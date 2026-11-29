La esposa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, recibe el 2% de la recaudación bruta por la venta de entradas de los partidos que la Selección argentina disputa como local desde 2023. El beneficio se canaliza a través de WICCA SAS, una empresa presidida por María Florencia Sartirana, según reveló una investigación periodística basada en un contrato que fue secuestrado durante allanamientos judiciales.

El documento, firmado el 24 de enero de 2023 por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el entonces secretario general Víctor Blanco y el empresario Javier Faroni, otorgó a Mastea 123 SA, operadora de la plataforma Deportick, la comercialización de las entradas de los encuentros organizados por la entidad.

El convenio establece una comisión del 9% más IVA sobre la recaudación de cada partido, una vez descontado el 3% correspondiente a los cargos por operaciones con tarjetas. Sin embargo, ese porcentaje no queda íntegramente en manos de la empresa de Faroni: la cláusula 11 determina que el 7% corresponde a Mastea 123 SA y el 2% restante a WICCA SAS, en concepto de supuestas tareas de logística y asesoramiento integral.

La sociedad vinculada a Sartirana fue creada en 2019 y tuvo entre sus integrantes a personas relacionadas con el entorno de Toviggino, entre ellas Juan Pablo Beacon y Olga Marina Delgado. En 2024, la esposa del dirigente asumió la presidencia de la compañía.

De acuerdo con los registros comerciales y las investigaciones del fiscal Pedro Simón, WICCA SAS también está vinculada con los centros de estética La Fleur de Sarti, que funcionan en Recoleta y Nordelta. Además, la firma fue mencionada en la investigación sobre propiedades en Pilar, donde habría intervenido en el pago de expensas de inmuebles vinculados al matrimonio.

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Las recaudaciones millonarias de la Selección

Desde la entrada en vigencia del contrato, en marzo de 2023, la Selección argentina disputó 18 encuentros como local, con recaudaciones millonarias que permiten dimensionar el alcance económico del acuerdo.

Uno de los primeros partidos contemplados fue el amistoso frente a Panamá, disputado en el estadio Monumental, que habría generado ingresos por alrededor de US$4,5 millones. En tanto, el encuentro ante Paraguay por las Eliminatorias sudamericanas alcanzó una recaudación estimada de US$11 millones.

Otro de los partidos de mayor convocatoria fue el clásico frente a Brasil, en marzo de 2025, que habría superado los US$15 millones.

El caso más reciente señalado en la investigación es el de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Monumental, cuya recaudación habría alcanzado los US$13 millones. De acuerdo con los porcentajes establecidos en el contrato, WICCA SAS habría tenido derecho a percibir cerca de US$260.000 por ese encuentro, mientras que la empresa de Faroni habría recibido alrededor de US$910.000.

El acuerdo también contempló la comercialización de entradas para el Mundial Sub-20 de 2023, disputado en Argentina. En ese caso, el contrato estableció una comisión del 10% para la empresa encargada de la venta de tickets, aunque no mencionó directamente a WICCA SAS.

Después de cada encuentro, Deportick debe presentar una liquidación con la cantidad de entradas comercializadas, los medios de pago utilizados y el monto total recaudado. Esa documentación permitiría establecer con precisión cuánto dinero recibió cada sociedad.

Tanto la AFA como el entorno de Toviggino evitaron responder las consultas sobre el convenio y las condiciones de distribución de las comisiones.

El contrato entre la entidad que conduce Tapia y Mastea 123 SA tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Antes de esa fecha, la dirigencia deberá resolver si mantiene a Deportick como responsable de la comercialización de las entradas de la Selección y si continúa el esquema que contempla el pago de una comisión a WICCA SAS.