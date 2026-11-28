Rocío Marengo se llevo un susto mientras circulaba por una ruta de la provincia de Buenos Aires. La conductora denunció que un enorme pozo sobre la ruta provincial 47 provocó la rotura de dos neumáticos de su vehículo y cuestionó las condiciones de los caminos. “Casi nos matamos”, expresó en sus redes sociales después del episodio.

Ocurrió en el tramo que conecta las localidades de Luján y Navarro. Según relató la propia Marengo en sus historias de Instagram, mientras manejaba cayó en un pozo de grandes dimensiones que destruyó una de las cubiertas de su automóvil. Sin embargo, cuando su hermano se acercó para asistirla, descubrieron que el neumático trasero también había sufrido daños.

En un primer momento, la conductora intentó tomarse la situación con humor y publicó: “¡Hoy no ceno! ¡Ya me comí el pozo más grande de la Argentina!”. Posteriormente reconoció el susto que le había provocado el episodio. “Me estoy guardando todo lo que siento en este momento. Tengo el corazón parado del susto”, manifestó.

Una vez que logró regresar a su casa y solucionar los inconvenientes del vehículo, Marengo volvió a utilizar sus redes sociales para reclamar por el estado de las rutas y apuntó contra los organismos responsables de su mantenimiento.

“Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa. ¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo?”, escribió. En ese sentido, cuestionó particularmente las condiciones de las rutas provinciales 47 y 42 y advirtió sobre los riesgos que representan los pozos para quienes circulan por esos caminos.

Aseguró que el auto que viajaba detrás del suyo le paso una situación similar. “¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos?”, preguntó, al tiempo que calificó los baches como “gigantes”.

“Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. ¡Año 2026! Una barbaridad”, agregó la conductora, quien también cuestionó la falta de respuestas de las autoridades.

En otra de sus publicaciones, explicó que la ruta provincial 47 conecta Luján con Navarro y volvió a denunciar su deterioro. También hizo referencia a la ruta 42, en dirección a la localidad de La Choza, que describió como un camino abandonado “¿Qué onda la gente que labura para que los argentinos tengamos un país mejor? No los veo. ¿A quién le escribo? ¿Al gobernador? ¿Al presidente?”, planteó.

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Después de hacer pública su experiencia, la conductora comenzó a recibir mensajes de seguidores que también denunciaron problemas en distintos corredores viales de la provincia de Buenos Aires. Entre los testimonios que compartió aparecieron reclamos por el estado de la ruta 226, en el tramo entre Olavarría y Henderson, y de la ruta 33, antes de llegar a Bahía Blanca.

Marengo anticipó que iba a visibilizar las denuncias que recibiera y cuestionó a quienes ocupan cargos públicos por la falta de soluciones. “Todos quieren cargos políticos, después no hacen nada. Mientras tanto los argentinos arriesgando la vida en la ruta”, escribió.

Ante las críticas de algunos usuarios que vincularon sus publicaciones con una posición política, la conductora aclaró que su preocupación estaba relacionada con la seguridad vial y con evitar accidentes para quienes transitan por esos caminos “Solo me importa ir por la calle y no tener un accidente ni yo, ni vos que estás mirando esta historia. ¡Hagan las cosas!”, expresó.

Volvió a referirse al riesgo que implica viajar por las rutas del país y dejó un mensaje dirigido a los funcionarios que estuvieron, están o estarán al frente de la gestión pública: “Me da lo mismo quién. Hagan. Piensen en los argentinos”.

CS