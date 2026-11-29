Usted desarrolló el marco de los límites planetarios junto con otros científicos para identificar las condiciones biofísicas que hacen posible mantener la estabilidad de los sistemas de la Tierra. El Planetary Health Check 2026 concluye que siete de los nueve límites planetarios fueron transgredidos y que la presión aumenta en todos los continentes. ¿Qué revela este diagnóstico sobre la relación que hemos establecido entre el desarrollo de la sociedad humana y el sistema natural del que depende?

—Esta evaluación aporta evidencia científica muy clara de que estamos en peligro, estamos poniendo en riesgo la estabilidad, la resiliencia y el sustento de vida de todo el planeta, con riesgos para todas las personas que viven hoy en la Tierra, pero también para las generaciones futuras. Los límites planetarios contienen los procesos ambientales que, según nuestro conocimiento actual, está científicamente probado que regulan la estabilidad y el funcionamiento del planeta. Y de estos nueve sistemas de límites planetarios efectivamente siete están hoy fuera del espacio operativo seguro. Estos límites seguros se fijan donde tenemos evidencia científica de que, si nos mantenemos dentro del espacio operativo seguro, tenemos muchas posibilidades de mantener al planeta en un estado estable, que sostiene la vida, con alta resiliencia, alta estabilidad y buenas condiciones para el suministro de alimentos, de energía, para los flujos de materiales y para que nuestro desarrollo se dé en condiciones estables. Lo que esto implica para las sociedades humanas y el desarrollo es que tenemos que transformarnos de raíz y alejarnos de este camino peligroso que seguimos hoy, porque, tal como usted señaló, el diagnóstico de 2026 no solo muestra que siete de los nueve límites están fuera del espacio seguro, sino que además siguen moviéndose en la dirección equivocada.

Seguimos empujándonos cada vez más hacia lo que yo llamo los procesos biofísicos determinados, que regulan la estabilidad misma de todo el sistema ambiental que sostiene la vida en la Tierra. Ya no podemos decir que, vivamos en España, en China, en Estados Unidos o en Brasil, alcanza con enfocarnos en las condiciones de vida locales, las de al lado de nuestra casa, nuestra ciudad o nuestro país. Tenemos que cuidar todos los sistemas ambientales del planeta, porque están tan cerca de puntos de cambio irreversible que pueden golpearnos de vuelta y alterar para siempre la estabilidad de nuestros sistemas agrícolas o de nuestras condiciones de vida en el entorno local. Este es, efectivamente, un diagnóstico muy sombrío y una alarma que nos dice que hay que alejarse del peligro muy rápido.

EL RIESGO DE UN CAMBIO IRREVERSIBLE. “El calentamiento global se acelera también porque estamos sobrepasando los otros límites planetarios, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de agua dulce, la deforestación, etcétera”. | Crédito: Helena Obregón

—El domingo pasado, la COP31 concluyó en Antalya sin un acuerdo político general por primera vez en 17 años. ¿Cómo explicas la brecha entre la creciente evidencia científica de la desestabilización del sistema terrestre y la capacidad política para llegar a un acuerdo?

—Hay varias facetas en esto. Para empezar, sí, es un fracaso enorme que una cumbre del clima como esta se derrumbe. Es solo la segunda vez en 31 años que ocurre, así que por supuesto es una profunda preocupación. Por otro lado, mi conclusión es que esto era necesario dadas las circunstancias a las que hemos llegado. Hemos tenido demasiadas de estas grandes cumbres climáticas que no alcanzaron acuerdos ni decisiones capaces de ponernos de manera creíble en un camino de regreso hacia el espacio operativo seguro de los límites planetarios. Y recuerden que la cumbre del clima se ocupa esencialmente de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, pero también del cambio en el uso del suelo. Pero es sobre todo el calor que inyectamos en la atmósfera el que causa la crisis climática en la que estamos hoy, en la que estamos sobrepasando el límite climático seguro, que se fija un poco por debajo de 1,5 grados Celsius, porque eso es lo que muestra la ciencia.

“Es un fracaso enorme que una cumbre del clima como la COP31 se derrumbe.”

