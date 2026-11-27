El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo, a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py, que se investigue una transferencia de 260 millones de pesos que Claudio "Chiqui" Tapia recibió de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que preside.

Ese movimiento, según planteó Pollicita en su escrito, no coincide con las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente. Será Lijo quien resuelva si avanza en esa línea, según señala La Nación.



La operación se realizó el 6 de junio de 2023. En ese momento, la brecha entre el dólar blue y el oficial rondaba el 100%: al primero, el monto equivale a unos 536.000 dólares; al segundo, más de un millón.

En su presentación, Pollicita señaló que "la transferencia de $260.000.000 no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte". Por eso, se consideró necesario determinar si fue acreditada en una cuenta del investigado, en cuyo caso formaría parte de su patrimonio, y establecer dónde se acreditó y qué título se percibió. Con ese fin, pidió que se le requiera a la AFA la orden de pago, el concepto y el acto que la autorizó, entre otros detalles.

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En esta causa, Tapia es investigado por su condición de funcionario público, a raíz del cargo que desempeña en el Ceamse, la empresa estatal que maneja los residuos del área metropolitana.

Los movimientos de 2019

El pedido del fiscal incluye además dos grupos de operaciones vinculadas con transacciones inmobiliarias del dirigente. El primero corresponde al 12 de febrero de 2019: ese día Tapia vendió una propiedad de la calle Valle 143 por 950.000 dólares y, el mismo día, depositó 620.000 dólares en efectivo en su cuenta del Credicoop. Pollicita pidió determinar el origen de ese efectivo y su posible relación con la compraventa, tal cual consigna La Nación.

Según la documentación de otra causa, la que se originó al investigar la quinta de Pilar atribuida a la AFA y que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, Tapia le compró una casa al exfutbolista Carlos Tévez en el barrio Diciembre, en Campana. Esa operación fue el 11 de febrero, un día antes de los movimientos que ahora pide analizar el fiscal.

El segundo grupo de operaciones data de agosto de 2020. El 18 de ese mes se registró una extracción de 200.000 dólares en efectivo. Dos días más tarde hubo otras dos operaciones: un depósito de 198.000 dólares en efectivo y una nueva transferencia, por 470.000 dólares. Pollicita solicitó establecer quién realizó y ordenó esos movimientos, que figuran en las cuentas bancarias de Tapia.

De acuerdo con lo que consta en la causa por la quinta de Pilar, el día de la transferencia de 470.000 dólares, Tapia concretó una operación inmobiliaria: le compró a Fabio Aníbal Gentile un inmueble ubicado en el partido de Campana, en Estación Río Luján.

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