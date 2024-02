Tres shows internacionales imperdibles para este año

Ana Gabriel, Eric Clapton y Sigrid se presentarán en los próximos meses en nuestro país y, acá te damos toda la información para que puedas ir a verlos y escucharlos en vivo:

Ana Gabriel

Vuelve a la Argentina para festejar su 50 aniversario con la música y se presentará el jueves 9 de mayo en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). La "Luna de América" regresa a Buenos Aires en el marco de su gira "Un Deseo más", que la llevará a recorrer diferentes ciudades y países de Latinoamérica. La gran artista mexicana, luego de dos años la gira que traerá a la "Luna de América" nuevamente a nuestro país, la llevará también a recorrer las ciudades de Córdoba, Asunción y Montevideo con su nuevo espectáculo en el que repasa todos sus grandes éxitos.

Como una de las mayores exponentes de la música mexicana, Ana Gabriel ha lanzado más de 30 álbumes y ha logrado posicionar 20 de sus éxitos en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluyendo seis impresionantes #1. Nominada a múltiples premios por éxitos como “Quién como tú,” “Ay amor,” “Luna", “Simplemente amigos,” y “Aquí estoy,” Ana Gabriel cuenta con una trayectoria musical de cinco décadas y es una de las artistas más taquilleras con más de 40 millones de discos vendidos a nivel mundial. Su trabajo ha sido reconocido con una nominación al Premio Grammy y cuatro nominaciones al Premio Latin Grammy. En Septiembre del 2015, la Fundación Hispanic Heritage la reconoció con el Premio “Leyenda” por su impresionante carrera y el pasado 3 de noviembre 2021, Ana Gabriel recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del espectáculo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Placebo

Placebo, la banda de rock alternativo británica vuelve luego de 10 años a la Argentina para realizar su quinta presentación esta vez, en el Estadio Luna Park (AV. Mdero 450, CABA) el 14 de marzo a las 21, con producción de Fenix Entertainment. Desde que se formó en 1994 han editado álbumes repletos de temas icónicos que forman parte ya de la banda sonora de varias generaciones. Ícono y referente musical que se mantiene vivo gracias al carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal.

Su mezcla de elementos rock, postpunk y gótico crean una experiencia sonora inquietante y liberadora, desatando una influencia que continúa resonando en quienes exploran los rincones más oscuros de la psique humana a través de la música. Son los supervivientes del romanticismo de principios de siglo, con canciones como “The Bitter End“, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing”, que cautivó a David Bowie. Encontrá acá más info sobre las entradas,

Sigrid

La artista pop noruega que conquistó los corazones de sus fan con el clásico “Dont Kill My Vibe”, llega a Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA) para hipnotizarnos con sus melodías rasposas y su estilo sencillo. La cita será el 24 de mayo. Con 27 años que define su estilo musical como “pop agresivo”, llega a Buenos Aires para brindar un único show el próximo 24 de mayo en Vorterix, en el que no faltarán clásicos de sus dos últimos álbumes, "Sucker Punch" de 2019 y "How To Let Go" de 2022, que la llevaron a convertirse en una de las principales artistas pop en vivo de su generación, tocando en festivales mundiales como el Glastonbury en Inglaterra o el Belladrum en Escocia, y en lugares emblemáticos de la música como el SSE Wembley Arena de Londres.

Elogiada por la crítica internacional que compara su estilo con el de grandes vocalistas desde Stevie Nicks hasta Carole King y Freddie Mercury, Sigrid a compartido su música junto a figuras de gran relevancia como Griff, la artista revelación británica, con quien compuso “Head on Fire”, que ganó el premio a la Mejor Colaboración en los NME Awards 2022. Ese mismo año, Sigrid se unió junto a Oli Sykes y Jordan Fish, cantante y tecladista de la banda británica de rock “Bring Me The Horizon”, y juntos compusieron “Bad Life”, que sonó en el festival Reading & Leeds 2022: la canción es una alegoría acerca de la salud mental y su lucha día a día, y es una de las canciones más emblemáticas de su esperado segundo álbum. Encontrá acá más info sobre ls entradas.