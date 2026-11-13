León XIV viste a la Argentina de amarillo y blanco

La Argentina se vistió de amarillo y blanco. La bandera papal, con sus colores blanco y amarillo, es mucho más que un símbolo que identifica a la Iglesia Católica: es una expresión profunda de nuestra fe y de nuestra pertenencia.

El blanco nos habla de la santidad, pureza y de la vocación de vivir en la verdad; el amarillo, nos recuerda la gloria de Dios, la luz de Cristo, la fidelidad y la riqueza espiritual de una Iglesia que atraviesa los siglos.

Verla colocada en tantos balcones, flameando en las calles y entre las manos de los fieles, es contemplar una comunidad que quiere manifestar públicamente su fe, su comunión con el Sucesor de Pedro y su alegría de sentirse parte de una Iglesia viva.

Cada bandera es también una ventana abierta a la esperanza y un signo de bienvenida al mensajero de la Paz. Pero todo ese simbolismo cobra verdadera vida y genera profundo orgullo y admiración cuando descubrimos que la bandera no solamente se coloca en los balcones o se agita en las manos, sino que se hace visible en las palabras, los gestos y las celebraciones que el Papa León XIV nos compartió en su paso por la Argentina.

Nos invita a construir una verdadera “Ciudad de la Caridad” donde nadie quede afuera; a comprender que la vida de las personas con discapacidad no es un peso, sino una bendición; a promover una economía al servicio de la persona y no una persona sometida a la economía; a reconocer el trabajo como un camino de dignidad y un medio de santificación.

Nos recuerda que necesitamos más santos de la caridad, personas capaces de transformar la realidad con gestos concretos de amor, justicia y solidaridad.

El tono sereno y firme del Papa León XIV nos vuelve a poner delante la riqueza y la vigencia de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, que no son ideas del pasado, sino criterios profundamente actuales para construir una sociedad más humana.

Nos recuerda la urgencia de la evangelización, la responsabilidad de anunciar a Jesucristo en todos los ambientes y la necesidad de defender y valorar la familia.

La familia es la célula fundamental de una sociedad sana y no está pasada de moda, sino que sigue siendo el primer lugar donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir y a cuidar la vida. Con palabras de profundo afecto y cariño hacia el Papa Francisco, el Papa Leon XIV nos demostró que se puede seguir construyendo a partir de reconocimiento de lo bueno que han hecho otros.

Y nos invita a mirar nuestra historia con gratitud, reconociendo y valorando a tantos hombres y mujeres que hicieron algo por nuestra patria, que entregaron su tiempo, su trabajo y hasta su vida para construir un país mejor. No podemos empezar siempre de cero: también tenemos que saber agradecer, cuidar y continuar lo que otros hicieron.

Que las banderas papales sigan flameando en nuestros balcones, pero, sobre todo, que flameen en nuestras vidas.

Que el amarillo y el blanco se traduzcan en caridad, compromiso, trabajo honesto, defensa de la vida, fraternidad y esperanza.

Que la visita del Papa no sea solamente un acontecimiento para recordar, sino un llamado a convertirnos y a renovar nuestra misión como cristianos y ciudadanos.

Y que todo esto comience por recuperar lo esencial, aquello que nos hace pueblo de Dios y nos reúne como hermanos: “La bendición antes de comer, la oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación.”

Porque allí nos encontramos con Cristo, alimentamos nuestra fe en comunidad y recibimos la fuerza para hacer realidad, en la vida cotidiana, todo aquello que decimos creer.

Gracias Papa León XIV por visitar nuestra Patria que es también tu Patria.

*Presbítero, párroco de la Parroquia Santa Elena

MM