Víctor Laplace desnuda el mito de Don Juan en el Centro Cultural de la Cooperación

La figura de Don Juan, arquetipo universal del seductor, regresa a los escenarios porteños con una propuesta que promete desarmar esa leyenda. Don Juan, el peor de todos es la obra de Enrique Papatino que, con dirección de Gustavo Pardi, llega al Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA) este el domingo 3 de agosto a las 19:30. El gran Víctor Laplace encara en el rol protagónico, acompañado por Antonella Fittipaldi.

Esta nueva versión ofrece un giro inesperado sobre el personaje: en su última reclusión, Don Juan ya no seduce ni escapa; en cambio enfrenta el juicio de su propia historia. Una joven lo visita, sin celebrarlo ni condenarlo, solo lo escucha. En ese silencio, la máscara del mito se resquebraja para dar lugar a un hombre vulnerable, atravesado por la memoria, la culpa y el vacío de lo que no se dijo a tiempo. Con humor, belleza y una profunda melancolía, la obra desmantela al conquistador por excelencia para exponer su costado más humano, transformando el legado teatral en una exploración contemporánea sobre el poder, la fama y el arrepentimiento.

Víctor Laplace abraza a este Don Juan con entusiasmo

Víctor Laplace, una de las figuras más emblemáticas del cine, el teatro y la televisión argentinos, asume el desafío de este Don Juan crepuscular. En una entrevista exclusiva el actor, con más de seis décadas de trayectoria, compartió su entusiasmo por esta particular adaptación: "He hecho varios Don Juanes a través del tiempo, pero este es el que más me gusta", afirmó Laplace, destacando que esta versión es "más aggiornada, mucho más profunda" que las anteriores.

Para él esta puesta es una oportunidad para explorar la fragilidad detrás de la leyenda. "Don Juan no necesita presentaciones. Durante siglos ha sido estatua, ha sido sombra, ha sido leyenda, pero toda leyenda, si se repite lo suficiente, termina por vaciar al hombre que la sostiene", reflexionó. El actor, a los 81 años, encarna a una versión que, aunque conserva "el filo de la lengua", se enfrenta a su escenario final: una celda. Allí, sus palabras "afiladas, crueles" revelan una inteligencia obstinada, un humor que sobrevive a todo y una ternura cuidadosamente escondida. La visita de una joven irrumpe en el encierro del protagonista, arrastrándolo a repasar lo que durante años disfrazó de fábula. "El personaje se resquebraja. Y en esa grieta aparece otro hombre contradictorio, orgulloso, herido y aún así capaz de amar con una lucidez que llega, como todo en él, un poco tarde", describió Laplace, resaltando la modernidad y el humor particular de la prosa de Papatino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Víctor Laplace, con su vasta experiencia, se entrega a la visión del director Gustavo Pardi, aunque siempre aporta sus propias sugerencias: "Siempre creo mucho en el director. Es un vínculo muy fuerte", comentó, basándose en su propia experiencia dirigiendo teatro y cine. Su objetivo final es generar una "gran empatía" con el público, al que cariñosamente se refiere como su fuente de nutrición y apoyo.

La dirección de Pardi promete una puesta íntima y provocadora. La escenografía y el vestuario son obra de Alejandro Mateo, mientras que la música original y el diseño sonoro están a cargo de Silvina Aspiazu. Horacio Novelle es el responsable del diseño de luces, que será "muy puntual", con "rostros recortados" y momentos de penumbra que luego resplandecen, acentuando la atmósfera de la celda donde transcurre la historia. La dupla protagónica de Víctor Laplace y Antonella Fittipaldi ofrece un contrapunto generacional y expresivo de gran fuerza escénica. La producción general corre por cuenta de Geluk y Poncho.

Don Juan, el peor de todos se presenta como una experiencia escénica potente y actual, ideal para quienes buscan redescubrir los grandes clásicos desde una mirada profunda, sensible y contemporánea. Con una duración aproximada de 50 minutos, la obra se adapta a los tiempos actuales, invitando a la reflexión sin perder la intensidad dramática. Las funciones son los domingos a las 19:30 desde mañana 3 de agosto. Encontrá acá más info sobre las entradas.