Si ya superamos el 1,5 o nos acercamos a él, vamos a tener sufrimiento en todos los continentes, con olas de calor que ponen en riesgo la vida, sequías, inundaciones, incendios, cambios en los patrones de enfermedades y tormentas reforzadas por la acción humana en todo el mundo, y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. El verano de 2026 en Europa, según las últimas estimaciones, perdimos en promedio unas 50.000 personas que murieron prematuramente por estrés térmico, en un verano que arruinó incluso las vías de transporte de grandes sistemas fluviales como el Rin, en toda Europa, y que probablemente haya eliminado todo el crecimiento del PIB de este año. Así que estamos empezando a ver impactos muy grandes, y la gran mayoría de los países reunidos en Antalya, en Turquía, en la COP31, se tomó a pecho esta ciencia de una manera que no habíamos visto hasta ahora, y creo que eso tiene que ver también con que la ciencia viene comunicando con mucha claridad. Hace muchos años que comunicamos con claridad, pero esta vez el mensaje llegó con una precisión demoledora, gracias a la evidencia abrumadora de que ahora estamos sobrepasando el límite planetario del clima, nos adentramos en la zona de peligro y nos acercamos a puntos de inflexión. El calentamiento global se acelera también porque estamos sobrepasando los otros límites planetarios, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de agua dulce, la deforestación, la sobrecarga de nitrógeno y fósforo, los cambios en los contaminantes del aire. Todo esto junto lleva a un calentamiento acelerado, y el planeta está perdiendo su capacidad de amortiguar el cambio climático, el calentamiento global que estamos causando. Esto nos acerca al peligro, y lo que la ciencia también comunicó en la reunión de la COP es que ahora vamos a sobrepasar inevitablemente el límite planetario del clima, lo que nos lleva a la zona de peligro, pero que podemos revertirlo. Podemos seguir una trayectoria de sobrepasamiento que nos lleve más adentro del peligro, hasta 1,8 grados Celsius de calentamiento, algo muy, muy preocupante por los eventos extremos, pero también por los riesgos de puntos de inflexión. Pero que podemos volver, potencialmente hacia fines de este siglo, y que este regreso exige que primero, la primera tarea, sea frenar el calentamiento. Y frenar el calentamiento también se planteó con números, que es la manera típica en que se hace la ciencia de los límites planetarios, un análisis cuantitativo de presupuestos que tenemos que respetar. Y respetar el presupuesto de carbono, el presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, se traduce ahora en que las emisiones globales tienen que disminuir, en promedio, un 6% por año para lograr un aterrizaje seguro dentro del espacio operativo seguro. Eso es lo primero que hay que hacer, pero no alcanza.

Libros de Johan Rockström. | Crédito: Cedoc

Después tenemos que empezar a remover carbono a una escala muy, muy grande. Hablamos de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que hay que retirar cada año, y además tenemos que invertir para volver a los límites planetarios seguros de la naturaleza, para que la naturaleza pueda seguir absorbiendo el 25 % del dióxido de carbono en la tierra y el 25 % en el océano. Todo esto tiene que ocurrir en simultáneo. Y lo que pasó en Turquía, en la cumbre del clima, es que los países querían acordar que todavía hay que mantener el 1,5 grado Celsius al alcance, es decir, lograr un aterrizaje seguro en materia climática, sin hablar para nada de frenar el calentamiento, o sea, de eliminar gradualmente los combustibles fósiles, y centrándose solo en remover carbono con tecnologías que usa sobre todo la industria de los combustibles fósiles para permitir que se sigan quemando. Eso llevó a que la gran mayoría de los países del mundo se negara a firmar un acuerdo tan desconectado de la evidencia científica, y terminó en un fracaso. Y por eso mi conclusión es que prefiero un fracaso antes que un compromiso diluido que ignora por completo la evidencia científica.

“Estamos poniendo en riesgo la estabilidad, la resiliencia y el sustento de vida de todo el planeta.”

—¿Cuál es la diferencia entre exceder temporalmente 1,5 grados y permanecer por encima de ese nivel durante décadas?

