarte que en mi ciudad natal; tenés la posibilidad de ir a una audición, por ejemplo, pero siempre tengo en mi corazón en Santa Fe. Para mí es ir y volver. Para mí el arte tiene que ser federal. Tenemos que tener espacios donde poder hacer estas cosas en todos lados: Siempre trato de seguir investigando; para mí el Drag significa mucho de experimentación. Me dio ese espacio donde yo podía probar sin tanto miedo a fallar en la técnica y además yo me mando. Estoy hay que hacerlo, porque no hay cosa más zarpada. Para mí ya estar parada en un escenario ya es es un montón. Y encontré ahí el espacio de militancia. Yo lo encuentro como una militancia. Y ahora estoy experimentando dentro del teatro musical, que sabemos que tiene muchas exigencias técnicas; es el desafío de decir. Es una experiencia maravillosa, maravillosa. La verdad es que el equipo es hermoso, un grupo humano muy bueno. Me siento muy cuidada por la producción, por mis compas. Estamos en búsqueda de los personajes y es desafiante. Lo lindo de los desafíos que te dan ganas de ir para adelante", finalizó Naza.

