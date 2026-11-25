Miguel Ángel Calvete, imputado como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita que cooptó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para sus intereses, se negó este miércoles a declarar ante la Justicia, que lo había citado para indagarlo. Calvete es el único de los imputados en la causa que está preso, pero por otra causa, vinculada a la explotación económica del del ejercicio de la prostitución ajena. Cumple su pena en la cárcel de Ezeiza.

En la causa también están imputados el médico Pablo Atchabahian, que en su indagatoria este martes reconoció que trabajó como lobbista informal para la droguería Suizo Argentina -cuyos accionistas, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker también están acusados de formar parte de la asociación ilícita-, el ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, que había trabajado con Atchabahian en la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los Kovalivker se desligaron de la causa ANDIS y no respondieron las preguntas del fiscal

La indagatoria de Calvete se reprogramó para el 10 de diciembre, según confirmó PERFIL con fuentes de la Justicia. En la causa, también está imputada su hija, Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía, en cuyo departamento se en encontraron unos 700.000 dólares, en el marco de un allanamiento. Los investigadores ligaron el dinero a las presuntas coimas que recibía su papá.

Noticia en desarrollo