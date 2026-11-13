Actualización doctrinaria vaticana

Consultor de Análisis y Riesgo Geopolítico, cofundador de Fuerza Suma (FS+), ex profesor de Escuela Superior de Guerra (ESG), ex miembro de Centro de Estudios Estratégicos de Ejército FFAA, Lic. Cs. Químicas FCEN UBA

El Papa León XIV ha sorprendido a toda la dirigencia argentina por su lenguaje preciso, directo, inapelable y difícil de rechazar, que además quedó asombrada por la enorme magnitud y el fervor de la movilización popular.

La aparentemente dormida estructura de la Iglesia Católica se movilizó con fuerza y ayudó a las movilizaciones masivas; así como también le acercaron al Papa un detallado registro de las realidades existentes en el seno más profundo de la sociedad argentina. Si bien la sociedad se ha hecho más agnóstica, en su esfera íntima, muchos no han dejado de creer en algún Dios.

También pareciera que el economicismo financiero ha encontrado un techo a su expansión y se comienza a recrear una vida más espiritual y menos estresante; principalmente entre los más jóvenes, cansados de la incertidumbre sobre su futuro.

El Papa toma el nombre de León, por dos antecedentes: León I, conocido por León Magno, que, reunido en la ciudad de Mantua con Atila el Huno (452 d.C.), logró que éste no avanzara sobre Roma para saquearla.

Este hecho elevó enormemente el prestigio político y espiritual del Papado, como capaz de proteger al pueblo, en tiempos en que el Imperio Romano de Occidente se caía a pedazos.

El otro es León XIII, quien alumbró la primera encíclica social de la Iglesia Católica (1891), la Rerum novarum (De las cosas nuevas), en los tiempos del gran auge del capitalismo industrial, planteando un camino alternativo a las doctrinas de la época: el capitalismo liberal desregulado y el socialismo colectivista.

León XIV retoma estos antecedentes y los plasma en su encíclica Magnifica Humitas (“Magnífica humanidad”) (2026), con un subtítulo “sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”. Allí indica que “la tecnología no es neutral” y critica a la construcción de una "Babel tecnológica".

Advierte que los algoritmos son creados para fines comerciales o políticos y que ese desarrollo tecnológico hiper-materialista desmedido crea "nuevas formas de esclavitud". “El algoritmo no puede sustituir ni el discernimiento humano ni al trabajador”. La automatización no debe guiarse sólo por la eficiencia económica.

Defiende el empleo digno, los salarios justos y una distribución equitativa de los conocimientos para que la riqueza tecnológica no se concentre en pocas manos. Rechaza el uso bélico de la IA y alerta contra la manipulación digital y las plataformas que capturan la atención explotando vulnerabilidades.

Ratifica a la familia como la célula fundamental de la sociedad, donde se transmite la fe, las virtudes humanas, la cultura de trabajo, el respeto por los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad de la palabra dada. Insta a reparar a las víctimas de abusos del poder, de las dictaduras, de conciencia, espirituales y sexuales. En la esfera pública insta al diálogo fraterno y al uso cuidadosos de la palabra, reconociendo que otros pueden pensar, legítimamente, distinto a nosotros.

Mi interpretación de esta encíclica es que, siguiendo a sus predecesores, el Papa León XIV propone, para realmente proteger al pueblo llano, una renovación acorde a las nuevas realidades, mediante una actualización doctrinaria para diferenciarse de:

1. un liberalismo libertario absoluto; doctrina alentada por el actual capitalismo financiero, que sostiene a los poderosos grupos tecnocráticos de las plataformas y

2. un estatismo con apoyo tecnocrático de carácter autocrático, orientado a la eficiencia política y social; bastante difundido en Asia.

Ambas doctrinas se encuentran actualmente confrontando globalmente y son una de las causas de la aceleración del desarrollo tecnológico con fines bélicos, de la guerra cognitiva y de la IA, herramientas fundamentales para competir en la guerra híbrida global que soporta todo el planeta.