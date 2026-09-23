The Old Man and The Old Moon: una fábula preciosa en manos de un elenco que canta y toca instrumentos

El buen teatro es movimiento, sorpresa, encanto. Y eso queda demostrado con el estreno en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) de The Old Man and The Old Moon, lo que podríamos decir un musical distinto. Es distinto desde la concpeción de la directora Susana Golletti, que armó una puesta tan cálida que parece que estuvieramos viendo la obra en el living de su casa en lugar de en la Sala Pablo Picasso: los propios actores ejecutan los instrumentos en vivo que componen la música de la obra, mueven objetos y se convierten en otros personajes para dar contexto a la historia. Y todo es belleza.



La trama reviste la simpleza de una fábula y ahí radica uno de los mayores encantos. Sin necesidad de grandilocuencia, cuenta la historia de un hombre cuya tarea es cuidar a la luna cada noche. Pero cuando su esposa decide partir en busca de algo que la llama, él deja atrás el mundo que conoce para ir en su búsqueda a través del mar que tanto tema. Es en ese viaje épico que vive aventuras impensadas, tiene encuentros y despedidas que transforman la travesía exterior en una experiencia profundamente humana.

Una sorpresa tras otra

Completamente en castellano pese al titulo en inglés, es una versión de la obra escrita, musicalizada y creada por la compañía estadounidense PigPen Theatre Company. Esta puesta tiene dirección musical de Nacho Pelaezz y Sebastián Aldea Dávila, quienes aprovecharon las habilidades de los actores para sumar la ejecución de instrumentos a sus voces. Son bastantes en el escenario para crear todos los personajes que componen la fábula y hasta hacen sombras chinescas (diseñadas por Milagros Semenzato) para representar las situaciones, una delicia.

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Ellos son Pato Witis, Juan Alvarez Prado, Julian Rubino, Jerónimo Dodds, Guadalupe Devoto, Mariano Botindari, Gonzalo García Gualtieri, Alejo Caride, Martin Bergman, Bautista Alegre, Violeta Dieguez y Caro Ibarra. Están todos tan bien que ayudan a que la magia del teatro sea verdad y nos hacen creer que están en un barco, en un globo aerostático o en una larguísima escalera que llega hasta la luna para llenarla de luz. Atención al perro de la historia, un verdadero hallazgo que causará sorpresa.

Avcá también ocupan relevancia los rubros técnicos, el vestuario de Renata Germano, el diseño de escenografía de Mercedes Fabiano y Ángel Tomé, y el de luces de Braian Mustafá. Todo contribuye a ese efecto de encanto y belleza que tiene esta propuesta. Sin dudas, las producción de las debutantes Victoria Ponte y Andrea Marta Fabiano​ de ANVY Producciones que apostaron por algo distinto es el comienzo de un camino en el que esperamos lleguen más historias preciosas como esta.

Verdaderamente para atesorar y ver más de una vez. Por ahora están solamente los miércoles a las 20 con esta entrega coral que deja al espectador con una enorme sonrisa al final. No se la pierdan. Encontrá acá más info sobre las entradas.