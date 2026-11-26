A la espera de la Orden sobre medidas provisionales que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunció para el próximo 28 de noviembre, es posible realizar algunas observaciones a partir de las posiciones sostenidas por los agentes, abogados y expertos que integraron la representación del Reino Unido durante las audiencias celebradas los días 10 y 11 de noviembre de 2026.

No me interesa aquí evaluar el mérito de los argumentos británicos. De hecho, muchos de ellos podían anticiparse con relativa facilidad y fueron examinados previamente en una columna publicada en el diario Perfil, el 22 de octubre de 2026, sino que el objeto de estas líneas es más limitado y estrictamente jurídico.

La controversia presentada por la Argentina es un diferendo respecto de la interpretación y aplicación de obligaciones derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, particularmente en materia de protección y preservación del medio marino, cooperación, intercambio de información y preservación de derechos durante el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion. Frente a ello, el Reino Unido sostuvo que esas cuestiones no podían examinarse sin resolver previamente una controversia territorial subyacente mundialmente conocida como la Cuestión Malvinas.

Lo interesante es que varios de los integrantes de la representación británica han defendido –en otros litigios internacionales– concepciones considerablemente más amplias en torno a las ideas de buena fe, cooperación internacional, aspectos procedimentales y aquellas referidas a las medidas provisionales y la propia función jurisdiccional de los tribunales internacionales.

Las diferencias no consisten, simplemente, en contradicciones literales ni pretendo sostener que los abogados internacionales se encuentren jurídicamente vinculados por los argumentos desarrollados en representación de otros Estados.

Se trata, más bien, de identificar ciertas tensiones metodológicas que aparecen cuando se comparan los argumentos formulados en Sea Lion con los sostenidos por esos mismos juristas en otros casos.

A tal fin, conviene repasar brevemente los argumentos británicos en Sea Lion frente a la solicitud argentina de medidas provisionales, las que se consolidan en cuatro ideas principales: las obligaciones invocadas por la Argentina no podían examinarse sin resolver previamente una cuestión territorial ajena a la competencia de los mecanismos jurisdiccionales previstos por la Convención de 1982; los artículos 279 y 300 de la Convención de 1982 no generan obligaciones autónomas de abstención, de no agravación o de suspensión de actividades económicas; cuestionó la plausibilidad de los derechos invocados por la Argentina y sostuvo que las obligaciones ambientales y de cooperación carecían del contenido jurídico que Argentina pretendía atribuirles; y,negó la existencia de urgencia y de riesgo de perjuicio irreparable, destacando que el tribunal arbitral del Anexo VII podría constituirse antes de que se materializaran los riesgos denunciados por Argentina.

Veamos algunos argumentos presentados en casos pasados y su posible comparación respecto el asunto Sea Lion:

1. Cooperación, buena fe y derechos procedimentales: pocos casos resultan tan ilustrativos como MOX Plant, un proceso de medidas provionales ante el propio Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Allí VaughanLowe(su actual juez ad hoc en Sea Lion) sostuvo –actuando por Irlanda contra el Reino Unido– que las obligaciones de cooperación previstas en la Convención de 1982 imponían deberes jurídicos concretos y exigibles; que la cooperación internacional no era concebida como una simple fórmula diplomática, sino como un conjunto de obligaciones que incluían intercambio de información, respuesta a solicitudes formuladas por el otro Estado, consideración efectiva de intereses contrapuestos y coordinación antes de adoptar medidas potencialmente irreversibles.

En efecto, Lowe afirmó que los derechos procedimentales eran “verdaderos derechos” y que, desde esa perspectiva, el acceso a la información, la consulta previa y los mecanismos de evaluación ambiental merecían una protección autónoma, incluso antes de que pudiera demostrarse un daño material al medio marino.La comparación con Sea Lion es inevitable. Mientras Lowe afirmó en MOX Plant (2001) que los derechos procedimentales justificaban la intervención provisional del Tribunal, en las audiencias de noviembre 2026 el Reino Unido puso el acento en la ausencia de perjuicio material inmediato y redujo considerablemente la relevancia autónoma de las obligaciones de cooperación e información.

