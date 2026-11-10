Brigitte y Emmanuel Macron acusan a una influencer de difamación y ganar dinero con una teoría falsa

La primera dama, Brigitte Macron y su esposo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvieron a recurrir a la Justicia estadounidense para enfrentar a Candace Owens, una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense. La pareja presentó una nueva demanda por difamación contra la comentarista, a quien acusa de sostener y difundir afirmaciones falsas sobre la identidad de género de la primera dama.

La presentación judicial se realizó el 4 de noviembre ante un tribunal federal de Tennessee, estado en el que reside Owens. El documento, de 411 páginas, sostiene que la influencer continuó promoviendo las acusaciones incluso después de recibir acciones legales y pedidos de retractación por parte de los Macron.

Francia tiene una nueva jornada de protestas: los Chalecos Amarillos desafían prohibiciones en París

Según la denuncia, la comentarista habría utilizado estas versiones para aumentar su audiencia, conseguir suscriptores, recibir donaciones y comercializar productos relacionados con las acusaciones. La pareja busca una compensación económica y una orden judicial que impida la difusión de aquellas afirmaciones que sean consideradas difamatorias.

La nueva presentación representa otro capítulo de un enfrentamiento que lleva más de un año y que trascendió las fronteras francesas. La controversia también reavivó el debate sobre la propagación de información falsa sobre figuras públicas y los límites de la libertad de expresión en las plataformas digitales.

Qué acusa Brigitte Macron a Candace Owens

Brigitte Macron

El conflicto gira alrededor de una teoría conspirativa que sostiene, sin pruebas, que Brigitte Macron nació con sexo masculino y que anteriormente habría utilizado la identidad de su hermano, Jean-Michel Trogneux. Esta versión comenzó a circular en internet hace varios años y volvió a ganar repercusión internacional cuando Owens la incorporó a sus contenidos.

En marzo de 2024, la comentarista comenzó a difundir públicamente estas afirmaciones y, posteriormente, publicó una serie de ocho episodios titulada "Becoming Brigitte", en la que desarrolló distintas teorías sobre el pasado de la primera dama francesa, su identidad y su relación con Emmanuel Macron.

En la nueva demanda, los abogados de la pareja sostienen que Owens no solo repitió las acusaciones, sino que continuó ampliándolas y obteniendo beneficios económicos a partir de ellas. También remarcaron que el problema no radica en ser hombre, mujer, transgénero u homosexual, sino en atribuirles a los Macron una supuesta mentira sostenida durante décadas y delitos para ocultarla. La denuncia incluye 88 cargos vinculados con difamación y otras figuras legales relacionadas con el daño a la reputación.

El antecedente judicial entre los Macron y la influencer

Candace Owens

La nueva demanda tiene como antecedente una primera presentación judicial realizada en julio de 2025 en Delaware. En aquella oportunidad, Emmanuel y Brigitte Macron acusaron a Owens y a dos empresas relacionadas con ella de impulsar una campaña de desinformación que afectaba su reputación y su vida familiar.

Sin embargo, el 27 de octubre de 2026, un juez de Delaware resolvió excluir a Owens como demandada individual por considerar que ese tribunal no tenía jurisdicción sobre ella, debido a que reside en Tennessee. La causa contra las dos compañías vinculadas a la comentarista continuó en ese estado.

Padres demandaron a Google aduciendo que su hija de 13 años usó el chat de IA de la compañía para planificar su posible suicidio

Tras esa decisión, la pareja francesa presentó una nueva demanda directamente en Tennessee, donde busca responsabilizar personalmente a Owens por sus publicaciones. La propia influencer confirmó la nueva acción judicial a través de sus redes sociales. Por el momento, la Justicia estadounidense deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes. La nueva denuncia todavía no constituye una condena ni determina que Owens haya cometido difamación.





SC/ML