—La diferencia es significativa, y en realidad se podría hablar de tres diferencias. La primera es que ya hemos vivido lo que implica un planeta más cálido que 1,5 grados Celsius. Eso ocurrió por primera vez en 2024. Llegamos a 1,54 grados Celsius y vimos los impactos. Hubo más de 50 grados de temperatura en todos los continentes, y sobre todo en España y Portugal. Hubo incendios masivos, sequías, olas de calor, derretimiento acelerado de los glaciares de montaña, derretimiento del hielo, suba continua del nivel del mar y blanqueamiento masivo de los sistemas de arrecifes de coral, en un evento de El Niño potenciado en el que todavía estamos ahora. Eso fue algo de un solo año. Pero científicamente, definimos que se supera el 1,5 grados Celsius cuando el promedio de temperatura a lo largo de diez años lo excede. Es una medida muy conservadora y robusta. Eso es superar el 1,5, pero puede ser permanente. Lo que decimos ahora es que superamos el 1,5 incluso con esta medida robusta, definida científicamente. Pero la pregunta es si podemos evitar quedarnos para siempre por encima del 1,5. Y tienen que saber que hoy vamos por un camino que no nos hace volver, que no tiene este sobrepasamiento temporal. En realidad vamos por una línea recta que nos lleva, según la mejor ciencia que tenemos hoy, a tres grados Celsius de aumento de la temperatura media global en la superficie en menos de 75 años, hacia fines de este siglo. Así que un niño que nazca hoy será abuelo o abuela cuando lleguemos a los tres grados Celsius. Y créanme, no hay ninguna evidencia científica creíble, de que podamos garantizar con responsabilidad condiciones de vida dignas, equitativas y prósperas para los seres humanos en un planeta tres grados Celsius más cálido. La última vez que la Tierra tuvo un calentamiento de tres grados Celsius, según la ciencia más reciente, hay que retroceder el reloj del clima más de tres millones de años. Nos estamos yendo muy por fuera de lo que los geólogos llaman el Cuaternario, es decir, hacia un planeta que ni siquiera se parece al planeta de hoy. Existimos como humanos modernos en la Tierra solo desde hace 250.000 años. Así que no le crean a nadie que diga que podríamos adaptarnos a un planeta tres grados Celsius más cálido. Esa trayectoria lineal que seguimos, la de seguir como si nada, es lo que yo llamo un camino al desastre. Es una trayectoria irresponsable que nos lleva mucho más allá de cualquier posibilidad de adaptación o de condiciones manejables. Así que lo mejor que puede ofrecer la ciencia es esta trayectoria de sobrepasamiento. Hasta ahora hemos fracasado. Hemos llegado al 1,5. El planeta acelera el calentamiento porque se está debilitando. Ahora tenemos que revertir esto, y la ciencia más reciente muestra que lo mejor que podemos ofrecer es una trayectoria de sobrepasamiento que alcance un pico de 1,7 o 1,8 grados y que luego nos permita volver hacia fines de este siglo. Pero, como mencioné, exige una reducción masiva de emisiones del 6 % por año para llegar a cero emisiones en apenas 25 años y así revertir el calentamiento. Tenemos que remover carbono y tenemos que volver al espacio seguro de los límites planetarios para mantener sana la naturaleza del planeta, para conservar las capas de hielo, los bosques, las turberas, los suelos, los arrecifes de coral, todos los sistemas naturales que, en buen estado, absorben calor y absorben carbono. Eso es un subsidio enorme para la economía global, pero es también un planeta bajo estrés, aunque un planeta que responde con resiliencia, amortiguando y reduciendo el estrés que le causamos. Ahora estamos cometiendo este doble error. Emitimos gases de efecto invernadero. No estamos doblando las curvas para minimizar ese sobrepasamiento, así que seguimos por el camino recto al desastre, y estamos socavando la fortaleza de la naturaleza con la deforestación continua, la pérdida de biodiversidad, el consumo excesivo de agua dulce y la sobrecarga de nitrógeno y fósforo por el uso excesivo de fertilizantes y las emisiones industriales de óxido nitroso. Todo esto junto lleva a un planeta debilitado y sometido a una tensión enorme, y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero recuerden, quiero cerrar diciendo que, científicamente, si ponemos toda la evidencia sobre la mesa, la ventana sigue abierta. Todavía podemos dar vuelta esto. No es demasiado tarde. No nos hemos caído por un precipicio. El planeta no ha cruzado de manera irreversible un punto de inflexión. La ventana sigue abierta para limitar ese sobrepasamiento y volver, pero exige una acción transformadora inmediata a escala global. Y, de nuevo, creo que eso es lo que ha calado en la mayoría de los países reunidos en las cumbres del clima, que ya basta. Ahora tenemos que ponernos serios. No podemos firmar papeles que nadie cumple. Tenemos que ponernos serios con el cumplimiento.

—Una parte central del debate es si el crecimiento económico puede desacoplarse de manera suficientemente rápida y profunda del uso de recursos y de la degradación ambiental. ¿Qué pruebas nos permitirían distinguir una transformación estructural de una mejora relativa que, en términos absolutos, no alcanza para reducir la presión sobre el ecosistema?