El Gobierno adhirió a un acuerdo internacional clave para evitar la pesca ilegal en el Mar Argentino

En otro caso como el de Australia contra Japón, referido a la caza de ballenas en el Antártico (2014), se defendió la idea de que los tribunales internacionales no deben limitarse a aceptar la caracterización que un Estado realiza de su propia conducta. El elemento decisivo consistía en verificar –objetivamente– si esa conducta era compatible con las obligaciones internacionales aplicables al caso. La relevancia de este razonamiento para Sea Lion resulta evidente. La sola afirmación británica de que el proyecto constituye un ejercicio legítimo de competencias estatales no elimina la necesidad de examinar si determinadas actividades pueden ser compatibles con obligaciones ambientales y de cooperación derivadas de la Convención de 1982.

Por otra parte, en oportunidad de desarrollarse la Opinión Consultiva sobre Cambio Climático (dictaminada por la Corte Internacional de Justicia en 2025), las observaciones formuladas por el Reino Unido ante ese tribunal ofrecen quizás el contraste más llamativo: en ellas se sostuvo expresamente que las obligaciones de conducta pueden constituir obligaciones sustantivas plenamente exigibles. Al tiempo que se defendió una interpretación de la Convención de 1982 fundada en la buena fe, la diligencia debida, la cooperación internacional y la evolución del derecho internacional contemporáneo, con particular referencia a las obligaciones operativas dirigidas a prevenir, reducir y controlar daños al medio marino.

En nuestra opinión, resulta difícil no advertir cierta tensión metodológica con la posición adoptada en Sea Lion. Las mismas categorías jurídicas que el Reino Unido presenta ante la Corte Internacional de Justicia como obligaciones robustas y operativas aparecen sometidas a una lectura mucho más restringida cuando son invocadas por la Argentina en relación con la protección del medio marino.





2. La función provisional y la verosimilitud en el derecho: En este tema, probablemente el caso más incómodo para los actuales asesores del Reino Unido sería el Enrica Lexie (2015). En esta oportunidad –en apoyo a los argumentos italianos– Wood defendió una concepción amplia de la jurisdicción prima faciedel futuro tribunal arbitral al sostener que umbral requerido para la adopción de medidas provisionales por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar debía ser relativamente bajo y que bastaba demostrar la plausibilidad de determinados derechos protegidos por la Convención de 1982.Más importante aún, insistió en que las medidas provisionales existen para proteger derechos que podrían ser reconocidos posteriormente por el tribunal arbitral, por lo que –en otras palabras– el reconocimiento definitivo del derecho no constituía una condición previa para su protección cautelar.

La diferencia con Sea Lion es evidente, en tanto en noviembre de 2026 el Reino Unido intentó convencer al Tribunal Internacional del Derecho del Mar de que las objeciones formuladas impedían reconocer plausibilidad suficiente a los derechos invocados por la Argentina.

Sin embargo, la propia lógica defendida por Wood en Enrica Lexie apuntaba en dirección opuesta: cuanto más discutido es el derecho cuya existencia debe determinarse en el fondo, mayor es la importancia de preservar la posibilidad de una decisión efectiva.

Las tensiones anteriores se acentúan aún más en asunto del buque San Padre Pio (2019).En ese caso, el mismo Wood sostuvo que a pesar de la limitación del Tribunal, alcanzaba con acreditar la plausibilidad de los derechos alegados.

Particular importancia tuvo su insistencia en la necesidad de actuar antes de que los daños se consumaran plenamente, al punto que afirmó que las medidas provisionales cumplen una función preventiva destinada precisamente a evitar que el procedimiento internacional pierda utilidad práctica.En Sea Lion, por el contrario, el Reino Unido minimizó la urgencia, cuestionó la plausibilidad de los derechos invocados por Argentina y sostuvo que la futura constitución del tribunal arbitral bastaba para disipar los riesgos denunciados.

Más allá de las diferencias entre ambos litigios, el contraste metodológico resulta evidente.

3. La preservación de la utilidad del procedimiento internacional: Si existe un tema que une MOX Plant, EnricaLexie y San Padre Pio, es la idea de que las medidas provisionales tienen por objeto preservar la utilidad futura del procedimiento internacional. En los tres casos encontramos una misma preocupación: impedir que una de las partes modifique irreversiblemente la situación existente antes de que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el fondo.

