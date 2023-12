Tom Jones y Yandel regresarán a la Argentina en 2024

Las estrellas internacionales siguen eligiendo nuestro país para traer su música y, además del anuncio de estas dos relevantes presencias, tenemos un bonus track a todo baile.

Tom Jones

El legendario artista se presentará luego de siete años sin visitar nuestro país,el lunes 15 de abril de 2024 en el Movistar Arena (Humbodt 470, CABA) para brindar un show en el que recorrerá sus 60 años de trayectoria. En esa trayectoria se destacan más de 40 discos editados, 100 millones de copias vendidas, innumerables premios y honores, incluido el codiciado título de Caballero que lo convirtió en Sir Tom Jones: un artista legendario que mantiene su vigencia gracias a un talento y un carisma inigualables. Será con producción de Fenix Entertainment, en el marco de su Tour Ages & Stages.

El cantante y artista galés continúa manteniendo su popularidad en todo el mundo, cautivando a las audiencias con sus éxitos que perduran en el tiempo junto a su gran talento y carisma. Con una destacada carrera que abarca más de seis décadas, Jones es ampliamente considerado como uno de los cantantes y artistas de grabación más grandes de todos los tiempos, habiendo vendido más de 100 millones de discos y manteniéndose como una figura respetada e influyente en la industria musical. A los 83 años, Jones ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: "Surrounded By Time", "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" y "Praise & Blame". Los críticos han elogiado tanto el material grabado como las actuaciones de Jones, destacando su innegable y único talento tanto en el estudio como en el escenario. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Yandel

El 18 de enero de 2024 se presentará en el Luna Park (Av. Madero 450, CABA), dando así comienzo a su gira de conciertos de la mano de las productoras Garzia Group y GWC. Sus fans podrán verlo nuevamente sobre el escenario luego de lanzar sus éxitos 150, junto al cantante colombiano Feid, y Borracho y Loco, junto a Myke Towers. Nos visitará acompañado por su banda y promete dar un espectáculo audiovisual de la talla de artista que es, ya que se ha convertido en un referente de la música urbana latina, la fusión de géneros y su estilo sigue marcando precedente en la industria musical apoyando a los artistas de la nueva generación. Yandel, la leyenda como lo llaman muchos, ahora regresa con su propia gira de conciertos luego del exitoso tour La Última Misión y promete dar un gran show inolvidable. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Afterlife

El festival Afterlife se hará el 9 de marzo de 2024 en Punta Carrasco (Av. Costanera Norte y Av. Sarmiento, CABA), tras el éxito de su última edición. Tale Of Us, el histórico dúo de DJs conformado por Matteo Milleri y Carmine Conte ha elegido nuevamente Argentina para celebrar la tercera edición de su icónico megaevento inmersivo, junto a artistas de su sello y nuevos invitados. De esta manera, han seleccionado diferentes DJs consagrados para acompañarlos en la costanera, prometiendo una odisea musical superadora, caracterizada por sus impactantes visuales, que transportará nuevamente a los fans de la propuesta a otra dimensión. Encontrá acá más info sobre las entradas.