—Esa es una pregunta fundamental. Sabemos que no vamos a volver al espacio operativo seguro solo generando conciencia entre los ciudadanos, ni poniendo instituciones en funcionamiento, ni informando a la gente, ni con legislación únicamente. Necesitamos también los incentivos económicos correctos. Tiene que volverse fácil para los ciudadanos tomar las decisiones correctas. Y sabemos que nuestro paradigma actual de crecimiento económico nos ha fallado en eso, la forma en que definimos el PIB, la forma en que manejamos la economía, donde nos permitimos explotar la naturaleza sin ningún precio, sin ningún costo, donde nos permitimos contaminar y recalentar el planeta gratis, y luego generar riqueza y, en el otro extremo, consumir y desperdiciar, sumando aún más presiones negativas sobre el planeta sin que nadie pague nada a lo largo de toda esa cadena, es un subsidio enorme del planeta al desarrollo de la humanidad. Y nos ha dado enormes beneficios. Ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza. Ha sido un camino de enorme éxito para un mundo que en los años cincuenta, al salir de la Segunda Guerra Mundial, tenía 3.000 millones de habitantes y hoy tiene 8.000 millones, con avances notables en seguridad alimentaria, en reducción de la pobreza y en esperanza de vida. Sin embargo, esto se construyó sobre un engaño, sobre una creencia ingenua de que tenemos un mundo pequeño que funciona sobre un planeta infinitamente grande, donde se puede consumir, explotar y contaminar sin que nadie nos mande la factura. Y ya en 1973, el célebre economista Kenneth Boulding, autor del libro sobre la nave espacial Tierra, sugería que debíamos pensar nuestro planeta como el pequeño punto azul de Carl Sagan allá afuera en el espacio, y concluía con toda sencillez que quienes creen en el crecimiento infinito en un planeta finito tienen que ser o locos o economistas, que el error fundamental de la economía es creer que se puede seguir para siempre con un crecimiento exponencial en un planeta que tiene límites finitos. Ahora llegamos al final de este camino. Si queremos disculpar a quienes lo desarrollaron, Adam Smith y los creadores originales de nuestra teoría económica, que se remontan al siglo XVIII, en esa época sí éramos un mundo pequeño en un planeta grande. Se podría argumentar que no había riesgo de talar árboles, sobre pescar, vaciar los océanos de peces ni contaminar la atmósfera. No había un punto de saturación. Ahora hemos llenado todo el espacio. Ya no queda lugar. Ya no somos este mundo pequeño en un planeta grande. Somos un mundo grande en un planeta muy pequeño. Desde los años cincuenta estamos en un punto de gran aceleración, con un aumento exponencial de las presiones sobre el planeta. La ciencia define este momento como la gran aceleración, que empezó en los años cincuenta. Hoy estamos metidos de lleno en lo que la ciencia define como el Antropoceno. Anthropos es griego para “humano”. Esta es la era geológica, la época de las presiones humanas. Somos la fuerza dominante de presión sobre el planeta Tierra. Por eso el modelo económico actual, el viejo, en el que todavía seguimos, sencillamente no funciona, y su pregunta es la gran pregunta, ¿podemos, dentro de este paradigma económico obsoleto, corregirnos, hacer auto correcciones que nos permitan crear los incentivos para volver al espacio operativo seguro? Y este es un gran debate. Como usted sabe, hay muchos defensores de la necesidad de un paradigma de desarrollo humano completamente nuevo, el del decrecimiento o uno regenerativo. Yo apoyo estos nuevos paradigmas, pero también soy pragmático, estamos en un punto de tanta urgencia, tan metidos en la crisis planetaria, que incluso lo llamaría un punto de emergencia, que no podemos esperar a un paradigma macroeconómico completamente nuevo. Tenemos que trabajar con el motor obsoleto y sobredimensionado que tenemos. ¿Y eso es posible? La respuesta, que yo diría que la ciencia respalda con bastante fuerza, es que sí. Internalizando las externalidades, como se lo define normalmente, es decir, poniéndole precio a todos los impactos negativos, como la contaminación del aire, la contaminación del agua, la extracción de agua subterránea y las emisiones de gases de efecto invernadero. Ponerle precio al carbono es algo que aprendimos a usar para el clima en la Unión Europea, por ejemplo, con el sistema de comercio de emisiones. Ese precio al carbono nos ayudó a reducir las emisiones en Europa en más de un 25 %. La ciencia muestra que el costo social del carbono, el costo del daño, el sufrimiento y las pérdidas que ya hoy pagan las personas, sin siquiera haber superado el 1,5 grado Celsius, está entre 200 y 500 dólares por tonelada de dióxido de carbono. El precio más alto del carbono en un mercado es el europeo, que se estima en hasta 100 euros por tonelada de dióxido de carbono. Es decir que el costo social del carbono es de dos a cinco veces mayor. Imaginen que le pusiéramos al carbono el precio correcto, digamos 500 dólares por tonelada de dióxido de carbono, cómo cambiarían de inmediato los incentivos y cómo, de un día para el otro, dejaría de convenir por completo generar electricidad con carbón, manejar autos con diésel y nafta, y hacer muchas de las actividades económicas que dañan el planeta y que hoy realizamos en materia climática. Piensen en hacer lo mismo con el nitrógeno, el fósforo, el agua dulce, la tierra y la biodiversidad. Como ven, tenemos formas de corregir esto desde lo económico, y ese es un esfuerzo inmediato importante que hace falta. Pero el segundo es que ni siquiera eso alcanza. Está absolutamente claro que también necesitamos regulación. Necesitamos legislación. Tenemos que ponerles fecha de fin a las actividades que dañan el planeta, para que los países y las empresas sepan que ya no podemos extraer petróleo en el Ártico. Ya no podemos invertir en nuevas centrales a carbón. Ya no podemos expandir la agricultura sobre sistemas de bosques intactos. Ya no podemos permitir sistemas de producción lineales para nuestras tierras raras. No podemos permitir que se construyan centros de datos en todo el planeta alimentados con generadores a combustibles fósiles. Estas son el tipo de decisiones que, creo, un marco científico de límites planetarios muestra que son necesarias, pero se pueden tomar dentro de nuestro modelo económico actual, aunque exigen correcciones profundas de los métodos que usamos.

Desastres climáticos. | Crédito: Cedoc

—Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo y gas. ¿Hasta qué punto la dependencia de los combustibles fósiles es un obstáculo estructural para transformar el modelo económico, incluso en países con recursos tecnológicos y financieros para acelerar la transición energética?

