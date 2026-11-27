El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre sus principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, completó este viernes una nueva etapa y terminó la lectura de la elevación a juicio presentada por el juez federal Julián Ercolini, quien estuvo a cargo de la investigación durante la instrucción. Ahora, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 30 de noviembre, cuando comenzará la exposición de la acusación fiscal por Hotesur.

Su audiencia de este viernes también dejó lugar para los cuestionamientos de las defensas, que habían intentado frenar la llegada del expediente a juicio. Entre sus argumentos, los abogados señalaron que no había pruebas suficientes para demostrar la participación de algunos acusados y que existían imprecisiones en las imputaciones.

Al responder los planteos de las defensas, Ercolini sostuvo que “las diligencias proveyeron a la instrucción de pruebas suficientes para resolver las situaciones procesales de los imputados” y recordó que esas decisiones fueron “avaladas por las instancias revisoras”.

Respecto de las diferencias en la descripción de los hechos, el juez explicó que durante la investigación intervinieron distintos juzgados, fiscales y querellas. Por eso, consideró que “es natural que las descripciones de los hechos imputados contengan diferencia de redacción y sutiles discrepancias interpretativas”. “Esta circunstancia explicaría en cierto modo que no haya una igualdad absoluta en el modo de encarar las imputaciones. Sin embargo, entiendo que no redunda en una real incongruencia que ponga en juego el respeto del principio del proceso”, agregó.

Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, tres de los principales acusados | Crédito: Archivo

Una vez terminada la lectura, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 30 de noviembre. Ese día comenzará la exposición de la Fiscalía sobre Hotesur, el expediente que investiga los negocios hoteleros de la familia Kirchner y los pagos que recibían de empresarios vinculados a la obra pública en Santa Cruz.

El juez federal Julián Ercolini | Crédito: NA

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Hoteles, alquileres y obra pública: de qué se trata la causa

La investigación sostiene que empresarios que recibieron contratos de obra pública en Santa Cruz, principalmente Lázaro Báez, habrían utilizado pagos por habitaciones, alquileres y servicios para hacer llegar dinero a las sociedades de la familia Kirchner.

A diferencia de Los Sauces, en Hotesur, uno de los establecimientos centrales es el Hotel Alto Calafate. La acusación busca demostrar que las contrataciones de habitaciones por parte de empresas vinculadas a Báez no eran simples operaciones comerciales, sino que formaban parte de una maniobra para disimular el origen de los fondos.

Uno de los ejemplos incorporados al expediente ocurrió en julio de 2010. Una constructora del grupo de Báez pagó $786.227,75 por 20 noches en habitaciones dobles del Hotel Alto Calafate para alojar a trabajadores que debían realizar obras en Comandante Luis Piedrabuena y distintos tramos de la Ruta Nacional 3.

Hotel Alto Calafate, uno de los establecimientos mencionado | Crédito: Noticias Argentinas

El detalle que llamó la atención de los investigadores fue que los lugares de trabajo estaban entre 391 y 472 kilómetros del hotel. Es decir, los empleados debían recorrer varios cientos de kilómetros para llegar a las obras.

Valle Mitre, la empresa que conectaba a Báez con los hoteles de los Kirchner

En ese circuito aparece el nombre de Valle Mitre, la firma que administraba los establecimientos hoteleros y que, de acuerdo con la acusación, funcionaba como intermediaria entre las empresas de Báez y la familia Kirchner.

Se trata de una empresa que recibía pagos por habitaciones y servicios de las compañías vinculadas al empresario y, a su vez, transfería dinero a los propietarios de los hoteles por su alquiler y explotación comercial.

Según la reconstrucción contable incorporada al expediente, distintas firmas del grupo Báez transfirieron a Valle Mitre $75.870.060,24. De ese total, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, aportó $70.949.170,95, equivalente al 93,53%.

Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez | Crédito: Archivo

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En esta línea, la fiscalía también identificó que entre 2008 y 2013 la familia Kirchner recibió al menos $38.344.056 por el alquiler y la explotación de tres establecimientos: el Hotel Alto Calafate, la Hostería Las Dunas y La Aldea del Chaltén.

El principal ingreso correspondió al Alto Calafate, por el que Valle Mitre pagó $28.597.624. Otros $6.909.708 correspondieron a la Hostería Las Dunas. El resto estuvo vinculado a La Aldea del Chaltén, dentro del expediente Los Sauces.

MV/MSS