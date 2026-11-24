La revista Noticias celebró sus 50 años de trayectoria con un acto en homenaje a la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el ejercicio del periodismo. La ceremonia se realizó este martes en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de la directora de la publicación, Alejandra Daiha, quien aprovechó su discurso para advertir sobre el clima de hostilidad hacia la prensa y reivindicar la función del periodismo profesional en la democracia.

“Nunca antes del regreso de la democracia habíamos vivido un clima de tanta hostilidad hacia nuestra profesión, con insultos y descalificaciones que parten justamente del propio presidente de la Nación”, sostuvo Daiha durante su intervención, en una referencia a los cuestionamientos del mandatario Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.

Daiha planteó que el escenario actual demuestra la importancia del trabajo periodístico y su capacidad para interpelar al poder. “Lo que demuestra es que solo el periodismo profesional puede sacar al poder de la zona de confort”, afirmó.

La directora también se refirió a los cambios que atravesó la actividad con la expansión de las redes sociales y la posibilidad de que cualquier persona produzca y distribuya información. Si bien reconoció que la democratización de las voces es positiva, planteó que ese escenario no vuelve prescindible al periodismo.

“En un mundo en el que cualquiera puede producir y distribuir información, en el que las redes sociales han democratizado la circulación de voces, y eso es muy bueno, nos podemos preguntar si seguimos siendo necesarios. Yo creo que sí, que tal vez más que nunca, porque tenemos una misión de autentificar la realidad en medio de tanto ruido”, expresó.

Daiha sostuvo que la tarea de los medios profesionales consiste en verificar los hechos y aportar información en un contexto atravesado por la multiplicación de contenidos y versiones. Defendió la libertad de los periodistas para desarrollar su trabajo sin intimidaciones y señaló que la libertad de expresión involucra a distintos protagonistas y formas de manifestación.

La Revista Noticias celebra sus 50 años con un homenaje a la libertad de expresión en la Legislatura porteña

Diez distinciones por la libertad de expresión

Durante la ceremonia también se realizó un homenaje a diez personalidades de distintos ámbitos, cuyos aportes fueron reconocidos por su contribución a una sociedad más justa, solidaria y sensible.

Al explicar el sentido de las distinciones, Daiha vinculó el reconocimiento con una concepción amplia de la libertad de expresión, que no se limita al ejercicio de la actividad periodística, sino que también comprende a quienes contribuyen al debate público desde la cultura, la ciencia, la Justicia y otros espacios de la sociedad. “Así interpretamos este homenaje a diez personalidades que contribuyen a que vivamos en una sociedad un poco más justa, un poco más solidaria, un poco más sensible. Qué importante la sensibilidad en este momento”, señaló.

Noticias comenzó su historia en noviembre de 1976, bajo el nombre de La Semana. En 1989 pasó a llamarse Noticias de la Semana y posteriormente adoptó la denominación actual.

A medio siglo de su primera edición, la publicación celebró su trayectoria con un encuentro que puso en el centro la discusión sobre el rol de los medios, la libertad de expresión y la relación entre el periodismo y el poder político.

El acto contó también con la participación de Jorge Fontevecchia, presidente del Grupo Perfil y fundador de la revista. Las distinciones entregadas durante la jornada fueron diseñadas por el artista visual y orfebre Marcelo Toledo e incluyeron fragmentos del Muro de Berlín.

CS / JMV