—Es una de las razones por las que es tan importante que existan estas cumbres climáticas globales de las Naciones Unidas, donde todos los países tienen que reunirse, dialogar entre sí e intentar llegar a un consenso sobre el camino a seguir. Porque hay que reconocer que no solo existen países ricos y pobres. También están esos países, que son la gran mayoría, donde vive el 75 % de la población mundial, que no producen combustibles fósiles. Ellos consumen petróleo y gas, mientras que hay un número importante de países, como Estados Unidos, pero también Irán, Arabia Saudita, Venezuela, Noruega, Nigeria y algunos más, que son los grandes productores de petróleo y gas. Y por supuesto, hay que reconocer que la transición hacia un futuro seguro y libre de combustibles fósiles va a ser distinta para cada país. Para los que consumen combustibles fósiles, en los últimos dos o tres años pasó algo muy significativo. En primer lugar, hay un crecimiento exponencial de las energías renovables, gracias a los avances tecnológicos y a una reducción de costos de más del 90 % en la energía solar fotovoltaica y la eólica, y a las posibilidades de usar biomasa, energía hidroeléctrica y, en cierta medida, nuclear. Esto hizo que las alternativas a los sistemas energéticos que dañan el planeta sean totalmente competitivas desde el punto de vista económico en la mayoría de los mercados del mundo. Pero, en segundo lugar, está también la situación geopolítica, donde la inestabilidad en el mundo, el estrecho de Ormuz y la invasión rusa de Ucrania, con la voladura del gasoducto Nord Stream 2 a través del mar Báltico, no solo provocaron un salto en los precios del petróleo y el gas, que de algún modo ayudó artificialmente a los incentivos para abandonar los combustibles fósiles, sino que también pusieron en primer plano el argumento de la resiliencia. ¿Por qué un país debería seguir en manos de un mercado global de suministro de combustibles fósiles tan volátil e incierto? ¿Por qué no convertirse, en cambio, en un productor de energía propio mucho más resiliente, crear empleo en el mercado local y ser independiente en materia de energía? Creo que este es un desarrollo muy interesante y necesario en la situación geopolítica en la que estamos hoy en el mundo. Pero por supuesto, que Estados Unidos no esté en las negociaciones climáticas globales es un enorme aspecto negativo, igual que, dicho sea de paso, lo es ver a los movimientos populistas y nacionalistas de Europa, que confunden al mundo al permitir que gobiernos europeos que firmaron el marco europeo legalmente vinculante de reducir las emisiones un 95 % para 2045 inviertan al mismo tiempo en nueva infraestructura de gas o subsidien el uso de diésel y nafta, lo cual tiene un doble efecto negativo. Por un lado, envía al mundo una señal que socava la credibilidad, porque muestra a naciones ricas que dicen querer actuar con decisión en la transición climática pero actúan de otra manera. Y por otro lado, destruye además la competitividad de su propia industria. Un país como el mío, Suecia, tuvo durante los últimos cuatro años una política climática que no solo socavó la credibilidad de Suecia como líder en la transición climática, por una política climática populista que subsidió el diésel y la nafta y eliminó los impuestos al carbono, algo muy perjudicial para las emisiones, ya que las emisiones suecas aumentaron, sino que además fue negativa para la industria sueca, porque hace 10 años, con la firma del Acuerdo de París, la industria sueca ya había decidido abandonar los combustibles fósiles. Y los consumidores, por supuesto, reducen su demanda. La demanda de movilidad eléctrica, por ejemplo de autos o camiones eléctricos, se reduce por este cambio de política. Por eso hacen falta reglas muy claras, fijadas a largo plazo, en las que las economías, los países y las regiones se mantengan muy estrictamente en trayectorias previsibles, para que las inversiones, las finanzas, las empresas y los consumidores puedan saber realmente qué pasos dar en el camino de regreso hacia el aterrizaje seguro.

“Siete de los nueve sistemas de límites planetarios están hoy fuera del espacio operativo seguro.”

—Menciona a Nigeria, Noruega, Estados Unidos, los países árabes. Pero Argentina, que en el pasado importaba combustibles fósiles durante buena parte del año, ahora tiene la posibilidad de exportar mucho, porque con Vaca Muerta tiene la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del planeta. Los argentinos lo perciben como una oportunidad para salir de la crisis económica y de la pobreza. ¿Cuál es el mensaje para un país como Argentina, con Vaca Muerta?

