Este sábado Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla y apenas finalizó el partido contra Atlético Mineiro muchos hinchas comenzaron a realizar publicaciones de festejo en redes sociales, incluyendo a diferentes políticos como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Manuela Castañeira.

El Xeneize venció 2-0 y volvió a levantar un título internacional después de 18 años. Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, la emoción de los jugadores y el festejo de los hinchas, incluyendo a varias figuras de la política, marcaron una noche inolvidable.

Boca campeón: grandes festejos en el Obelisco

"Felicitaciones Vasco querido!!! Para vos y para los muchachos. Los jugadores, vos, y todos los hinchas nos merecíamos esta alegría. Vamos Boca!!!", posteo el exmandatario nacional Mauricio Macri, expresidente del club, obviando en su saludo a la dirigencia del equipo.

Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización en el gobierno de Macri y candidato a presidente del club en 2023, no dudó en sumarse a las felicitaciones y expresó: "CAMPEONES DE PUNTA A PUNTA. Así se juegan las finales. Excelente BOCA QUERIDO. Gracias por esta enorme alegría. Otra vez fuimos locales".

Celebración de los políticos por el triunfo de Boca | Crédito: X

Desde el PRO, María Eugenia Vidal lanzó: "DALE CAMPEEEEOOOOOON", mientras que la diputada nacional Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, también celebró el triunfo del equipo azul y oro y expresó: "Boca Campeón de la Sudamericana. ¡Por Siempre Boca!".

"Gracias Boca, nos hiciste muy feliz. Este equipo se merece ser campeón de todo", escribió por su parte el exlegislador porteño Ramiro, quien era conocido por ser hincha del Xeneize y siguió casi en vivo todo el encuentro deportivo a través de X.

Celebración de los políticos por el triunfo de Boca | Crédito: X

El exministro de Desarrollo Productivo con Alberto Fernández, Matías Kulfas, destacó: "Boca campeón sudamericano!!!!!", junto a una imagen de Miguel Merentiel, autor del segundo gol del Xeneize. "CAMPEONESSSS", se limitó a poner por su parte el exfuncionario Alfonso Prat-Gay.

Desde la izquierda, Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT, se mostró de festejo con un sombrero alto y una camiseta del club., definiendo la victoria como "una alegría". Mientras que Manuela Castañeira, referente de Nuevo MAS, publicó un breve mensaje solo diciendo: "BOOOOOCA".

LT