De los insultos de Milei al altar del Papa: Fernando Bravo hizo una lectura en la misa de Palermo

El periodista y locutor Fernando Bravo fue convocado para participar de la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Se encargó de una de las lecturas, delante de los dos millones de personas que asistieron y del presidente Javier Milei y todo su Gabinete.

La elección no pasó inadvertida: hace un mes, Bravo tuvo un cruce con el mandatario. En la misa, el periodista leyó un fragmento del libro del profeta Ezequiel, del Antiguo Testamento, que habla del juicio de Dios contra la infidelidad de Israel y de la promesa de restauración y esperanza para su pueblo.

La pelea entre Bravo y Milei

El 8 de octubre, el periodista cuestionó los ataques del Presidente a la prensa: “En algún momento el presidente deberá recapacitar sobre esta seguidilla de insultos contra el periodismo”.'

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Milei respondió con insultos y le pidió a los periodistas que dejaran de “mentir y operar todo el tiempo”. Y remató: “Si no les gustan los insultos, dejen de mentir, corruptos”. Luego calificó a Bravo de “corrupto, operador y mentiroso”.

Ante las declaraciones del Presidente, Bravo dijo que la situación le genera “pena y vergüenza” y defendió el papel de los medios independientes: “Sin periodismo independiente, la democracia no está completa”.

Este lunes volvieron a coincidir. Milei, sentado en primera fila a un costado del altar, tuvo que escuchar a Bravo, que puso la voz a la primera lectura de la celebración.

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Qué leyó el periodista

“Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente”, comienza el fragmento que leyó el locutor.

Y continúa: “En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales; no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos; darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario; su fruto será comestible y sus hojas medicinales”.

IC