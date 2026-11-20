Bastó que Xi, Trump y Putin se sentaran a la misma mesa en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC, para que muchos analistas desempolvaran Crimea en febrero de 1945.

Desde Kiev, Zelenski había anticipado una "redistribución de esferas de influencia", un Yalta con Ucrania en el menú. La analogía seduce por su sencillez. Es falsa. Desde Moscú, Dmitri Peskov, vocero de Putin, respondió que si alguien pretende decidir los destinos del mundo, "seguro que no es Rusia, seguro que no es China".

Yalta fue el reparto entre los vencedores de una guerra mundial librada contra un enemigo común. Roosevelt, Churchill y Stalin dibujaron fronteras porque tenían ejércitos sobre el terreno y un orden por fundar.

En Shenzhen no hubo vencedores ni enemigo común. Hubo una potencia hegemónica en declive, golpeada por la derrota en las elecciones de medio término y el empantanamiento de sus guerras, y urgida de prorrogar su tregua comercial con Pekín.

La tesis de las zonas de influencia no entiende el proyecto del anfitrión. China no gana nada encerrando el mundo en corrales; su economía vive de cadenas productivas que atraviesan fronteras. El lema de la cumbre, construir una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos, podrá sonar a fórmula diplomática, pero describe una estrategia material. Un Yalta le serviría sólo a Washington.

Porque la lógica de las esferas es la que practica Estados Unidos sin pedirle permiso a nadie. El corolario Trump de la Doctrina Monroe declara al hemisferio occidental patio propio. De eso no se habló en Shenzhen; eso se impone desde el Comando Sur.

Hablar de reparto tripartito le atribuye a la multipolaridad los rasgos del unipolarismo que se resiste a morir, cuando para los pueblos del Sur la multipolaridad es margen. Lo prueba que los tres presidentes de Nuestra América con silla en la APEC, Claudia Sheinbaum, Keiko Fujimori (Perú) y José Antonio Kast (Chile), cruzaran el Pacífico a buscar bilaterales con Xi, incluidos los dos que comulgan con Washington.

Nada de esto supone ingenuidad. Fue Putin quien le propuso a Trump sentarse los tres para discutir el fin de la guerra en Ucrania, y Trump aceptó aunque Zelenski quedara afuera. Es lo único que huele a Yalta, aunque el ausente no es una nación menor sino el ariete de la guerra proxy que la OTAN encabezada por Estados Unidos sostiene desde 2014-22.

Y ni siquiera ahí hubo reparto. La declaración que difundió el Kremlin tras hora y media de reunión no trae mapas ni un solo acuerdo sobre Ucrania. Los tres miembros del Consejo de Seguridad se comprometieron a reformar la ONU que ya no expresa la correlación de fuerzas de Yalta. Coincidieron en el Perogrullo de que “una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse”, sin una sola cifra de desarme.

Sumaron la estabilidad energética y un freno a los “abusos” de la Corte Penal Internacional. Puntos de contacto mínimos entre actores sin proyecto común, gestión del conflicto y no condominio. Es el interregno, el claroscuro donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.

Mientras en Shenzhen se hablaba de paz, la guerra seguía por los mismos medios. Europa se reunió en Berlín con tambores de guerra pendientes de la cumbre en China. Yalta cerró una guerra. Shenzhen ocurrió en medio de una nueva guerra mundial, fragmentada, con otras formas, como definió el Papa Francisco.

*Director Gral del portal PIA global; doctor en Comunicación Social, profesor universitario.