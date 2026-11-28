El empresario y fundador de Infobae, Daniel Hadad, anunció que no será candidato a presidente en las elecciones de 2027. La definición la comunicó este sábado 28 de noviembre, fecha que había establecido meses atrás como plazo para resolver si se lanzaba a la política, durante una entrevista con Radio Con Vos.

“Me decidí, tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO. No obstante, sigo con el deseo de tratar de cambiar las cosas en la Argentina, pero esta situación, sin PASO, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo”, afirmó.

El misterioso empresario árabe que invierte en el Perito Moreno y tiene vínculo con Milei

El empresario señaló que algunos acontecimientos recientes también influyeron en su evaluación y sostuvo que, pese a que su vocación política continúa, las condiciones actuales no son las que esperaba. “La vocación está intacta, pero las condiciones hoy no están”, expresó.

Hadad había fijado el 28 de noviembre como fecha límite

La decisión se conoció en el día de su cumpleaños número 65, una fecha que el empresario había elegido previamente como referencia para definir si daba el salto a la política. Durante el año, había anticipado que para ese momento tendría “todas las cartas sobre la mesa” y podría evaluar con mayor claridad una eventual candidatura presidencial.

En los últimos meses, su nombre comenzó a circular en distintos análisis políticos como una posible alternativa por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. Sus declaraciones sobre la necesidad de construir consensos, reducir la polarización y discutir políticas de largo plazo alimentaron las especulaciones sobre un eventual desembarco electoral.

Daniel Hadad | Crédito: Cedoc

En entrevistas anteriores, Hadad había señalado que su decisión también dependía de factores personales y del escenario internacional. Entre los acontecimientos que seguía mencionó las elecciones en Brasil, los comicios legislativos de Estados Unidos y la situación política en Israel, particularmente en torno al primer ministro Benjamin Netanyahu.

También había reconocido que antes de definir una posible candidatura consultaría a su entorno familiar, como parte de la evaluación sobre el impacto personal de una eventual participación en la política.

Qué había dicho Hadad sobre Milei y su posible candidatura

El fundador de Infobae también había reconocido un encuentro con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Sin embargo, aclaró que la reunión había sido motivada por una invitación vinculada a la presentación de un cortometraje sobre José de San Martín y no por conversaciones relacionadas con un proyecto político.

En sus intervenciones públicas, Hadad había expresado posiciones favorables al equilibrio fiscal, el fortalecimiento de los vínculos de la Argentina con Occidente y una política de seguridad centrada en las víctimas. También había planteado la necesidad de impulsar acuerdos de largo plazo en educación y medidas orientadas a recuperar la movilidad social de la clase media.

LB / JMV