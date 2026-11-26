Luego de la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el Senado este miércoles, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, destacó que todos los temas planteados fueron respondidos, sostuvo que la exposición permitió abordar los principales cambios que lleva adelante el Gobierno y afirmó: “La realidad responde más que las palabras”.

Javier Milei y Patricia Bullrich

En sus declaraciones tras la comparecencia del funcionario y en su cuenta de la red social X, la dirigente respaldó el rumbo económico y las transformaciones estructurales de la gestión, aunque aclaró que “el informe no debe convertirse en una instancia de propaganda política, sino en un mecanismo institucional para brindar respuestas técnicas y rendir cuentas ante el Poder Legislativo”.

Al referirse al trabajo legislativo y a lo expuesto por el ministro coordinador, Bullrich aseguró en X: “En esta Cámara (Senadores) aprobamos las más importantes transformaciones del último tiempo, muchas de las cuales Santilli las mecionó en su exposición. Y vamos a seguir por este camino”.

En el plano económico, la senadora sostuvo que el país atravesó “un cambio profundo de matriz económica, dejando atrás un modelo basado en el endeudamiento y la inflación para avanzar hacia una política de estabilización”, y señaló que ese recorrido permitió construir las “condiciones necesarias para sostener el crecimiento futuro y consolidar la estabilidad económica”.

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Por último, Patricia Bullrich consideró que el jefe de Gabinete “cumplió con la obligación constitucional de informar ante el Congreso”, cuestionó que en gestiones anteriores no se haya respetado la periodicidad establecida para estos informes y remarcó que el bloque está dispuesto a trabajar junto a la Jefatura de Gabinete para profundizar y aclarar las respuestas que requieran mayor desarrollo.

Diego Santilli defendió el rumbo económico en su primer informe ante el Senado y afirmó que Javier Milei “va por la reelección”

Diego Santilli, brindó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, en una extensa sesión de casi siete horas en la que defendió el rumbo económico del Gobierno, apuntó contra la oposición y respaldó al presidente Javier Milei. En la apertura de su discurso, el funcionario hizo un guiño a la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, al utilizar su frase “El que las hace las paga”, y fue categórico al defender lo que denominó como “recuperación económica” de la gestión: “No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”.

Santilli en el Senado | Crédito: Prensa

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo cuando el ministro coordinador fue consultado por los legisladores sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central. Al respecto, Santilli se limitó a precisar que “una parte está en las bóvedas del banco central y el diferencial está en la entidad Bank for International Settlements (BIS), cuyo centro está en Basilea”, y remató con una chicana dirigida a los bloques opositores: “Parece que vieron La Casa de Papel”.

La presencia del funcionario en el recinto estuvo precedida por la remisión de un documento oficial de 2.202 páginas en el que la Jefatura de Gabinete unificó en 1.287 respuestas las 1.659 consultas enviadas por 12 bloques legislativos. Del total de preguntas formuladas por la Cámara alta, casi ocho de cada diez llevaron la firma del interbloque Justicialista, mientras que el 46% de los requerimientos giraron en torno a la política y gestión económica encabezada por el ministro Luis Caputo.

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En la previa de la sesión, el informe escrito del Poder Ejecutivo ya había anticipado una postura cautelosa frente a los frentes políticos más sensibles. En ese texto, el Gobierno se remitió a las instancias judiciales vigentes al ser consultado por el financiamiento universitario, mantuvo reserva en torno a la ley de discapacidad y resguardó bajo secreto oficial los detalles operativos sobre el traslado del oro del Banco Central, el incremento presupuestario de la SIDE y el operativo migratorio en Iguazú por el paso de Flávio Bolsonaro.

Esta comparecencia representó la primera rendición de cuentas presencial del Poder Ejecutivo ante el Parlamento desde la exposición realizada por Manuel Adorni en la Cámara de Diputados a fines de abril. Asimismo, el paso de Diego Santilli por el Senado funcionó como una instancia de prueba clave para el oficialismo en la antesala de un doble desafío parlamentario: el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados y el debate por la reforma electoral en la Cámara alta, ambos previstos antes del cierre de las sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre.