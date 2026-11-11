Quién es Thomas Markle Jr., el hermano de Meghan Markle que quedó bajo investigación en Filipinas

Thomas Markle Jr. tiene 60 años y es el medio hermano mayor de Meghan Markle. Aunque ambos comparten al mismo padre, Thomas Markle Sr. , crecieron en distintas familias y mantuvieron una relación marcada por los desencuentros. Su nombre se volvió a cobrar relevancia internacional en las últimas semanas, luego de que las autoridades de Filipinas ampliaron una investigación contra su padre y comenzarán a examinar también su posible participación.

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El hombre es hijo de Thomas Markle Sr. y de su primera esposa, Roslyn Loveless, con quien también tuvo a Samantha Markle, la otra media hermana de la duquesa de Sussex . Thomas Jr. nació antes de que su padre conociera a Doria Ragland, madre de Meghan . La pareja se casó en 1979 y tuvo a la futura integrante de la familia real británica en 1981.

A diferencia de Meghan, que construyó su carrera como actriz antes de casarse con el príncipe Harry , Thomas Jr. mantuvo un perfil público vinculado principalmente a las apariciones mediáticas relacionadas con su familia. Su relación con la duquesa estuvo atravesada por declaraciones públicas y episodios de tensión , especialmente durante los meses anteriores a la boda real de 2018.

Por qué investigan a Thomas Markle Jr. en Filipinas

Thomas Markle Jr. | Crédito: Captura de pantalla

El nombre de Thomas Jr. volvió a aparecer en los medios internacionales después de que denunciara el hallazgo de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre , en una vivienda de Cebú, Filipinas. Según su propio relato, encontró cajas con fotografías y videos y decidió entregarlos a las autoridades para que investigaran a Thomas Markle Sr.

No obstante, el 5 de noviembre el secretario del Interior filipino, Jonvic Remulla, informó que los investigadores también analizaban una posible participación del hijo. El funcionario señaló que existían indicios que justificaban examinar su situación y lo identificó como una persona de interés, aunque aclaró que todavía no era considerado sospechoso. Entre los elementos mencionados por las autoridades figuran testimonios sobre el supuesto traslado de menores a una vivienda vinculada a Thomas Jr., una línea de investigación que todavía debe ser comprobada.

Por su parte, Thomas Markle Sr. fue detenido en Florida el 6 de noviembre y acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. Tras haber sido liberado inicialmente bajo monitoreo electrónico, volvió a quedar bajo custodia federal el 10 de noviembre, luego de que las autoridades informaran que se había quitado el dispositivo de seguimiento. Meghan, que mantiene una relación distante con su padre desde 2018, manifestó estar profundamente consternada por las acusaciones. Hasta el momento, Thomas Jr. no fue acusado formalmente en la investigación.

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La conflictiva relación con Meghan Markle

Meghan Markle

Uno de los episodios más grabados ocurrió antes del casamiento de Meghan con el príncipe Harry. En enero de 2018, Thomas Markle Jr. escribió una carta abierta dirigida al príncipe en la que le recomendaba no casarse con su hermana . En el texto cuestionaba a Meghan y advertía sobre las consecuencias de la decisión. La misiva trascendió públicamente y profundizó la distancia entre ambos. Thomas tampoco estuvo presente en la boda, celebrada en mayo de ese año.

En los años siguientes, el vínculo continuó marcado por el distanciamiento. Mientras Meghan se instalaba en el Reino Unido y comenzaba una nueva etapa junto a Harry, sus familiares paternos mantuvieron distintas intervenciones públicas sobre su vida personal. Samantha Markle también protagonizó enfrentamientos mediáticos con la duquesa y llegó a llevarla a los tribunales por una demanda por difamación, que fue desestimada en 2023.

Sin embargo, el escenario familiar tuvo un giro reciente. En octubre de 2026, Thomas Jr. manifestó públicamente su arrepentimiento por haber respaldado a su padre durante el conflicto con Meghan . Según declaraciones reproducidas por la prensa británica, pidió disculpas a su hermana y expresó que deseaba que ella y su familia estuvieran bien.

SC/ML