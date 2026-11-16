Lo que sienten los Papas

La reciente visita del Papa León XIV a Sudamérica —primero a la Argentina y luego al Perú— ha removido un montón de sentimientos que no busco analizar desde lo religioso ni desde lo político, sino desde lo puramente humano y espiritual.
Al verlo en cada aparición pública, tratando de contener o disimular lo que sentía por dentro —y más aún al notar su profunda emoción al pisar su amada tierra peruana—, me surgió una duda que no me deja de dar vueltas en la cabeza: ¿no habrá sentido Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, algo parecido? No sé si la palabra exacta sea «miedo», pero quizá el temor de no poder controlar sus emociones al volver a su tierra, a esa ciudad que tanto amaba, que conocía como la palma de su mano y que, como bien confesó en aquella entrevista que realizara Jorge Fontevecchia en Santa Marta, tanto extrañaba «callejear».
Uno se pregunta si quienes tuvieron la oportunidad de dialogar tan íntimamente con él creen que Jorge Bergoglio pudo haber tenido un temor profundo y sano de volver a su casa. Y, lo que es más difícil aún, ¿el peso de saber que regresaba para volver a partir, despidiéndose –quizás- para siempre?
Lo pienso desde mi propia experiencia. En mis años de «gitano» por el mundo, siempre me invadía esa misma sensación cada vez que me tocaba partir; los primeros días tras la despedida eran sencillamente fatales. Pienso que, ya a sus ochenta y tantos años, quizá sentía que no estaba preparado para atravesar emocionalmente ese momento tan íntimo y desgarrador de regresar al país. Quizá el esquivarlo fue su mejor blindaje a sus sentimientos.
*Politólogo, consultor internacional y académico
MM