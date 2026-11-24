La Revista Noticias cumple 50 años de historia y lo celebrará con un acto especial en homenaje a la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el ejercicio del periodismo. Su primera edición salió en noviembre de 1976 bajo el nombre de La Semana, que en 1989 pasó a llamarse Noticias de la Semana, hasta adoptar su nombre actual.

A partir de las 18.30 horas, el acto tendrá lugar en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, ubicado en Perú 160, donde se entregarán diez distinciones a personalidades de distintos ámbitos. La selección reúne a referentes de la Justicia, el periodismo, la ciencia, la literatura, el teatro, la música y los derechos humanos, con un reconocimiento común a quienes hicieron de la investigación, la creación y el cuestionamiento una forma de defender la democracia.

De la ceremonia participarán la directora de la revista, Alejandra Daiha, y el presidente del Grupo Perfil y fundador de Noticias, Jorge Fontevecchia.

La redacción de la revista Noticias | Crédito: Archivo

La primera tapa de La Semana, la revista que dio origen a Noticias | Crédito: Archivo

La creación de las distinciones estará a cargo de Marcelo Toledo, artista visual y orfebre argentino reconocido por llevar las técnicas tradicionales de la joyería a esculturas e instalaciones de gran escala. aiA lo largo de su carrera realizó piezas para el musical Evita en Broadway y fue distinguido como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura porteña en 2023.

Para esta ocasión, diseñó obras conmemorativas que llevarán en su interior fragmentos del Muro de Berlín, un material que tiene una historia particular para Editorial Perfil. Poco después de la caída del muro, Alemania cedió bloques a cambio de la construcción de una escuela y uno de los de mayor tamaño llegó a la recepción del edificio de Perfil, en Barracas.

Uno de los fragmentos del Muro de Berlín que se conserva en la recepción del edificio de Editorial Perfil | Crédito: Archivo

La Legislatura porteña distinguió a Héctor Cavallero como Personalidad Destacada de la Cultura