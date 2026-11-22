​Tesla desembarcó oficialmente en Argentina con dos espacios de exhibición y test drives. El primer evento fue este viernes con Javier Milei como protagonista y en los próximos días abrirá sus locales al público en el Unicenter Shopping, en Martínez, y en el Alcorta Shopping, en Palermo. La llegada de la automotriz fundada por Elon Musk se gestó durante meses y contó con interlocución directa con la Casa Rosada: el empresario tecnológico envió emisarios para reunirse con funcionarios del Gobierno y avanzó en el armado de una estructura local para comercializar sus vehículos eléctricos. Una novedad está en quiénes custodian la firma en el país: un importante estudio internacional de abogados que ya patrocina a mineras.

Tesla Argentina S.R.L. se constituyó en marzo de 2026, según consta en el Boletín Oficial. Martín Alejandro Mittelman fue designado gerente titular de la firma y Alberto Rubén Rubio gerente suplente. En mayo se resolvió ampliar el número de autoridades y se incorporaron, como gerentes titulares, Joaquín Lizarralde y David Jon Feinstein. Los hombres de Musk tienen diferentes trayectorias pero todos cultivan el mismo bajo perfil.

El vínculo comenzó en 2024 y después Musk mandó varios enviados

En los registros oficiales también aparece un CUIT de Tesla SA, que es diferente al de Tesla Argentina SRL. Según la documentación pública, la actividad de la sociedad es la prestación de servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes y no la comercialización de vehículos.

La conexión con las mineras. Mittelman y Rubio son abogados de la oficina en Buenos Aires de DLA Piper, uno de los bufetes de abogados más grandes del mundo, con operaciones en más de 40 países. Según el sitio del bufete, Mittelman es socio fundador de la filial local de DLA Piper y se especializa en derecho Corporativo. Entre otras operaciones, asesoró a Telefónica España en la venta de Atento por US$1.000 millones. Rubio es el director del Departamento de Litigios y Derecho Laboral del bufete.

Mittelman es presentado por el directorio internacional Legal 500 como especialista en fusiones y adquisiciones de los sectores minero, energético y de petróleo y gas. Entre sus antecedentes figura el asesoramiento a la provincia de Mendoza en la recuperación de Potasio Río Colorado, el proyecto de potasio en Malargüe que la brasileña Vale había abandonado en 2013 y que es uno de los mayores emprendimientos mineros del país. Ese mismo proyecto volvió a pasar por las manos de DLA Piper en 2023. La empresa estatal mendocina PRC SAU contrató al estudio, que en la Argentina funciona como Cabanellas, Etchebarne, Kelly, para la parte legal de la venta de la mina a la Compañía Minera Aguilar, de José Luis Manzano, que se comprometió a invertir US$1.000 millones en cinco años. Según explicó entonces la empresa provincial, el trabajo lo hicieron Mittelman y el abogado Juan Pablo Reverendo. Entre sus clientes del sector, el estudio también menciona a la minera Quilla Resources, a la que asesoró en un paquete de inversión de US$25 millones con Elemental Royalty.

PERFIL se comunicó con el bufete para conocer detalles sobre su rol en el desembarco de Tesla, pero no obtuvo respuestas.

A su vez, el nombre de Lizarralde fue noticia en junio cuando se conoció que había asumido como country manager (ejecutivo máximo) de Tesla en Argentina. En paralelo a su designación se anunció un acuerdo entre la automotriz de Musk con YPF para desarrollar una red de carga rápida para vehículos eléctricos en el país y avanzar en proyectos de almacenamiento energético e innovación tecnológica.

“Lizarralde no aterriza solo para manejar una marca aspiracional de autos eléctricos. Llega para darle vida a un negocio bastante más amplio, que además de movilidad involucra otras áreas de negocio como energía, redes de carga y también acuerdos”, explicó un artículo de Forbes.

Lizarralde conduce la filial local: una conexión muy importante con YPF

Antes de asumir al frente de la filial local de Tesla, Lizarralde trabajó cuatro años en Kavak, una empresa tecnológica dedicada a la compraventa, financiación y reacondicionamiento de autos usados, y siete en RDA Mobility, especializada en soluciones de movilidad corporativa, renting de vehículos y gestión de flotas.