En MOX Plant, Vaughan Lowe insistió en la posición irlandesa de evitar hechos consumados, al tiempo que Wood, el EnricaLexie, defendió la suspensión de actuaciones estatales para impedir perjuicios irreparables mientras el arbitraje seguía su curso, mientras que en San Padre Pio volvió a insistir en la necesidad de preservar situaciones jurídicas susceptibles de protección futura.

En efecto, una parte de la solicitud de medidas provisionales solicitada por Argentina descansa precisamente en la idea de que determinadas actividades vinculadas al proyecto Sea Lion podrían alterar la situación existente de manera irreversible, comprometiendo la utilidad práctica de la decisión que eventualmente adopte el futuro tribunal arbitral.

Frente a ello, la respuesta británica consistió en minimizar la inminencia de los riesgos alegados y negar la necesidad de una medida provisional.

4. La jurisdicción en el sistema de solución de controversias de la Convención de 1982 frente a disputas complejas: El caso Mauricio contra Maldivas(2023) es, probablemente, el que presenta mayores similitudes estructurales con los argumentos procesales debatidos en Sea Lion. Maldivas sostuvo, en oportunidad de presentar excepciones preliminares, que la existencia de una controversia territorial previa impedía cualquier examen de las cuestiones marítimas vinculadas con ella; al tiempo que argumentó la imposibilidad de identificar al Estado costero o avanzar sobre cuestiones de delimitación sin resolver previamente aquella controversia. La Sala Especial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó esa construcción y lo hizo, sencillamente, sin resolver la cuestión territorial y reconoció fue algo concreto: que determinadas consecuencias jurídicas marítimas podían ser examinadas cuando existían elementos jurídicos suficientes para hacerlo. En otras palabras, la existencia de una controversia territorial no excluye automáticamente el examen de cuestiones convencionales que pueden ser abordadas de manera autónoma.

5. Otros argumentos relevantes por su contexto jurídico y la práctica de la Corte Internacional de Justicia:

En otro caso, el de Bolivia contra Chile (2018), también se destaca la participación de Samuel Wordsworth y Amy Sandercomo abogados de Bolivia y que actualmente representan al Reino Unido.

Buena parte del litigio estuvo dedicada al análisis de declaraciones diplomáticas, intercambios de notas, resoluciones de organizaciones internacionales y conductas de los Estados desarrolladas durante largos períodos de tiempo, por lo que el debate se circunscribió, en gran medida, alrededor de la relevancia jurídica del contexto histórico e institucional.

Sin embargo, en Sea Lion el Reino Unido procuró reducir significativamente el valor interpretativo de las prácticas institucionales internacionales asentadas en décadas, que estos dos abogados consideraron relevantes para comprender disputas jurídicas complejas. En Sea Lion, ese mismo tipo de contexto recibe una valoración considerablemente menor en opinión del Reino Unido.

Para concluir, tal como hemos señalado al inicio, el interés de los casos aquí señalados no procura demostrar contradicciones personales, ya que cada profesional del derecho internacional puede representar posiciones estatales diferentes en contextos distintos y nada les obliga a reproducir indefinidamente los mismos argumentos.

Lo que ha llamado nuestra atención es otra cuestión: en estos litigios, varios de los juristasque integraron o integran actualmente la representación británica o son sus jueces ad hochan defendido concepciones compatibles con la actual posición argentina y que, en el caso Sea Lion, esas mismas categorías jurídicas aparecen sometidas a una lectura considerablemente más restrictiva buscando su rechazo.

Resta recordar que la cuestión planteada por la Argentina no consiste en obtener una decisión de fondo sobre la histórica y reconocida controversia internacional conocida como la Cuestión Malvinas, sino en determinar si determinadas obligaciones ambientales, de cooperación, intercambio de información, buena fe y preservación de derechos previstas por la Convención de 1982 continúan siendo exigibles durante el desarrollo del proyecto Sea Lion.

Observada desde esa perspectiva, la comparación advertida con otros litigios internacionales permite señalar algunas tensiones metodológicas que merecen ser discutidas. No porque resuelvan la controversia de fondo pendiente, sino porque muestran que varios de los conceptos jurídicos invocados hoy por la Argentina fueron defendidos con mayor amplitud por algunos de los mismos juristas que comparecieron por el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.