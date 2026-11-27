Los camaristas Daniel Petrone y Gustavo Hornos fueron sorteados para resolver, junto con Alejandro Slokar, los planteos de recusación contra los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa $LIBRA, según confirmó una fuente judicial a Noticias Argentinas.

El tribunal así integrado deberá decidir si Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci continúan al frente de la revisión sobre la reincorporación de los querellantes en el expediente. El sorteo se realizó este jueves y todavía no hay una decisión sobre los incidentes ni una fecha para resolverlos.

La camarista Ángela Ledesma, recusada en la causa $LIBRA.

En la causa, las defensas de los acusados buscan apartar a los jueces naturales y alterar la integración de la Sala II por dos vías: la recusación de los magistrados y un intento de control horizontal, que apunta a que otra sala de Casación revise lo actuado por la Sala II.

Causa $LIBRA: recusaron a dos de los tres jueces de Casación que deben decidir si vuelve a abrirse el expediente

Las dos recusaciones llegaron por caminos opuestos. Mauricio Novelli, el trader señalado como principal imputado, pidió apartar a Ledesma por su vínculo con el consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una de las organizaciones que intervienen en el expediente como amigos del tribunal y que en julio de 2025 había pedido la indagatoria de Javier Milei. Por el lado de los damnificados, el inversor Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de Nicolás Rechanik y Juan Grabois, recusó a Yacobucci porque su hijo, Ignacio Yacobucci, fue designado a fines de septiembre al frente de un programa contra el lavado de activos del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. La designación se publicó en el Boletín Oficial un mes antes del sobreseimiento de los imputados.

Guillermo Yacobucci, otro de los camaritas recusados.

Con el sorteo del jueves, Slokar, el único integrante de la Sala II que no fue cuestionado, queda acompañado por dos camaristas de otras salas de Casación. Así quedó descartada una de las posibilidades que más inquietaban a las querellas: que entre los sorteados estuviera Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia. El planteo de control horizontal abre un segundo frente con el mismo objetivo que las recusaciones: cambiar quiénes deciden si las víctimas vuelven a la causa.

Lo que está en juego es la posibilidad de reabrir el expediente. El 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los hermanos Javier y Karina Milei, a Novelli, a Hayden Davis y al resto de los imputados, después de que las querellas particulares fueran apartadas. A comienzos de noviembre, con los votos de Slokar y Ledesma y la disidencia de Yacobucci, la Sala II aceptó revisar si los inversores pueden ser parte. Si se los reconoce, tendrán legitimación propia para impugnar el sobreseimiento, que todavía no está firme. Hoy la causa solo sigue abierta por la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).