Feinstein es el único estadounidense del grupo. En 2012 se incorporó a Tesla para liderar la expansión comercial internacional y el acceso a nuevos mercados de la compañía. En la actualidad, se desempeña como director de Finanzas, Comercio Global y Mercados de la compañía y fue parte de una comitiva que se reunió con Milei en Casa Rosada en septiembre.

Tesla y el gobierno de Milei

La primera reunión oficial entre Musk y Milei fue en abril de 2024 en Estados Unidos. El libertario recorrió la planta industrial de Tesla en Austin, la capital del Estado de Texas. En aquella oportunidad, el nexo entre ambos fue Patricio “Pato” Fuks. El empresario hotelero volvió a intermediar un tiempo después, cuando el Gobierno evaluó la posibilidad de instalar Starlink en Aerolíneas Argentinas y él generó un contacto con la CEO de la compañía, Gwynne Shotwell. Sin embargo, en la llegada de los autos eléctricos al país Fuks que no estuvo involucrado, según pudo saber PERFIL.

La llegada de los autos eléctricos de Musk al país se concretó luego de una serie de reuniones entre los ejecutivos de Tesla con miembros del gobierno nacional. El encuentro del que participó Feinstein en Casa Rosada sucedió el 7 de septiembre de este 2026, pero hubo otros antes y después.

El 17 de marzo de 2025, el secretario de Minería, Luis Lucero, recibió a Matthew Severson, responsable del área de abastecimiento de minerales para baterías de la empresa de Muk.”La reunión tuvo como propósito interiorizar a esta Secretaría sobre los vínculos de Tesla con la firma Arcadium Lithium, su proveedor de carbonato de litio en Argentina; e interiorizarse sobre las perspectivas en el mercado argentino de una mayor integración de la cadena de valor hacia la posible producción de cátodos de litio. También se trató sobre la actualidad del mercado mundial de producción de vehículos eléctricos”, según figura en el Registro Único de Audiencias.

De aquel encuentro también participaron Santiago Suárez y Hao Peng, quienes también trabajan para Tesla en el área de suministro de materiales para baterías.

En 2025 no hubo más reuniones registradas, pero en 2026 se aceleraron. El 1 de julio, el despachante de aduana y vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios de Comercio Exterior (CAESCE), Juan Carlos de Giácomo, fue registrado como comisionado de Tesla en una reunión con Daniela Verónica Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, un área que depende del Ministerio de Economía.

Milei posa junto a la Cybertruck con el león

En el encuentro se hizo una presentación institucional de la empresa y se expuso su proyecto de inversión para la Argentina. También participaron otros dos empleados de Tesla: Ramón Arballo Osuna y David W. Michaelson. El 6 de noviembre, desde la cuenta de Instagram de la empresa de De Giacomo celebraron la inauguración de las oficinas en Buenos Aires: “Felicitamos a Tesla por este importante anuncio y nos enorgullece formar parte de los equipos que trabajan para hacer posible su desembarco en el mercado argentino”, escribieron.

El 14 de julio Lizarralde y el responsable de Nuevos Mercados de Tesla, Stephan Spazier, se reunieron con la subsecretaria Ramos. “Se intercambiaron opiniones sobre proyectos de inversión de la empresa y el marco regulatorio aplicable al sector de la movilidad eléctrica”, dice el registro. Ese día también participó el director nacional de Gestión de Política Industrial, Pablo Pejlatowicz.

El encuentro con Milei en Casa Rosada sucedió el 7 de septiembre. Además de Fienstein, estuvieron Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados. En la información que compartió la Oficina de Presidencia, mencionados como parte de la empresa, aparecen dos argentinos: el empresario y coleccionista de autos Francico Mayorga y José Luis Martins.

El último encuentro con funcionarios previo a la inauguración de las oficinas de Tesla Argentina sucedió el último 13 de noviembre. Ese día, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, recibió a Alejandro Ezequiel Noblía, que fue registrado como abogado en representación de Tesla SA y aparece en la web de DLA Piper como “socio”, donde dirige el Grupo de Financiación Estructurada. El objetivo de la audiencia, según el sitio oficial de audiencias, fue conversar sobre los planes de la compañía a futuro “más allá de la venta de unidades”. Entre otros temas, se abordó la instalación de estaciones de carga en diferentes puntos del país.