—Sí, científicamente el mensaje es claro. No queda espacio para extraer nuevo petróleo ni gas. El presupuesto de carbono que quedaba para reducir los riesgos de costos sociales y económicos inmanejables por dejar que el calentamiento aumente se agotó. Simplemente no hay más margen. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, cuando todavía hay países ricos del norte global que siguen dependiendo del petróleo y el gas y continúan explotando nuevos yacimientos, es por supuesto muy difícil decirle a la Argentina: “No se le permite aprovechar esta oportunidad para un crecimiento económico acelerado, cuando nosotros nos permitimos seguir”. Por eso es absolutamente necesario que los países ricos del mundo, que tienen la mayor responsabilidad histórica y los mejores medios para invertir en la transición, lo hagan, porque es muy importante recordar, y esto vale también para la Argentina, que una vez que se atraviesa la transición, es decir, una vez que se construyó la infraestructura de energía solar, eólica, bioenergía e hidroeléctrica y se electrificó la economía, uno sale ganando del otro lado. No hay futuro para una economía moderna, competitiva, generadora de empleo, exitosa y saludable que funcione con combustibles fósiles. Estamos en el principio del fin de la economía global impulsada por combustibles fósiles. Eso vale en la Argentina, en Nigeria, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en todo el mundo. El desafío es que ahora estamos en plena transición, y es muy difícil con países ricos que muchas veces dicen ser líderes en la transición climática pero no cumplen con lo que dicen y siguen invirtiendo en petróleo y gas, lo cual por supuesto socava la posibilidad de señalar con el dedo o incluso de entablar diálogos de negociación con países como la Argentina. Así que simplemente señalo el desafío que tenemos acá, pero también lo que yo llamaría el consejo estratégico para cualquier gobierno hoy: si le importan sus poblaciones y si le importa el éxito de su nación a largo plazo, conviene invertir en la transición para abandonar los combustibles fósiles. Y de esto tenemos hoy muchísima evidencia. Una vez que se completa la transición, resulta mucho más barato, mucho más saludable y mucho más generador de prosperidad manejar la economía con principios limpios y alineados con el planeta, en lugar de principios sucios que dañan el planeta.

—Más de 80 países respaldaron en Al-Ula la meta de que la electricidad represente al menos el 35% del consumo final de energía para 2035. Bajo la condición de que la electrificación solo puede transformar el sistema energético cuando se logra sin limitarse a trasladar las emisiones de un sector a otro.

—Creo que la meta de electrificación que se discutió también en la cumbre del clima, aquí en la COP31 en Turquía, no solo es algo positivo: va a ocurrir de todos modos, pongamos o no las metas, porque estamos en un camino exponencial imparable de electrificación de nuestra economía, impulsado también por la digitalización y toda la trayectoria de la inteligencia artificial. Nos movemos cada vez más hacia un desarrollo mundial eléctrico, digital y basado en grandes volúmenes de datos. Así que fijar esas metas es bueno y quizás acelere todavía más el camino, aunque exige grandes inversiones para avanzar por esa vía de electrificación. Y por supuesto, hay un desafío: no alcanza con alentar la electrificación, sea con financiamiento, regulación o metas. También hay que poner políticas duras para reducir los combustibles fósiles y evitar esa fuga de emisiones, de modo que no se trasladen las producciones sucias a otras partes de la economía global donde todavía se puede operar con petróleo, carbón y gas. Por eso, por ejemplo, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea es tan importante, porque ayuda a evitar esa fuga al decir: “Bueno, si quieren exportar algo a Europa y lo producen en otro lugar, o pagan por esas emisiones donde producen, lo que puede dar ingresos fiscales a los países exportadores, así que eso es bueno, van a tener un ingreso local, o le pagan a Bruselas”, que nadie va a querer hacer. Pero es una manera de asegurar, o al menos de intentar asegurar, que electrificar en una parte de la economía global no se traduzca en un mayor uso de combustibles fósiles en otra. Y por eso, volviendo a esto, necesitamos estos diálogos globales, y no solo en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en las reuniones de la COP. También en la Organización Mundial del Comercio, en la Organización Mundial de la Salud, y en lo que entendemos por seguridad, es decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que enfrentamos cuando sobrepasamos los límites planetarios no es un problema ambiental. Lo que enfrentamos es un riesgo de seguridad a escala planetaria. Es el riesgo de desestabilizar sociedades, y cuando se desestabilizan las sociedades, se empuja a las personas al desplazamiento. Pierden sus medios de vida. Hay migración y también potenciales conflictos. Esos son los riesgos que enfrentamos. Así que por supuesto no se puede promover solo la electrificación. Hay que fijar las reglas y la legislación para también reducir lo que se hace mal y así acelerar lo que se hace bien.

“Prefiero un fracaso antes que un compromiso diluido que ignora la evidencia científica.”

—Compitiendo con Estados Unidos, China lidera la fabricación de energías renovables, baterías y vehículos eléctricos, mientras sigue dependiendo mucho del carbón. ¿Cómo debería afirmarse el papel de la transición global como una pareja de poder acelerando el cambio tecnológico como dependencia industrial para otros, o una mezcla para China?

