El desembarco de Tesla en la Argentina le dio al presidente Javier Milei un nuevo escenario para defender la apertura comercial y cuestionar las políticas económicas de las últimas décadas. Durante el lanzamiento oficial de la automotriz estadounidense en Arenas Studios, el mandatario aseguró que "la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios" y sostuvo que la llegada de la compañía "ilustra el cambio que queremos traer" con la apertura de la economía.

El acto se realizó en Arenas Studios en el barrio de la Boca, donde el mandatario fue recibido por el vicepresidente de Tesla para Nuevos Mercados, Stephan Spazier, y el CEO de la filial argentina, Joaquín Lizarralde. Durante el evento también mantuvo una videollamada con Elon Musk, fundador de la compañía, y agradeció a la automotriz por apostar al mercado argentino.

Karina Milei y Diego Santilli en la inauguración de Tesla | Crédito: Presidencia

En su discurso, Milei afirmó que "la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios" y sostuvo que la llegada de Tesla "ilustra el cambio que queremos traer" con la apertura de la economía.

El Presidente cuestionó las políticas económicas de las últimas décadas y afirmó que otros gobiernos "prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento". Según planteó, el proteccionismo impidió que la Argentina compitiera en igualdad de condiciones con otros mercados y terminó perjudicando a los consumidores y a la producción.

Milei cerró el lanzamiento de Tesla en Argentina y lo recibieron con una Cybertruck ploteada con un león

"El proteccionismo eligió unos pocos ganadores y condenó al resto a ser perdedores", sostuvo. En contraposición, defendió un esquema en el que las empresas compitan mediante mejores productos y precios. También rechazó que la apertura de las importaciones necesariamente perjudique a la industria nacional y aseguró que puede impulsar la especialización de las empresas locales, ampliar sus posibilidades de exportación y favorecer la sostenibilidad de la producción.

Para respaldar esa postura, repasó las medidas adoptadas por su administración para el sector automotor, entre ellas la eliminación del impuesto PAIS, la derogación de los impuestos internos a los autos y la reducción de los aranceles de importación de insumos industriales y bienes de capital.

La empresa de Elon Musk inauguró oficialmente sus operaciones en el país con un acto en La Boca

En ese marco, indicó que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el precio de los vehículos 0 km bajó un 26% en relación con el resto de los precios de la economía. También destacó las inversiones de Renault, Volkswagen y Toyota para desarrollar y fabricar nuevos modelos en el país.

Elon Musk presente por videollamada en la inauguración de Tesla Argentina | Crédito: Presidencia

Tesla, empleo y el acuerdo con YPF

Milei también destacó el impacto de la llegada de Tesla en la generación de empleo y rechazó que sus beneficios queden limitados a quienes puedan comprar sus vehículos. "Un producto innovador trae inversión, crecimiento, puestos de trabajo y, en última instancia, una elevación general del nivel de vida", señaló.

"Ganan también los que ya trabajan gracias a la empresa, asesores comerciales, técnicos, personal de logística, atención al cliente, aseguradoras, los que instalan y mantienen los cargadores, los que producen energía y mucho más", enumeró.

Otro de los puntos destacados fue el acuerdo entre Tesla e YPF para avanzar en la instalación de supercargadores en distintos puntos del país. Según explicó el Presidente, la iniciativa apunta a que los usuarios puedan "viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino".

Sobre el cierre, Milei volvió a reivindicar la apertura comercial y cuestionó las restricciones que, a su entender, limitaron el desarrollo económico argentino. "El talento está y todos lo sabemos, solo nos faltaba correr al Estado del medio", concluyó.

MSS