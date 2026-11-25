En la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunieron los mandatarios de las economías más pujantes del Pacífico. Sin embargo, todo ese despliegue quedó opacado por otra escena: Xi Jinping sentado a una mesa con Vladimir Putin a su derecha y Donald Trump a su izquierda. De toda aquella semana en Asia, esa es la postal que perdurará.

El antecedente inmediato ocurrió en septiembre. Xi voló desde China para reunirse con Trump en Washington la misma semana en que sesionaba la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras cruzar medio planeta, ni siquiera recorrió los poco más de trescientos kilómetros que separan ambas ciudades para pasar a saludar.

A la Asamblea le quedaron los discursos, la anécdota y los dimes y diretes que entretienen a la prensa. El poder real estaba en la Casa Blanca, donde se citó el G2. Pocas veces Nueva York quedó tan lejos de Washington.

En Shenzhen se sumó Putin y la ONU volvió a quedar pintada.

Mientras el Consejo de Seguridad seguía trabado sin definir al nuevo secretario general, los presidentes de tres de sus cinco miembros permanentes anunciaban, desde un hotel chino, su compromiso de reformar el organismo. A ese punto dedicaron el inicio de su declaración conjunta.

También hubo un mensaje para la Corte Penal Internacional. Ninguno de los tres países integra el Estatuto de Roma, el tratado que la creó, pero coincidieron en advertirle al tribunal que se cuidara de exceder su jurisdicción. En el terreno nuclear, el menos propicio para un entendimiento inmediato, el compromiso se limitó a seguir conversando sobre cómo reducir riesgos.

El dato más rescatable que deja Shenzhen es que, aun con intereses y objetivos contrapuestos, estos líderes se siguen buscando para hablar. Lo hicieron por separado varias veces a lo largo del año; que esta vez hayan podido sentarse los tres juntos funciona, por sí solo, como una señal de distensión.

Por supuesto que también hubo críticas. Los europeos se lamentaron por los tiempos pasados y se ven afuera de todas las mesas donde se reparte poder real. Otros cuestionamientos llegaron desde el propio Estados Unidos, por el lugar que Trump les habría cedido a Putin y a Xi; pero ese lugar ya lo tienen, no se los otorgó el presidente norteamericano.

Desde los medios más alineados con China se festejaba el fin de la unipolaridad, aunque eso ocurrió hace tiempo y ya es un dato de la realidad. Es cierto, además, que los tres líderes arrastran problemas y demandas internas y que la cumbre les sirvió para fortalecer su imagen puertas adentro, frente a sus propias élites.

¿Qué había antes de este G3 de dos potencias y media? El mundo que dejó el tramo final de la gestión de Joe Biden estuvo marcado por el desorden y por una violencia sin control que en muchos lugares ejercían grupos que no responden a ningún Estado, o lo hacen de forma opaca.

Si cada una de estas potencias asume el costo de garantizar un orden mínimo, el tablero internacional podría recuperar algo de estabilidad.

Tal como vienen las cosas, no es poco.



* Profesor e Investigador (Universidad de Buenos Aires)