—Está claro que China, ya hace 20 años, tomó la decisión correcta. Hizo la evaluación correcta. Es claramente una sociedad tecnocrática, pero también muy guiada por la ciencia, y decidió temprano convertirse en líder mundial en tecnología de baterías, en energía solar fotovoltaica, en todas las formas de digitalización y en sistemas de energía eólica y renovable. Y ahora, 20 años después, llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de lo adelantada que está China en este camino, superando por completo al mundo en tecnología de baterías, en energía solar fotovoltaica y cada vez más en movilidad eléctrica, tanto en autos particulares como en camiones pesados. Y esto se derrama por todo el mundo. Es un enorme factor de estrés para la economía global, pero en general mi conclusión es que es algo positivo. Ayuda a enviar una señal muy fuerte, que ahora se envía a todo el mundo pero en particular a Europa, en lo que respecta a toda la industria del automóvil y de los camiones pesados: que lo que enfrentamos no es, como mencioné, solamente un problema ambiental del cambio climático. Es también qué sociedad queremos en el futuro. ¿Qué entendemos por una sociedad moderna en las profundidades del Antropoceno, que esté en línea con la estabilidad del planeta, pero que también permita crear riqueza y salud dentro de los límites planetarios? Porque somos entre 8.000 y 9.000 millones de personas, tenemos que volvernos circulares. Tenemos que mantenernos dentro de presupuestos finitos, y eso es lo que muestra el éxito del desarrollo científico y tecnológico chino. Y, de nuevo, es un país que se subió a este camino temprano. Hay que recordar, sin embargo, que China sigue siendo el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Opera en dos frentes al mismo tiempo. Muy probablemente alcance el pico de emisiones ya el año que viene o el siguiente, pero sigue siendo un gran emisor de gases de efecto invernadero y también un país que fuera de sus fronteras continúa invirtiendo en infraestructura de combustibles fósiles. De nuevo, esto vuelve a la discusión de que cada país tiene sus propias restricciones socioeconómicas y, por lo tanto, también ambientales, y hay que entenderlas en detalle. Pero creo que, en general, lo que está pasando en China en cuanto a electrificar para abandonar los combustibles fósiles ayuda al mundo a ver la dirección hacia un futuro moderno, sostenible y alineado con el planeta.

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El súper-Niño como ejemplo de lo que sería un calentamiento global permanente de 2 grados

—Ahora en América Latina estamos sufriendo el súper-Niño. ¿Qué consecuencias específicas podría tener para Argentina y para toda América Latina?

—Esto se define científicamente como un El Niño potenciado. La razón son los datos bastante alarmantes de temperatura de la superficie del mar al oeste de los Andes, en el océano Pacífico, que es la zona indicadora de los eventos de El Niño, porque estos son ciclos naturales de liberación de calor del océano Pacífico a la atmósfera, que llevan a un pico de calentamiento y se manifiestan como eventos extremos de sequías, inundaciones y olas de calor en todo el cinturón tropical, en todo el planeta. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, y el pronóstico es que ni siquiera hemos llegado al pico. Se prevé que el pico llegue entre enero y marzo del año que viene, con temperaturas todavía más altas y, por lo tanto, una ocurrencia todavía mayor y más grave de sequías, inundaciones, incendios y arrecifes de coral muy afectados por el blanqueamiento, algo enormemente serio porque muy probablemente puede llevar al colapso, y me refiero a un colapso irreversible, de grandes extensiones de sistemas de arrecifes tropicales. Esto va a afectar los medios de vida en toda Sudamérica, en particular las comunidades costeras, pero también las del interior. Y bien puede ocurrir, no lo sabemos, pero bien puede ocurrir, porque ya pasó en eventos de El Niño anteriores, que cause todavía más extremos de sequías, inundaciones e incendios en la cuenca del Amazonas, por ejemplo. Y estamos muy nerviosos por esto porque también sabemos que la selva amazónica, el sistema forestal y ecosistema terrestre más rico del planeta Tierra, está muy cerca de un punto de inflexión. Y la razón por la que está cerca de un punto de inflexión, en el que puede pasar de manera irreversible a convertirse en una sabana degradada de matorral, no es solo el aumento de la temperatura, sino también la deforestación. Así que vuelve a los límites planetarios: estamos debilitando este bioma extraordinario, que es un sistema fundamental de sostén de la vida para todo el continente sudamericano, y en realidad para el mundo entero, porque es una reserva de 100.000 millones de toneladas de carbono, equivalente a unos 10 años de emisiones globales. Es el sistema más rico en biodiversidad, pero además produce el 40 % de su propia lluvia y, a través de los ríos atmosféricos, asegura el suministro de agua dulce a ciudades como San Pablo y hasta la Argentina.

