Revista Noticias celebró este martes sus 50 años con un acto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí distinguió a diez personalidades de distintos ámbitos por sus trayectorias y sus aportes a la libertad de expresión, la cultura, la ciencia y los derechos humanos, en una ceremonia que convocó a referentes del periodismo, la política y el arte.

El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la soprano Lucila Aiudi, ganadora de la tercera edición de Ópera Cangemi. Luego, la directora de NOTICIAS, Alejandra Daiha, tomó la palabra y defendió el periodismo profesional frente a la circulación de información en redes sociales y las reiteradas descalificaciones hacia la prensa.

Daiha advirtió sobre una hostilidad hacia los periodistas que consideró inédita desde el regreso de la democracia y mencionó los insultos y cuestionamientos provenientes del Presidente hacia los trabajadores de prensa.

Tras la proyección de un video que repasó las cinco décadas de historia y coberturas emblemáticas de la revista, el presidente del Grupo Perfil y fundador de NOTICIAS, Jorge Fontevecchia, encabezó la entrega de las distinciones. Las piezas fueron realizadas especialmente para la ocasión por el orfebre Marcelo Toledo y contienen pequeños fragmentos del Muro de Berlín.

La Revista Noticias celebró sus 50 años con un homenaje a la libertad de expresión en la Legislatura porteña

Entre los homenajeados estuvo Luis Moreno Ocampo, recordado por su rol como fiscal adjunto en el histórico Juicio a las Juntas de 1985 y por haberse convertido luego en el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. También recibió una distinción Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas, cuyo crimen cumplirá 30 años el próximo 25 de enero.

Fue reconocida por mantener viva la memoria de su hermano y el incansable reclamo de justicia y libertad de expresión a lo largo de estas décadas. Durante el acto se vivió un momento de profunda emoción cuando se proyectó un video enviado especialmente por María Agustina, la hija mayor del reportero gráfico asesinado en Pinamar.

La lista incluyó al fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por un disparo de las fuerzas de seguridad el 12 de marzo de 2025 mientras cubría una manifestación frente al Congreso; y al exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, por su extensa trayectoria en la Justicia y su defensa de las instituciones republicanas.

También fue distinguido Martín Balza, veterano de la Guerra de Malvinas y exjefe del Estado Mayor General del Ejército, recordado por la autocrítica pública que realizó en 1995 sobre el accionar criminal de la fuerza durante la última dictadura militar, un gesto considerado bisagra en la historia reciente argentina.

Galería de fotos: la Revista Noticias entrega distinciones a personalidades de distintos ámbitos

En el campo cultural, la revista reconoció a la escritora Luisa Valenzuela, por su vasta obra literaria frente al autoritarismo, y al dramaturgo y director Mauricio Kartun, por su aporte fundamental a la creación teatral y al pensamiento crítico. Ambos recibieron el aplauso sostenido de colegas y asistentes presentes en el recinto.

En ciencia, el homenaje fue para el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, investigador superior del CONICET y férreo defensor de la ciencia básica y la educación pública. Por su parte, la abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, fue distinguida por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

El décimo reconocimiento fue para Abel Pintos, por sus tres décadas de trayectoria musical y su constante compromiso con iniciativas solidarias y ambientales en todo el país. El cantante cerró la ceremonia con una canción interpretada a capela que emocionó a todo el auditorio de la Legislatura porteña.

Las distinciones fueron entregadas por: Carlos Somigliana, Gabriel Michi, Kaloian Santos Cabrera, Leandro Vergara, León Arslanian, Selva Almada, Andrea Gamarnik, Agustín Salvia, las dramaturgas María y Paula Marull y el fundador de Red Solidaria, Juan Carr.