Toda la grilla del Cosquín Rock 2024

Como ya es una tradición de los veranos cordobeses, una vez más febrero de 2024 será una cita ineludible de la música con una nueva edición del Cosquín Rock en el Aeródromo Santa María de Punilla (Ruta 38, Santa María de Punilla, Córdoba). Las fechas del 10 y 11 de febrero ya tienen la grilla confirmada y es la siguiente:

Día 1 - Sábado 10

CLAPTONE - BABASONICOS - DIVIDIDOS - TIAGO PZK - LALI - AIRBAG- DILLOM - SKAY Y LOS FAKIRES - MIRANDA! - LA VELA PUERCA - LOS AUTENTICOS DECADENTES - BANDALOS CHINOS - CONOCIENDO RUSIA - DANTE SPINETTA - LA DELIO VALDEZ - KE PERSONAJES - BRESH - SUEÑO DE PESCADO - CARAS EXTRAÑAS - LOS PERICOS Y AMIGOS - POLENTA - NAFTA - SILVESTRE Y LA NARANJA - LA CHANCHA MUDA - VICTORIA ENGEL - ESCALANDRUM - SABOR CANELA - LA MISSISSIPPI-1915 - ALAN SUTTON Y LAS CRIATURITAS DE LA ANSIEDAD - WINONA RIDERS - LOS TABALEROS - NATALIE PEREZ - SARA HEBE - JULIETA LASO - LOS PEÑALOZA - IVAN SINGH Y ALICIA YA YAH TOWNSEND - WAYRA IGLESIAS - BLAIR - VENTIUNO - PEDRO PASTOR - LEON CORDERO - BROKE CARREY - MELANIE WILLIAMS - ISLA DE CARAS - MIAU TRIO - MARTIN GIUSTA - FIESTA SABOR - VILLA DIAMANTE - LA CONEJA CHINA - LUANA - KAMADA - AGRUPACION MARLENE - THE ROCKMEN

Día 2 - Domingo 11

SLASH FT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS - DUKI - STEVE AOKI - CIRO Y LOS PERSAS - YSY A - MOLOTOV - CATUPECU MACHU - LAS PELOTAS - EL KUELGUE - LAS PASTILLAS DEL ABUELO - USTED SEÑALEMELO - ALBOROSIE - MILO J - SNOW THA PRODUCT - CRUZANDO EL CHARCO - PECES RAROS - MUEREJOVEN - KOINO YOKAN - NEO PISTEA - DAMAS GRATIS - LOS CALIGARIS - EL BORDO - ESTELARES - EL ZAR - PAZ CARRARA - ALIKA - DON CARLOS - LOS TIPITOS - MIMI MAURA - DANCING MOOD - BEN YART - STAILOK - ODD MAMI - LEO RIZZI - ANITA B. QUEEN - YAMI SAFDIE - ROSA PROFUNDA - NENAGENIX - SANTI MUK - SIMONA - PAX AND THE BABY BOYS - ARMY OF DUB - ILL QUENTIN - BOCONAS - PANAL - LARETHA WEATHERSBY - BOURBON SWEETHEARTS - TOYO + TARYN SPILZMAN - CAMILU - ALAPAR- THE LAST TRAIN - SO - LA GOLO’S BAND

¡El encuentro más esperado del año presenta la edición más grande y diversa de la historia! Allí, las figuras más destacadas de la música argentina y del mundo estarán presentes formando parte de estas dos jornadas inmensas, que quedarán en la historia de la música popular mundial, y en los corazones de quienes disfrutan la emoción de los shows y vibran frente a un escenario. Abarcando múltiples géneros musicales, nuevamente en el fin de semana largo de Carnaval, buscando superar el éxito de las ediciones anteriores, con respeto, a cuidarse entre todos, a vivir las sierras, el río y la naturaleza en un encuentro único que incluirá áreas de descanso, puestos de comidas, venta de ropa, tatuajes, souvenires y hasta peluquerías, así como sector de primeros auxilios y sanitarios. Además, existen un sinnúmero de eventos simultáneos.

Encontrá acá más info sobre las entradas.