Inundaciones devastadoras, una de las características de El súper-Niño. | Crédito: Cedoc

Perder ese sistema sería un impacto enormemente negativo e inaceptable, y está cerca de un punto de inflexión porque estamos subiendo la temperatura, talando árboles a ritmos insostenibles, perdiendo biodiversidad y cambiando la hidrología. Y si a eso se suma un El Niño potenciado, que eleva todavía más el calentamiento, el sistema queda tan presionado que se corre el riesgo de empujarlo hasta un punto en el que se interrumpa el reciclaje de humedad, y eso lleva a más sequías, más enfermedades y más incendios, y se termina en un círculo vicioso de degradación. Así que hay impactos extremos inmediatos de un El Niño potenciado, como sequías, inundaciones e incendios, pero también puede haber impactos a más largo plazo por efectos permanentes, como el colapso de los sistemas de arrecifes de coral y el empuje cada vez mayor de la selva amazónica hacia un punto de inflexión.

—¿Podría el próximo súper-Niño darle a la humanidad una vista previa de cómo sería un calentamiento global permanente de 2 grados Celsius?

—Sí, esa es una muy buena pregunta, y diría que la ciencia todavía no puede dar una respuesta clara. Por un lado, como indicio, se podría decir que sí, porque un evento de El Niño provoca un pico de calentamiento. Así que podríamos llegar a 1,6, incluso a 1,7, durante la primera mitad del año que viene, por todo el calor que se libera del océano Pacífico. Y conviene recordar de dónde viene ese calor. Viene de nuestra quema de combustibles fósiles, porque al quemarlos cargamos la atmósfera de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, pero también metano y óxido nitroso, que absorben la radiación de calor que de otro modo debería haber escapado de vuelta al espacio. Es decir, atrapamos calor. ¿Adónde va ese calor de la quema de combustibles fósiles? El 90% no está en la atmósfera, está en el océano. El océano absorbe esencialmente la totalidad del desequilibrio de energía, de la inyección de calor que causamos con la quema de combustibles fósiles. Para darles todos los números, el 5% lo absorbe el calentamiento de la tierra, y el 4% se consume en derretir hielo. Cuando se derriten los glaciares de montaña, lo que llevó al colapso catastrófico del glaciar nepalí, que le costó la vida a 1.500 personas y borró el 10 % del PIB anual de Nepal, esos son glaciares que pierden masa de hielo, pero también consumen energía en el proceso. Es decir que, al derretirse, enfrían el planeta. Y se derrite la capa de hielo de Groenlandia, se derrite la capa de hielo de la Antártida Occidental, desaparecen los glaciares de montaña. Tenemos estos colapsos glaciares, y es solo el 1% del calor que inyectamos con la quema de combustibles fósiles el que permanece en la atmósfera y causa la crisis climática, en la que muy pronto vamos a superar el límite de 1,5. Así que tiene razón en que un El Niño potenciado, que puede empujar temporalmente las temperaturas a quizás 1,6 o 1,7, es una manera de acelerar y hacernos experimentar ya, quizás en la primavera de 2027, la temperatura promedio que podríamos tener dentro de, digamos, 15 años.

En ese sentido, es correcto. La razón por la que no es una analogía del todo correcta es que, por lo que sabemos de los eventos de El Niño, que son fenómenos naturales, golpean principalmente en las regiones tropicales. No causa eventos extremos en todo el planeta. Es un fenómeno predominantemente de la región tropical, aunque las temperaturas promedio aumenten. Así que no creo que sea perfectamente comparable con el momento en que todo el planeta se calienta a, digamos, 1,7, 1,8 o 1,9, frente a un El Niño potenciado. Pero hay que tener en cuenta que 2026 va camino de terminar como uno de los dos años más cálidos jamás registrados, así que estamos muy cerca de 1,5 grados Celsius. Hemos sufrido mucho este año, con pérdida de vidas, eventos extremos, incendios, olas de calor sin precedentes que ponen en riesgo la vida en todos los continentes, y enormes impactos en la inseguridad alimentaria y en industrias, desde la vid hasta el cacao, en todo el mundo. Y es posible que miremos hacia atrás a 2026, lamentablemente, no como un año extremo, que lo es, sino más bien como un año bastante armonioso, porque va a empeorar cada vez más antes de que potencialmente mejore. Esta trayectoria de sobrepasamiento de la que hablamos antes es un camino en el que inevitablemente va a empeorar antes de que podamos doblar la curva y volver a la seguridad. Esa es la situación a la que hemos llegado.

La ciencia, durante 20 años, intentó aportar la evidencia de que, por favor, querido mundo, no superen el 1,5. Intenten mantenerse por debajo del 1,5. Esos eran los escenarios del IPCC, los famosos escenarios RCP1.9, el escenario de sostenibilidad, los escenarios que podían llevarnos a un lugar seguro sin violar el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde todos los países del mundo acordamos evitar un cambio climático peligroso. Está claramente demostrado que el cambio climático peligroso es cuando se supera el 1,5, pero eso ya no es posible porque hasta ahora fracasamos en doblar la curva de emisiones. Cargamos demasiado calor en el sistema. El 90% está en el océano, y se libera a través de los eventos de El Niño, y por lo tanto lo mejor que podemos ofrecer es limitar el sobrepasamiento, tener el menor tiempo posible en esta zona de peligro de superar el 1,5.