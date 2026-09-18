Magia, neón y la fervor infantil: Los Meñiques de la Casa y su desembarco masivo en la Argentina

El fenómeno detrás de las pantallas que acumula más de 11.000.000.000 de reproducciones y supera los 10.000.000 de suscriptores en YouTube ha decidido cruzar la frontera de lo digital para consolidar el contacto cara a cara con sus pequeños fanáticos. Tras un arranque consagratorio con localidades agotadas en Monterrey y una gira que recorre Perú, el proyecto liderado por Luigi y Rossi pisa por segunda vez suelo argentino -y por primera vez que se presentan en Córdoba y Rosario-, en una época en la que los cruces y colaboraciones entre artistas del género se viven con absoluta naturalidad.

Para una propuesta que nació en el ecosistema digital, dar el salto a las tablas requirió paciencia y la madurez necesaria para entender el pulso de la industria. “Somos un proyecto musical con disquera y, por lo general, el sueño de cualquier persona que esté en la música es finalmente poder salir a tocar. Fue esperar el momento correcto, seguir nuestro camino ligado a YouTube hasta tener público cautivo en cualquier lugar”, explicó Luigi sus creadores en diálogo exclusivo con Vivo Perfil.

Ese crecimiento vino acompañado de una apertura inédita dentro de la música infantil, un terreno que hoy abraza la cultura de las colaboraciones al igual que el género urbano. “Los Meñiques de la Casa, desde el primer momento tuvimos súper claro, conscientes y seguros, de que queríamos grabar con todo el mundo que quisiera e hiciera cosas bonitas para los niños -reflexiona, recordando con afecto su anterior visita al país, cuando compartieron y grabaron junto a figuras locales de la talla de Diego Topa, Los Melli y Roco el Obrero-. Nos encantó darnos cuenta de que esas personas que hacen lo mismo que nosotros nos expresaran el amor que nos tienen, y que en la cotidianidad de sus familias ya sean fans de Los Meñiques”.

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Una fiesta neón inmersiva para toda la familia

Concebido como la materialización de múltiples sueños largamente postergados, el Baila a lo loco Tour introduce una innovación visual que rompe con los moldes tradicionales de las propuestas infantiles: “Siempre Luigi quería hacer una fiesta neón en algún show y esta vez lo logramos, con un vestuario con luces que antes no podíamos hacer. Los niños pueden vestirse de colores fluorescentes y van a brillar; es una historia con mucha media donde los papás también están súper involucrados -detalla Rossi sobre un espectáculo dinámico que no descuida a los adultos-. No puedes hacer un show infantil sin pensar en el papá que los va a llevar o en los abuelitos que quieren complacer a sus nietos. Nadie se queda afuera, hay comedia sana para los papás y la Vaca Lola para el bebé”.

A la propuesta visual se suma la participación estelar de Sarita Bebé, una pequeña artista de ocho años que forma parte del universo del canal y cuya incorporación al vivo fue un pedido natural de su propia iniciativa. “Se dio con su propio canal de YouTube y en algún punto nos pidió subirse al escenario. Es una niña que demuestra la pasión que siente por bailar y cantar, y en esta gira llega en una nave espacial que ella misma ideó”, cuentan entusiasmados sobre una puesta en escena que combina bailarines, corpóreos gigantes, una "meñipulsera" interactiva capaz de meterlos en aprietos y una complicidad constante con la platea.

Expectativa federal y el pulso de las provincias

El vínculo con el público argentino -comprendido tanto a través de las métricas de YouTube como por el clamor constante en las redes sociales pidiendo fechas en el interior- se transformó en el motor de esta nueva visita que extiende su magia más allá de Buenos Aires: “Siento que todos los públicos son muy diferentes. Es muy especial que llegues a un lugar nuevo y digas: ‘Wow, la energía de este lugar’. En Rosario y en Córdoba nos ven niños que siempre nos escriben, y nos damos cuenta de que son las ciudades que más nos reclaman”, concluye Luigi sobre una gira federal que promete agitar la primavera argentina al ritmo de la música, el color y la diversión en familia. Las fechas que quedan son 19 de septiembre en el Teatro Broadway de Rosario y el domingo 20 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Encontrá acá más info sobre las entradas.