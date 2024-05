"Patricio y Julieta habla de la fuerza de los jóvenes, de mandarse", dice su creador Toto Castiñeiras

Con su humor de aspecto naïf pero muy inteligente, en el que el cuerpo participa de manera fundamental, Toto Castiñeiras estrenó en el Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, CABA) una nueva creación, Patricio y Julieta (No es Romeo y Julieta), sobre la que trabajó a partir de la presencia escénica de los dos intérpretes Patricio Penna y Julieta Raponi. Directamente presentada como un ensayo y una creación performática en diálogo con Romeo y Julieta de William Shakespeare. El trío se centra en observar al clásico, cuestionarlo y mostrarlo desde lo cómico, lo circense, porque se apoya en el virtuosismo y la sorpresa.

El resultado visual es el de un paisaje escénico. La obra es coreográfica, diríamos que por momentos escultórica, ya que los cuerpos frenan, se detienen como lo hacen las esculturas vivientes. Todo escrito y dirigido por el propio Toto, miembro del Cirque du Soleil, entidad con la que este año cumplirá 20 de asociación, por lo que la compañía canadiense le rendirá homenaje partiendo del espectáculo que se estrenará en Andorra. Como si este 2024no viniera recargado para Castiñeiras, en octubre estrenará otra producción como autor y director en el Teatro Nacional Cervantes. De todo esto hablamos con este creativo excepcional, a quien vivmos brillar en Sép7imo Día, el homenaje a Soda Stereo. Aquí la charla:

Como bien dijo durante la entrevista el creador de la obra, "la historia llega sobre el final de los trabajos y es sobre la potencia de la juventud, el mandarse, la fuerza con la que por primera vez aparece lo romántico, la sensualidad de los movimientos. Es un juego, porque no es una versión del clásico. Es una obra de mucho cuerpo que tiene que ver con lo semi acrobático, atravesada por la tragedia de Romeo y Julieta".

También reveló durante la conversación la sorpresa que le deparó ser convocado para celebrar los 20 años que cumple con el Cirque: "Fue muy sorpresivo, inesperado. No me creo que son 20 años, es casi la mitad de mi vida. Me siento muy a gusto haciéndolo y siento casi la misma obsesión y pasión por lo que hago como en los primeros tiempos. Podrían haber sido 20 días. Voy sin miedo a amar un espectáculo para 8.000 personas". Mientras tanto disfruta de la repercusión que está teniendo los viernes a las en el Rojas. Encontrá acá más info sobre las entradas.