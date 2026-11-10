Familiares de víctimas de la inseguridad insisten en reunirse con León XIV, quien visitará la cárcel de Devoto

Familiares de personas asesinadas en hechos de inseguridad volvieron a reclamar un encuentro con el papa León XIV, quien este miércoles visitará la cárcel de Villa Devoto para encontrarse con los últimos detenidos que permanecen allí antes de su traslado a Marcos Paz. Los familieres sostienen que el acompañamiento de la Iglesia también debe incluir a quienes padecen las consecuencias de la violencia: "Queremos memoria, justicia y dignidad".

El Sumo Pontífice tiene previsto llegar al penal a las 8 para bendecir a los internos, quienes próximamente serán trasladados a Marcos Paz. Ante esa visita, madres, padres, hermanos y amigos de personas asesinadas en episodios de inseguridad insisten en la posibilidad de reunirse con él y recibir un gesto de misericordia.

María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, la nena de 9 años asesinada durante un robo ocurrido el 22 de enero de 2024 en Lomas de Zamora, se preguntó si en el "corazón" de León XIV habría un lugar para las familias de las víctimas.

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"Como mamá de Uma, sé que hay dolores que no tienen consuelo, ni justicia capaz de reparar. Mientras algunos cumplen una condena dentro de una cárcel, nosotros cumplimos una condena perpetua en libertad: volver a una casa donde falta una hija y aprender a vivir con una parte de nuestro corazón aquí y otra en el cielo", sostuvo Rodríguez, quien le dijo a la agencia Noticias Argentinas: "Creemos en la misericordia, en el arrepentimiento y en la redención".

"El abrazo de la Iglesia debe alcanzar a quienes sufren las consecuencias de la violencia porque detrás de cada víctima hay una familia destruida, una madre que llora en silencio y seres queridos que deben aprender a vivir con una ausencia que nunca eligieron", sostuvo Rodríguez.

"¿Quién escucha a las familias que quedaron fuera del penal, pero dentro de un luto para siempre? ¿Quién abraza a quienes ya no tienen a un ser querido?", son unas de las tantas interrogaciones que piensa cada día la oficial de la Policía Federal, por lo que reclama "memoria, justicia y dignidad" para que las víctimas "tengan un lugar en el corazón de la sociedad", y exige que las vidas de cada una de ellas "no sean una estadística más".

"Hoy le pido que rece por Uma, por todas las víctimas y sus familias, y que nos dé su bendición para encontrar fuerzas y seguir caminando", anheló María.

"Es triste no haber recibido la invitación, pero Dios sabrá por qué"."

Laura Fernández, mamá de Lara Valentina Fernández, la adolescente de 17 años que recibió un disparo el 1 de enero de 2022 por cuatro ladrones que intentaron robarle el celular, agradeció el respaldo de otras ONGs -Madres del Dolor y Usina de Justicia- y familiares de otros damnificados -Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, e Isabel Yaconis, progenitora de Lucila Yaconis- por haber firmado el petitorio difundido en Change.org.

Petitorio

"La iniciativa nació desde el fondo de mi corazón porque estaba sintiendo que los familiares necesitaban el abrazo de las víctimas y que no quede solo en palabras que se las lleva el viento. Me hubiera gustado que nos vea, nos mire a los ojos, nos dé un abrazo. Lamentablemente hasta el momento no tuvimos ninguna novedad pero la esperanza no se pierde", afirmó.

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Para ella, es "feo" que la Justicia y los políticos "les dan la espalda" a los seres queridos, mientras que la Iglesia tampoco escucha la voz de las víctimas, y añadió: "¿En quién vamos a creer? Es un poco triste no haber recibido la invitación, pero Dios sabrá por qué".

"Los derechos de quienes delinquen no pueden borrar los derechos de quienes fueron asesinados"

El crimen del colectivero Pablo Flores ocurrió el 1° de octubre de 2020 en Virrey del Pino, tres de los acusados fueron absueltos y la Justicia reabrió la causa tras permanecer archivada.

Elisa, hermana de Pablo, cuestionó la visita del Papa a los reclusos de Devoto: "¿Y las familias de las víctimas? ¿Quién habla de nuestro dolor? ¿Quién pide misericordia por quienes fueron asesinados y ya no tienen voz? La misericordia no puede convertirse en olvido. Los derechos de quienes delinquen no pueden borrar los derechos de quienes fueron asesinados".

"Se siente como una especie de injusticia"

"Creo que sí se tiene que dar una segunda oportunidad, más bajo el manto de la religión y de la fe, para la gente que comete los delitos. Pecados hemos cometido todos, pero siento que sería un buen gesto tener esta representación de Dios en la Tierra al lado nuestro porque tal vez nosotros nunca tengamos la posibilidad de ir al Vaticano", dijo Nicolás Sabo, uno de los hijos del kiosquero Roberto Sabo,

"Nuestros familiares no decidieron irse de este plano y, a raíz de las acciones de las personas que él va a visitar, nosotros perdemos a nuestros familiares, se siente como una especie de injusticia y esa sensación de quedar solos más en un país donde la Justicia no funciona tan bien y se les dan tantos derechos a los victimarios", enfatizó el joven.

Patricia Borras, allegada a los familiares, expresó que "detrás de cada homicidio queda una silla vacía y un dolor perpetuo", al tiempo que expuso: "Ante la decisión de la Iglesia de priorizar gestos de misericordia hacia los presos en las cárceles, las familias de las víctimas alzan la voz frente a un olvido que desgarra. No reclaman desde el rencor, sino desde las mismas Escrituras que fundamentan la fe".

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